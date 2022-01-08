洪為民生日宴．最新｜陳肇始：逾180人出席　80人已送竹篙灣檢疫

本港疫情愈演愈烈，國泰空姐母跳舞群組的傳播鏈不斷擴大，更進一步波及官場及政界。本港昨新增33宗新型肺炎確診。洪為民生日宴再有賓客染疫，座上客之一、港台普通話台女員工楊子矜初步確診，衞生防護中心隨即表明，所有曾出席人士將將被列為緊密接觸者，並需送到竹篙灣檢疫，涉及170人，13名曾到場的政府官員亦包括在內。昨初確診約30宗，楊子矜的樣本覆核，料今日有結果。

特首林鄭月娥昨晚發稿指會詳細調查有否違紀，調查工作完成後，會對相關官員採取適當行動。多名涉事官員則相繼發聲明致歉，食環署則正調查該宴會有否違反防疫規定。港府另宣布，港島多個地點被納入強制檢測，政府今起在維多利亞公園設立兩個大型流動採樣站，為居於或曾到訪高風險地點市民提供免費檢測。



▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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▼1.7銅鑼灣美蘭閣封區檢測▼



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【11:20】本港昨日新增逾30初步陽性個案，其中1宗為74歲男性，居於太古城燕宮閣，於北角英皇道國都商場805室中信證券工作，他的男同事之妻子屬於國泰空姐母親跳舞群組、曾在陸田園餐廳吃早餐。今早有數十名穿上全套保護衣的人員到達燕宮閣，並進入大廈調查。

【11:00】食物及衛生局長陳肇始今日出席電台節目表示，港區全國人大代表洪為民星期一在灣仔舉辦的生日宴會，有超過180人出席，衛生署已經一直向相關人士發出檢疫令，其中80人已經送往竹篙灣檢疫中心。

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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Omicron｜劉宇隆：已守唔住 疫情海嘯式爆發 學校或須停課

【10:55】變種病毒Omicron來勢洶洶，社區已現多條傳播鏈。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（8日）形容，「Omicron已經係守唔住」，疫情已海嘯式爆發，目前應盡量遏止疫情的高度和速度，避免令醫療系統崩潰，否則死亡率將會急升。他提到重點是要提升疫苗接種率，形容兒童和長者接種率低是「兩頭唔到岸」，應「迫兩頭去打針」，以預防重症。

洪為民生日宴︱政制局副局長胡健民檢疫 遲兩日致歉：已汲取教訓

【09:04】港區全國人大代表洪為民在周一（3日）晚上舉行的生日宴會爆疫，多名出席的高官須隔離檢疫。有出席宴會的政制及內地事務局副局長胡健民事隔兩日，今早（8日）才發聲明指，已按衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心隔離檢疫，並就事件向社會致歉，他的聲明較多名高官昨晚已就事件致歉遲。

【08:30】政制及內地事務局副局長胡健民今日（8日）發聲明，承認1月3日晚上短暫逗留洪為民生日聚會。他指，鑑於有出席者涉及變異病毒株的新型冠狀病毒陽性或初步陽性檢測個案，已按衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

胡健民指，香港現時疫情嚴峻，就事件為抗疫工作帶來額外負擔向社會致歉，並已汲取教訓，往後加倍警惕。

強制檢測｜增38處所 灣仔重災區 無源頭患者曾到過三食肆

【08:07】新冠肺炎變異病毒Omicron殺入社區，政府因應兩宗已公佈初步陽性個案以及六宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，今日（8日）將36個指明地方被納入強制檢測公告。另外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因病徵與新冠病毒相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，即新增38處地方需強檢。

01消息：政府研紀律處分 徐英偉身為抗疫主要官員 罪責最大

【07:00】政府多名高官周一（3日）出席港區人大代表洪為民的生日派對，及後發現有出席者確診，涉事官員需要到竹篙灣強制檢疫。行政長官林鄭月娥昨日（7日）晚上發表聲明，指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權作出詳細調查。

《香港01》收到消息，指政府現正研究從嚴處理，而出席官員當中，民政事務局局長徐英偉因兩大原因，罪責最大。

▼1.7文田山道仁禮花園B座強制檢測▼



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▼1.7駱克道利順大厦強制檢測▼



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▼1.7港台普通話台主持楊子矜初步確診▼



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Omicron｜勞工處呼籲外傭假日守群組規例 周日加強巡查維園等地

【02:28】新冠肺炎變異病毒Omicron殺入社區，現時已出現不止一個社區群組，由「維園跳舞群組」確診印傭傳播的確診外傭正在增多。又到周六日外傭放假日子，勞工處周五（7日）提醒外傭留意並遵從強制檢測公告，及時接受免費新冠肺炎檢測，並呼籲他們遵守政府宣布的社交距離措施。

初確診外傭曾到青衣商會將軍澳幼稚園接送少主 停面授兩日

【02:10】新冠肺炎變異病毒omicron殺入社區，現時已出現不止一個社區群組。屬「維園跳舞群組」的確診印傭的密切接觸者、居於將軍澳安寧花園的44歲印傭，在竹篙灣檢疫期間發病，周五（7日）初步確診。該名外傭負責照顧一名幼稚園少主，在區內就讀的青衣商會將軍澳幼稚園，校方周五向全校家長發通告，指為安全計，學校於下周一、二（10日及11日）暫停面授課堂。

新冠肺炎︱政府列10間餐廳為高危地點 灣仔區佔逾半

【01:36】本港昨日再出現多宗新冠肺炎Omicron變種病毒初步確診個案，政府將10間食肆列為高危地點，其中六間位於灣仔區，當局呼籲在指定時間到訪過高危地點的巿民盡快前往檢測。

▼1.7第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用▼



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昨日一覽：Omicron．1.7｜洪為民生日宴會賓客確診 出席高官休假竹篙灣隔離

洪為民生日宴│林鄭月娥指示涉事高官停職 委陳國基、聶德權調查

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洪為民生日宴共兩人染疫 170人出席賀壽 張竹君：或現兩個源頭

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▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚市民買外賣▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆內外情況懸殊▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚市民改到超市買熟食▼



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