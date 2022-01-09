最新｜消息：確診印傭同座向住戶確診　大埔美新大廈疑現垂直傳播

Omicron疫情擴散，早前一名居於大埔美新大廈的印傭確診。消息指，與該印傭同一座向的單位，亦有住客於強制檢測驗出病毒。由於懷疑大廈出現垂直傳播，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今午（9日）將到場視察。



有救護車到達大埔美新大廈。（歐陽德浩攝）

消息：大埔美新大廈疑垂直傳播 患者同座向住客驗出病毒

【13:35】消息指，其中一名確診印傭居住的大埔美新大廈，因有住在同一座向單位的住客，於強制檢測驗出病毒，懷疑出現垂直傳播，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇下午到場視察。

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洪為民生日會｜民政局副局陳積志致歉：敏感度不足 回復正常工作

【11:23】民政事務局副局長陳積志今日發表聲明，指他於一月三日晚上曾出席一個宴會，但只作短暫逗留，七時許已經離開，並有使用「安心出行」及入場時出示已經接種共三針新冠疫苗紀錄。陳積志表示已不再需要接受隔離，檢測證實陰性及回復正常工作，他表示，疫情嚴峻期間不應該出席宴會，對於敏感度不足致歉，並汲取教訓，日後定必加緊警惕。

洪為民生日宴｜陳茂波籲打針掃安心：每個抗疫環節要每個市民配合

【11:10】財政司司長陳茂波在網誌表示，Omicron迅速傳播引發隱形傳播鏈在社區擴散，威脅市民健康，要戰勝疫情關鍵在於管控有力和追蹤快速，包括內防擴散。他指，有機會曝露在高風險處所的可能是曾聚會親友、工作間同事，甚至是互不認識但卻曾處同一場景的人，這些場景可能是食肆，因此要好好紀錄各自曾進出的處所和時間，進出不同處所時使用「安心出行」，以使一旦出現懷疑甚至確診個案，能迅速聚焦地把曾曝露於高風險處所的人士找出，同時再次呼籲市民全力呼籲親友接種疫苗：「盡快讓大家回復正常生活出行及穩定的營商環境，是整個社會的共同目標。每一個環節都需要每個市民一起配合。」

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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洪為民生日宴│許正宇、蕭澤頤等提早放疫監 料毋須以年假抵檢疫

【07:30】人大代表洪為民上周一（3日）舉行的生日宴會，出席的37歲女賓客榮源茶行太子女王詩雅確診，另外當日在場的香港電台普通話台主持楊子矜前（7日）初步確診。有份出席的170人全部要入竹篙灣檢疫，事隔一日後，楊子矜的化驗樣本疑受污染，因而被判斷為假陽性，部份人士提早「放監」。前保安局局長、立法會議員黎棟國離開時，在專車上面露笑容，立法會議員何君堯更興奮開網上直播，一度稱要將零食讓給留下的人，又大呼「林鄭辭職」。可離開的政府高級官員，當中包括財經事務及庫務局局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白轀六，可及早離開檢疫中心，由於昨日（8日）為周末假期，他們料毋需花上年假。

封區檢測｜北角、炮台山和東涌約1700人 受檢無人確診

【07:05】東涌逸東街8號逸東二邨信逸樓昨日下午七時起被指明為「受限區域」，到今日上午約7時完成強制檢測行動，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨一時前到採樣站接受病毒檢測。截至今日凌晨一時，1 287人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約399戶，當中13戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼1.8銅鑼灣縉景臺封區檢測▼



【06:45】政府聲明表示，炮台山縉景臺一座截至昨晚11時30分，約185名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約90戶，當中約10戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

強制檢制｜19處上榜 涉工展會和1月3日紅館張敬軒演唱會

【04:10】政府刊憲宣布，因應一宗初步陽性檢測個案以及七宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有19個指明地方被納入強制檢測公告，包括紅磡體育館和維園工展會等。

【00:00】空姐母親（#12754）群組繼續擴大，由她而起的第五波疫情，已傳播至第4代。最新的跨年崇拜印傭群組當中，一名日前確診、居大埔舊墟美新大廈的確診印傭（#12854），其女僱主及少主昨日均初步確診。

該名僱主1月3日曾偕夫看張敬軒演唱會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，演唱會期間一般都有戴口罩，但所有曾出席人士都需強制檢測。

昨日疫情總覽：

洪為民生日宴｜楊子矜假確診 蕭澤頤何君堯逾10高官議員提早離營

隔3個月現無源頭確診 超市理貨員去勻港九超市 沒打針病毒量高

Omicron│王詩雅母親3歲孫初確診 3靈糧堂幼園同學不適須全班檢疫

Omicron｜王詩雅母3歲孫初確診 居炮台山縉景臺一座 須圍封強檢

中大城大研究：社交接觸程度若無減 第五波疫情致逾300萬人中招

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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▼1.7銅鑼灣美蘭閣封區檢測▼



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▼1.7文田山道仁禮花園B座強制檢測▼



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▼1.7駱克道利順大厦強制檢測▼



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▼1.7第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用▼



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▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚市民買外賣▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆內外情況懸殊▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼

