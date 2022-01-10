安寧花園住戶被外傭感染　置地廣場Dior男裝部售貨

變種病毒Omicron肆虐，由國泰空姐為源頭的群組再有人初步確診。一名居住安寧花園的32歲女士染疫，同住的外傭曾出席北角教會活動，其後確診。患者在中環置地廣場Dior做售貨員。

而另一名初確診人士，其家人與空姐母親到過陸田園餐廳小廚，患者在羅兵咸永道會計師事務所工作，曾到黃大仙拜神，及在星格流行音樂學院與十多人一同練歌。



中信證券再有一名52歲男子初步確診，本身沒有接種疫苗，他曾居住帝逸酒店，在相關日子入住的住客需要檢測；另一名中信證券婦人的16歲女兒亦初步確診，她在嘉諾撒聖方濟各書院上學，曾在天后補習及北角和富中心用膳。



一名在中環置地廣場中庭Dior工作女士初步確診。（鄧穎琳攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名居住安寧花園的32歲女士初步確診，她與早前確診的印傭（#12903）及一名3歲童（#12961）同住，她在中環置地廣場中庭13樓Dior男裝部做售貨員，她本月3日去過坑口東港城購物，又去過御美堂按摩，本月6日送往檢疫中心。

另一名初確診人士是#12841及#12825的家人，即曾到過陸田園餐廳小廚的婦人及其丈夫，患者在本月5日送往檢疫中心，家住和富中心15座，在位於觀塘的羅兵咸永道會計師事務所工作，最後上班日期本月3日，本月4及5日做檢測結果呈陰性，8日發燒，9日送往瑪嘉烈醫院。

患者在本月2日去過烏龍小廚，及到黃大仙拜神，並於黃大仙中心南館香港達人用膳，曾到星格流行音樂學院練歌，有十多人一同唱歌，晚上8時許往九龍灣德福靠得住粥麵小館晚飯。

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而個案#12825工作的中信證券，再多一名52歲男同事初確診，於本月8日送檢疫中心，9日開始喉嚨痛、咳嗽，本身沒有接種疫苗，他曾因擔心疫情而在沙田帝逸酒店居住過，因此曾住帝逸酒店的人士都要檢測。患者本月5日去過四寶食堂早餐，4日去過大快活及大家樂買外賣。

另有一名就讀嘉諾撒聖方濟各書院16歲女學生初確診，是中信證券工作的婦人（#12913）的家人，家住富麗苑，已接種兩劑復必泰疫苗，本月8日送檢疫中心，曾在天后補習及北角和富中心用膳。

張竹君補充，#12872超市理貨員雖然基因排序證實是空姐母親群組，但仍未找出傳播途徑，正追查新進展。