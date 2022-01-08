洪為民生日宴︱政制局副局長胡健民檢疫　遲兩日致歉：已汲取教訓

港區全國人大代表洪為民在周一（3日）晚上舉行的生日宴會爆疫，多名出席的高官須隔離檢疫。有出席宴會的政制及內地事務局副局長胡健民事隔兩日，今早（8日）才發聲明指，已按衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心隔離檢疫，並就事件向社會致歉，他的聲明較多名高官昨晚已就事件致歉遲。



胡健民今早發聲明指，周一晚上曾短暫逗留一個生日聚會，出席者涉及變種病毒Omciron的陽性或初步陽性個案，因此已按衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

他稱，現時疫情嚴峻，就事件為抗疫工作帶來額外負擔向社會致歉，強調已汲取教訓，往後加倍警惕。

同樣有份出席洪為民生日宴的廉政專員白韞六、財經事務及庫務局局長許正宇和副局長陳浩濂、以及警務處處長蕭澤頤，昨晚已先後發聲明，就出席派對而增加抗疫工作的負擔而致歉。

10名官員出席洪為民生日會。（01製圖）

洪為民生日宴上前日（6日）開始，有參加者初步確診，為37歲的香港廠商聯合會青年委員會委員王詩雅，她晚上9時半才到場，因此本來只有民政及事務局局長徐英偉要隔離檢疫，惟至昨日再添一名初步確診者，是香港電台普通話台主持人楊子矜，她傍晚6時許已到場，令檢疫人數或擴至所有曾出席派對的170人，多名高官、立法會議員等均被送檢。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

