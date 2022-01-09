第五波｜大埔美新大廈確診印傭兩家人中招　上層單位66歲婦初確診

本港爆發第五波疫情，衞生防護中心今日公布，新增33宗確診個案，27宗屬輸入個案，6宗本地感染，大部分帶有Omicron變種病毒。



6宗本地感染個案中，有5宗與輸入相關個案、包括居於大埔美新大廈確診印傭的僱主與小朋友、赴陸田園的王詩雅母親的3歲外孫、曾去北角國都廣場的71歲女士、居於將軍澳安寧花園的小朋友；有一宗未確認感染源頭，為機艙清潔的人士。另外，今日新增20宗初陽個案。



繼早前有印傭及其僱主一家染疫後，大埔美新大廈再有確診個案。（鄭子峰攝）

與北角空姐群組相關、居於大埔美新大廈的51歲印傭，其同住僱主及小朋友確診。三人居於大廈的D單位，上層有單位住戶呈初步陽性。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該住戶為66歲女患者，居於涉事D單位「幾層樓樓上」，不認識確診家人，並無直接的交集，可能去過同一街市，但未必同一日到過。

張竹君指，居於美新大廈的51歲確診印傭，於1月2日晚由教會回來，1月5日檢測結果呈陽性，1月6日離開大廈，同住家人於1月7日送檢往檢疫，同日結果呈陽性。大廈於6日晚圍封檢測，該66歲女住戶接受檢測，當時結果呈陰性，於8日再做檢測，呈初步陽性。張竹君指，懷疑大廈環境因素引致傳播，各部門專家正在現場視察。

張竹君續指，該66歲女住戶於最近數日多去大快活吃早餐，曾到翠屏花園購物，本月6日曾去美豐花園蓬瀛仙館長者中心畫畫，在場的長者須送往檢疫,。另外，她亦到過8號花園Market Place、太和路「錢大媽」買肉。