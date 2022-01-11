直播｜張竹君：屯門疑有隱性傳播　居寶田邨竹篙灣女保安初確診

今日(11日)新增21宗確診個案，其中8宗為輸入相關個案，屯門友愛邨安定商場藥房老闆確診(個案12966)，其女兒早前已確診，11歲兒子及45歲妻子今日初步確診，感染源頭證實為早前曾短暫到訪藥房5分鐘的國泰空少。一名居於屯門寶田邨的竹篙灣檢疫中心的女保安初步確診，衛生防護中心懷疑屯門區有隱形傳播鏈，呼籲市民有輕微病徵都要做檢測。



本港新冠病毒病疫情嚴峻，累計有12,964人確診。昨日（10日）新增的24宗個案中，包括一宗本地源頭不明個案，涉及一名20歲崇光女售貨員，她亦在自家經營的屯門「東亞大藥房」工作，其父（藥房老闆）亦初步確診，列可能與輸入個關連個案。

行政長官林鄭月娥今早（11日）出席行政會議前表示，該名女售貨員的父母及弟弟都受感染，衞生防護中心下午有公布，而由於染疫4人均沒打針，故病毒量高，因此再呼籲市民接種疫苗。據林鄭說法，即女售貨員的母親及弟弟也初步確診，一家4人染疫。



【16:50】51歲女竹篙灣做保安初步確診，她不斷有做檢測，1月8日陰性，1月10日有喉嚨痛不適，檢測轉陽性，CT值25、26，屯門寶田邨第三座獨居，返工通常坐接駁車再轉車，再坐港鐵，近兩日行蹤，主要去建生邨、寶田邨，工作主要幫派物資、有時幫忙拎行李送至去檢疫人士，通常會穿著保護衣，工作時間朝9晚9，在貨櫃倉進食。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不少患者在屯門居住，懷疑屯門有隱性傳播，有個案比較遲發現，可能社區有傳播，有個別個案無打針，呼籲勿輕視小小不舒服，好似傷風，要盡快做檢測，醫生都要留意，可能已一段時間無本地，現時有感冒人士求診，都要幫他們做檢測。政府已安排檢測中心、流動檢測中心，開放予屯門工作、居住的人使用，這幾天起碼有8間中心會開放予市民做檢測，

【16:40】屯門友愛邨安定商場藥房老闆確診(個案12966)，1月1日發燒，早前國泰空少(個案12611)12月27日去過藥房逗留約5分鐘，翻看閉露電視後確定，根據理工大學全基因測試知道患者的女兒都是OMICRON，全基因測試同12611都是100%確定，屬相關個案，可能是在藥房傳播，會繼續跟進調查，個案12966沒有接種疫苗。

第五波至少累及12家庭 王詩雅家族增至5人染疫 藥房家庭4人齊中

【15:51】變種病毒Omicron在本港蔓延，由機組人員引發多個食肆群組、維園跳舞群組、外傭教會群組等，觸發本港第五波疫情，亦令多個家庭出現多於一人染疫。



《香港01》盤點新一波疫情下，至少12個家庭出現2名或以上確診者，最新包括在屯門經營東亞大藥房的一家四口，而最多是一個傳染至少四名家人。有專家早已提醒，新冠病毒是百年大流行中傳染力最強，當中Omicron變種病毒在沒有任何防疫措施下，更可以一人傳染6至10人。

屯門東亞藥房染疫老闆小六兒初確診 鄭任安夫人千禧小學停面授課

【14:51】屯門友愛邨愛定商場「東亞大藥房」東主疑被曾到又一城望月樓空少傳染，最新一家至少四口確診或初步確診，包括其讀小六的兒子。博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學今（11日）發通告，指一名六年級學生初步確診，學生於1月6日至7日回校上課，學校會暫停面授課堂至另行通知。

