Omicron│政府巡外傭聚腳點籲勿群聚　周日納園檢控一宗無牌販賣

Omicron在港肆虐，食物環境衞生署今日（10日）公布，過去周末於多區外傭慣常聚集地點，進行跨部門聯合行動，昨日（9日）在維多利亞公園附近，作出一宗檢控，涉及公眾地方無牌販賣，並檢取到熟食。
食環署再次呼籲外傭同心抗疫，維持防疫意識、保持環境清潔衞生，以及遵守防疫規例及限制。
▼1.9外傭到維園草地享受假日▼
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食環署表示，上周末與香港警務處、勞工處、入境事務處及康樂及文化事務署攜手，在外傭周末及假日慣常聚集的添馬公園及遮打道、維多利亞公園、東岸公園（第一期）及糖街，以及旺角道行人天橋等附近一帶的公眾地方，採取跨部門聯合行動。
除安排承辦商加強街道潔淨，亦加派人員巡邏，打擊亂拋垃圾和無牌小販擺賣活動。昨日（9日）行動中，食環人員於維多利亞公園附近，提出一宗公眾地方無牌販賣檢控，撿取兩批小販棄置物品，包括熟食。
食環署亦向外傭派發多種語言宣傳單張，呼籲他們保持環境衞生，以及不得進行非法擺賣活動。
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