最新｜消息：王詩雅曾與另一確診者到干諾道西155號聚會　非115號

本港新冠病毒病疫情嚴峻，累計有12,964人確診。昨日（10日）新增的24宗個案中，包括一宗本地源頭不明個案，涉及一名20歲崇光女售貨員，她亦在自家經營的屯門「東亞大藥房」工作，其父（藥房老闆）亦初步確診，列可能與輸入個關連個案。

行政長官林鄭月娥今早（11日）出席行政會議前表示，該名女售貨員的父母及弟弟都受感染，衞生防護中心下午有公布，而由於染疫4人均沒打針，故病毒量高，因此再呼籲市民接種疫苗。據林鄭說法，即女售貨員的母親及弟弟也初步確診，一家4人染疫。



屯門安定商場都城餐廳、東亞大藥房暫停營業



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【12:45】日前衞生防護中心引述王詩雅的說法，指曾與另一確診者及幾名友人，出席洪為民生日派對前，曾在干諾道西115號「飲嘢」，但記者連日翻查都未找到有處所可飲食，亦無115號的大廈。消息指，王詩雅當日去的地方，實為干諾道西155號。

1月11日，屯門檢測站排長龍



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【10:42】香港賽馬會表示昨晚（10日）接獲衞生防護中心通知，一名於1月9日確診及兩名於1月10日初步確診為新型冠狀病毒陽性的人士曾於1月1日到訪跑馬地馬場快活看台3樓百萬廂房。就此，百萬廂房將由今天起暫停營業直至另行通知，以進行全面清潔及消毒，該處的六化郎輕食也會暫停服務。

馬會強調， 1月1日雖為賽馬日，但賽事安排在沙田馬場舉行日馬賽事，有關人士在跑馬地馬埸百萬廂房出席一傍晚婚禮及婚宴，而3人是在9日及10日確診或初步確診，即是近十日前到訪百萬廂房，但馬會仍十分審慎作出上述安排。

馬會稱，極度重視保障員工及顧客的健康及安全，當知悉有關事宜後，立即翻查有關人士的到訪紀錄，並追蹤同時段在有關處所的會員、顧客及員工，確認並聯絡當日訂座的會員，並提醒該名會員通知相關賓客。

【10:15】林鄭月娥宣布，全港幼稚園及小學周五起將停面授課 直至農曆新年後，今日公布是希望讓家長及學校有時間準備。

1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程



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【10:00】行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，20歲確診崇光女售貨員的父母及弟弟都受感染，衞生防護中心下午有公布，而由於染疫4人均沒打針，故病毒量高，因此再呼籲市民接種疫苗。

疫苗｜藥劑師學會倡兒童打復必泰 抽成人劑量三分一 兩針隔8周

【09:40】香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早於港台節目表示，由於藥廠的「兒童復必泰」生產力未必能滿足全球需要，故即使技術沒有困難，但沒有意欲申請。他建議，可以參考英國建議，從「成人復必泰」抽取三分之一劑量，為5至11歲兒童接種兩針，而兩針期間相隔8周。

國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

▼1.10政府圍封美孚新邨第五期蘭秀道5-7號強制檢測▼



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封區檢測｜美孚新邨第五期完成強檢 無發現確診個案

【07:05】本地Omicron疫情持續惡化，美孚新邨第五期疑出現初步確診患者，於昨晚（10日）7時圍封。當局今晨宣布已完成強制檢測行動，沒有發現陽性檢測個案。

▼1月11日強制檢測公告詳情▼



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洪為民生日宴｜餐廳疑爆座位 流水式運作涉違例 賓客或罰五千

【07:00】人大代表洪為民生日派對有人確診新冠肺炎，揭發多個高官出席，賓客人數更難以統計，至少214人。涉事餐廳約1,000多呎，《香港01》根據餐廳介紹及多張內部相片，還原餐廳平日座位圖，最多僅100至150個位。



