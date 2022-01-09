Omicron．最新｜空姐母群組再擴　4代傳播染疫者曾看張敬軒演唱會

撰文：曾凱欣 王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 孔繁栩 胡家欣
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衞生防護中心昨日（8日）公佈37宗確診個案，30宗個案為輸入、1宗本地源頭不明(個案12872)、6宗輸入相關連。另外，就兩宗涉Omicron的初步確診個案，政府宣布於晚上7時，在北角雲景道50號富麗園B座及銅鑼灣木星街18號縉景臺第一座進行圍封強檢。目標是在今日（9日）上午約7時完成行動。

【00:00】空姐母親（#12754）群組繼續擴大，由她而起的第五波疫情，已傳播至第4代。最新的跨年崇拜印傭群組當中，一名日前確診、居大埔舊墟美新大廈的確診印傭（#12854），其女僱主及少主昨日均初步確診。

該名僱主1月3日曾偕夫看張敬軒演唱會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，演唱會期間一般都有戴口罩，但所有曾出席人士都需強制檢測。

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▼1.8銅鑼灣縉景臺封區檢測▼

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼

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▼1.7銅鑼灣美蘭閣封區檢測▼

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▼1.7文田山道仁禮花園B座強制檢測▼

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▼1.7駱克道利順大厦強制檢測▼

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▼1.7第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用▼

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▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

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▼1.7晚市禁堂食首晚市民買外賣▼

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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆內外情況懸殊▼

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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼

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