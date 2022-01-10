Omicron．最新｜美孚新邨第五期封區檢測　目標明早7時完成

本港新冠病毒病患者累計增至12,935人，變異病毒株Omicron疫情惡化，昨日初步確逾20宗，包括一名銅鑼灣SOGO崇光百貨兼職售貨員，是近日第二宗感染源頭不明個案，她居屯門愛琴海岸8座，大廈昨晚圍封檢測。全國人大代表洪為民生日會出現第二名患者，她是榮源茶行太子女王詩雅朋友，周一晚9時半一同到生日會，昨日列初確診。



由國泰空姐開始、並由受感染母親擴大的群組，累計有近30人確診，並未有停止迹象，其中一個外傭分支更惡化。曾到過確診印傭出席的教會活動的另一名外傭染疫後，傳給女僱主及13歲女少主，所居住大廈大埔美新大廈D座單位爆垂直傳播，患者一家對上數層的D座單位，一名66歲不相識的婦人昨初步確診，專家發現污水管播毒，因此6樓至24樓D室單位住戶均要撤離前往檢疫。



美孚新邨第五期蘭秀道5-7號自晚上7時起列為「受限區域」。（資料圖片)

封區檢測｜美孚新邨第五期7時圍封 一名初步確診患者曾居住

【19:05】政府公布自晚上7時起限制荔枝角美孚新邨第五期蘭秀道5-7號為「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（11日）上午約7時完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

【17:12】洪為民生日宴的關鍵人物王詩雅（#12838），她的友人、43歲女馬主（#12962）今日同告確診。二人在出席生日宴前曾到西營盤干諾道西115號「飲嘢及食小食」。張竹君表示，當日共有5人到西營盤餐廳聚會，而洪為民生日宴的賓客名單增至214人。

【16:57】張竹君醫生表示，近日多了確診個案，送檢人數急劇上升，對檢疫中心設施構成壓力，加上Omicron潛伏期比較短。經過諮詢專家顧問團後決定縮短檢疫期7天至14天。從今日開始公佈的個案，即#12941後，相關密切接觸者由最後一日接觸開始計，更新為14日隔離檢疫，之後在家自我監測。在第19日自行去社區檢測中心檢測。

SOGO女售貨員父親初步確診 源頭疑與望月樓國泰空少有關

【16:33】本地增一宗無源頭個案，昨天初確診的銅鑼灣崇光20歲兼職售貨員（#12945），在屯門藥房工作。今發現她父親也是初陽個案，爸爸比佢更早開始發病，1月1日已開始發燒及咳，一家住愛琴海灣第8座，父親檢疫期間曾不適，被送往屯門醫院，測試後初陽，Ct值26.4。與家人住，主要活動範圍在東亞大藥房，地址為愛定商場215號。

早前確診的國泰機師（#12611）曾於去年12月27日到藥房買東西，張竹君表示，兩者或有機會有關連要等全基因測試，睇下同群組是否相關。

1.9大埔美新大廈D室居民撤離檢疫▼



+ 8

▼1月10日強制檢測公告詳情▼



+ 2

國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

洪為民派對︱王詩雅43歲染疫友人為女馬主 任港澳深圳市僑聯會董

【14:10】洪為民生日宴餘波未停，昨日（10日）再多一名出席者初步確診，涉事的43歲女子，隨榮源茶行太子女王詩雅一同前往派對，洪為民直言：「我都唔知佢會嚟」。



初陽女子於1月5日晚上曾到跑馬地賽馬場，據了解曾與出賽馬「機緣巧俠」的馬主參與活動，她本身亦是馬主之一。翻查資料，「機緣巧俠」的馬主為「新劍俠團體」，當中連同經理人，一共有8人，包括3名女士，其中2人資料均與現有資料不符，只有港澳深圳市僑聯聯宜會會董陳穎沁與資料相近，消息指陳為涉事的初步確診女子。

外傭檢疫｜青衣華逸酒店加推150房 房價加50元 僱主明早可搶房

【12:15】外傭檢疫設施供不應求，勞工處今日（10日）宣布2月1日起，青衣華逸酒店將額外加推150個房間，作外傭檢疫用途，亦即該酒店的外傭檢疫房間將增至650間，但每晚房價將增加50元，至700元一晚。外傭僱主和職業介紹所明日（11日）上午10時起，可在酒店的網上預約系統預訂房間。

洪為民派對｜朱偉星認無掃安心及展示針卡 反駁：你哋咁守法?