餐廳為D類食肆，入座率不得超過通常座位數目，亦規定每桌或每個群組最多12人，換言之，洪為民生日宴中，無戴口罩「滿場飛」的流水式運作涉違例。換言之若違反防疫規例的賓客，每位要罰款5,000元。餐廳去年底開業，洪為民有送花籃道賀，老闆葉偉龍拒絕回應記者查詢。

餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

▼洪為民生日宴連日發酵▼



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強制檢測｜黃大仙祠等39處上榜 16歲女生天后匯進教育補習

【05:34】Omicron疫情擴散，食物及衞生局今日（11日）凌晨公布強制檢測公告，因應一宗與輸入個案有流行病學關連的個案、一宗可能與輸入個案有關的個案，以及七宗初步陽性檢測個案，有39個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及的個案中，包括一名在中環置地廣場Dior任售貨員的32歲女士、一名曾居住帝逸酒店52歲男子、一名就讀嘉諾撒聖方濟各書院16歲女學生等。

上榜地點包括大埔超級城、大埔壽司郎、黃大仙祠、嘉諾撒聖方濟各書院、帝逸酒店、北河街街市、大埔龍尾泳灘、愛定商場等。

▼洪為民生日派對，有確診者出席，涉事餐廳內部環境▼



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▼1.8維園新病毒檢測站出現人龍▼



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SOGO女售貨員與父疑被國泰空少傳染 街坊揭家族藥房有防疫風險

【00:46】銅鑼灣SOGO崇光百貨女售貨員確診源頭不明，衞生署周一（10日）在疫情記者會上公布，其父在檢疫期間初步確診。患者一家在屯門友愛邨愛定商場（H.A.N.D.S）經營一間「東亞大藥房」，衞生署指追查之下，發現又一城望月樓群組第一代患者、確診編號12611的國泰航空44歲空少，曾在12月27日光顧，疑因此傳染老闆，再傳給家人。

有友愛邨街坊指，「東亞大藥房」屹立屯門數十年，因家族式經營，收費合理，深受街坊歡迎，「每日都有長者排隊配藥，成日都排長龍。」她指平日觀察店員都有戴口罩，但間中會在店內吃飯，加上人流多，相信有一定傳播風險。

《香港01》記者周一到初確診藥房老闆幾乎每日都光顧的同層茶餐廳「都城餐廳」視察，餐廳仍正常營業，門外有不少食客等外賣，有客人指已打齊三針，故不太擔心。

▼屯門東亞大藥房老闆家人確診▼



昨日總覽：Omicron．1.10｜洪為民生日會增20非獲邀賓客 SOGO售貨員有源頭

SOGO女售貨員與父疑被國泰空少傳染 街坊揭家族藥房有防疫風險

SOGO女售貨員父親初步確診 源頭疑與望月樓國泰空少有關

Omicron｜置地廣場Dior男裝部售貨員染疫 住安寧花園被外傭感染

▼置地廣場Dior售貨員確診▼



Omicron｜北角證券公司累計3人染疫 新增患者居美孚新邨無打疫苗

封區檢測｜美孚新邨第五期7時圍封 一名初步確診患者曾居住

洪為民生日會｜跟王詩雅同出席女馬主確診 衞生署：出席達214人

洪為民派對︱王詩雅43歲染疫友人為女馬主 任港澳深圳市僑聯會董

許樹昌強調疫情絕未受控 百人派對名單不全或有人染疫後社區遊走

出席洪為民生日會高官致歉聲明。（香港01製圖）

洪為民派對｜朱偉星認無掃安心及展示針卡 反駁：你哋咁守法?

洪為民生日宴｜朱偉星無掃安心出行稱不顯眼 圖證餐廳最少有3個

洪為民派對｜楊子矜首開腔：我不是一個到處跑的人 籲勿參與派對

消防處上周辦午宴 逾百人出席包括處長梁偉雄 稱嚴守防疫規例

密切接觸者檢疫期降至「14+7」 只剩900個疫單位 800多人待送檢

消息：公務員必須在2月16日前接種疫苗 否則不能上班

停課｜學者倡政府在減少上班上學人數下功夫 籲公眾減農曆年聚會

疫苗｜3長者健康中心今起可即場接種 打針婆婆：要湊孫驚惹佢哋

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