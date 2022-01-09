疫情｜大埔美新大廈疑現垂直傳播　再有住戶染疫　袁國勇到場視察

Omicron肆虐，一名居於大埔美新大廈的印傭早前確診，消息指，美新大廈與確診印傭同一座向的單位，亦有住客於強制檢測驗出病毒。由於懷疑出現垂直傳播，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇與及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮等人今午（9日）近4時，身穿保護衣物到場視察，現場亦有大批警員戒備。



一名印傭（#12854）早前確診，及後她的僱主及13歲少主亦初步陽性，當中其僱主曾在1月3日晚，與丈夫看張敬軒演唱會。

專家到疑是有患者單位了解大廈喉管情況

除了上述單位出現確診個案外，美新大廈在強制檢測中，亦發現同座向單位有住客驗出病毒，懷疑出現垂直傳播。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇與及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮等人今午（9日）近4時進入美新大廈，並在懷疑有確診個案的單位拍攝了解喉管情況。

業主立案法團：大廈昨晚已消毒 不擔心爆發疫情

美新大廈大廈業主立案法團委員王先生今午說，住戶已完成強制檢測，大廈昨晚亦進行消毒，不擔心爆發疫情。

資料顯示，該名印傭（#12854）屬於空姐引爆的跳舞群組，她曾與另一名外傭（#12805）去過北角海景大廈教會，而12805號是一名舞友的外傭。