【11:45】港台普通話主持楊子矜早前出席洪為民生日派對後檢測呈「假陽性」，其醫生丈夫朱偉星今（10日）在電台節目中坦承，當日進入生日會時並無掃「安心出行」，亦無人檢查其新冠疫苗接種紀錄，被質疑當晚宴會無守法時，他反駁「你哋咁守法㗎?」



他早前於化驗所的廁所內替妻子取樣本檢測出現「假陽性」，分析後疑受疫苗污染。朱偉星懷疑是近日衞生署提供的針頭改變所致。

封區檢測｜屯門愛琴海岸8座完成強檢 無人確診

【06:31】因應多宗新冠肺炎Omicron變種病毒初步確診個案，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），於昨晚（9日）７時及9時先後對三幢大廈展開圍封檢測，包括大角咀君匯港2座、屯門愛琴海岸8座及大埔舊墟美新大廈。當局今晨宣布愛琴海岸8座，沒有發現陽性檢測個案。

強制檢測｜18處上榜 包括跑馬地沙圈、明華大廈1座及太和體育館

【04:16】Omicron疫情擴散，食物及衞生局今日（10日）凌晨公布強制檢測公告，因應4宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有18個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及個案中，包括一名43歲女子、66歲美新大廈女住戶及20歲兼職女售貨員。

上榜地點包括跑馬地馬場沙圈、遴選會員廂房、太和體育館、屯門東亞大藥房、明華大廈1座等。

▼洪為民生日宴初確診43歲女子行蹤▼



▼1.9 旺角花墟疫下年花市況▼



+ 11

▼1.9外傭到維園草地享受假日▼



+ 2

▼洪為民生日派對，有確診者出席，涉事餐廳內部環境▼



+ 1

昨日總覽：Omicron．1.9｜洪為民生日會再有賓客染疫 11出席官員全被禁復工

Omicron｜國泰空姐母親跳舞群組衍生5條傳播鏈 近30人已中招

洪為民生日宴｜與王詩雅同赴宴女子初確診 荃灣有線電視大廈上班

洪為民生日會｜與患者同廂房馬主今入場被勸離 馬會申閉門作賽

洪為民生日宴｜陳茂波籲打針掃安心：每個抗疫環節要每個市民配合

洪為民派對︱政府：11名官員須在家繼續隔離 完成強檢才可復工​

洪為民生日宴│許正宇、蕭澤頤等提早放疫監 料毋須以年假抵檢疫

▼1.8數名官員及立法會議員離開竹篙檢疫中心▼



+ 2

銅鑼灣崇光百貨20歲兼職女售貨員初步確診 上周日光顧大埔壽司郎

大埔美新大廈爆疫 初確診患者單位疑加套廁中招 6至24樓D室撤離

消息：大埔美新大廈疑垂直傳播 患者同座向住客驗出病毒

疫情｜袁國勇：大埔美新大廈現垂直傳播 6樓以上D室住戶撤離檢疫

疫情｜大埔美新大廈66歲婦中招 證初確診前曾到長者中心畫畫

Omicron｜大埔美新大廈四日兩度圍封檢測 君匯港、愛琴海岸同封

Omicron｜大埔住宅內播毒揭家居檢疫風險大 梁子超：形同投降

SOGO售貨員染疫列第二宗源頭不明 專家促本周中前決定是否停課

▼1.9衞生署人員及袁國勇到大埔美新大廈調查大廈傳播▼



+ 14

Omicron│維園外傭聚集人數大減 印傭聞教會群組驚呼：Oh My God

新冠疫苗｜港鐵規定員工最遲2月23日打首針 否則不能入公司範圍

禁堂食｜梁卓偉指倘再有源頭不明個案 須考慮停課、全民在家工作

疫苗｜梁卓偉倡安老院預設默許機制 長者沒拒絕即打針 谷接種率

禁堂食｜梁卓偉指倘再有源頭不明個案 須考慮停課、全民在家工作

SOGO售貨員染疫列第二宗源頭不明 專家促本周中前決定是否停課

防疫｜物流成本升外國貨難抵港 旺角花墟年花恐清一色 店主哀嚎維園年宵恐添變數檔主感悲觀 物流及薪金成本升 年花料加價兩成強制檢測｜八間社區檢測中心延長服務至晚上10時 可即場登記

▼1.7晚市禁堂食首晚市民買外賣▼