屯門安定商場都城餐廳、東亞大藥房暫停營業



新冠疫苗｜城大2.24起限所有入校園人士須至少打一針 屬八大次間

【13:18】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區。城市大學（11日）公布，由2日24日起，所有進入校園人士，包括師生、教職員、承辦商等，除持有效醫生證明書證明其健康狀況不允許接種新冠疫苗，均須最少已接種了一劑疫苗。翻查資料，城大是八間教資會資助大學之中，繼教育大學後，第二間不接受入校園者以每周檢測代替打針的院校。



另外，香港大學今日亦公布，由下周一（17日）起，所有進入校園的人士，必須完成接種新冠疫苗最少14天，或每周檢測。

Omicron發病預測︱理大：大埔屯門今日高危 未來一周多5區上榜

【13:16】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，多區亦出現個案。香港理工大學研發模型，根據本港Omicron個案所居住與到訪的地點、疫苗接種率及人口流動數據等，預測本港傳播高風險區域除了現時的北角、銅鑼灣、屯門及大埔等之外，未來一周料將新增荃灣、沙田、九龍灣及元朗等。

▼1.11疫情下市面人流甚多▼



+ 6

【12:45】日前衞生防護中心引述王詩雅的說法，指曾與另一確診者及幾名友人，出席洪為民生日派對前，曾在干諾道西115號「飲嘢」，但記者連日翻查都未找到有處所可飲食，亦無115號的大廈。消息指，王詩雅當日去的地方，實為干諾道西155號。

1月11日，屯門檢測站排長龍



+ 6

【10:42】香港賽馬會表示昨晚（10日）接獲衞生防護中心通知，一名於1月9日確診及兩名於1月10日初步確診為新型冠狀病毒陽性的人士曾於1月1日到訪跑馬地馬場快活看台3樓百萬廂房。就此，百萬廂房將由今天起暫停營業直至另行通知，以進行全面清潔及消毒，該處的六化郎輕食也會暫停服務。

馬會強調， 1月1日雖為賽馬日，但賽事安排在沙田馬場舉行日馬賽事，有關人士在跑馬地馬埸百萬廂房出席一傍晚婚禮及婚宴，而3人是在9日及10日確診或初步確診，即是近十日前到訪百萬廂房，但馬會仍十分審慎作出上述安排。

馬會稱，極度重視保障員工及顧客的健康及安全，當知悉有關事宜後，立即翻查有關人士的到訪紀錄，並追蹤同時段在有關處所的會員、顧客及員工，確認並聯絡當日訂座的會員，並提醒該名會員通知相關賓客。

【10:15】林鄭月娥宣布，全港幼稚園及小學周五起將停面授課 直至農曆新年後，今日公布是希望讓家長及學校有時間準備。

1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程



+ 1

【10:00】行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，20歲確診崇光女售貨員的父母及弟弟都受感染，衞生防護中心下午有公布，而由於染疫4人均沒打針，故病毒量高，因此再呼籲市民接種疫苗。

疫苗｜藥劑師學會倡兒童打復必泰 抽成人劑量三分一 兩針隔8周

【09:40】香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早於港台節目表示，由於藥廠的「兒童復必泰」生產力未必能滿足全球需要，故即使技術沒有困難，但沒有意欲申請。他建議，可以參考英國建議，從「成人復必泰」抽取三分之一劑量，為5至11歲兒童接種兩針，而兩針期間相隔8周。

國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

▼1.10政府圍封美孚新邨第五期蘭秀道5-7號強制檢測▼



+ 8

封區檢測｜美孚新邨第五期完成強檢 無發現確診個案

【07:05】本地Omicron疫情持續惡化，美孚新邨第五期疑出現初步確診患者，於昨晚（10日）7時圍封。當局今晨宣布已完成強制檢測行動，沒有發現陽性檢測個案。

▼1月11日強制檢測公告詳情▼



+ 6

洪為民生日宴｜餐廳疑爆座位 流水式運作涉違例 賓客或罰五千

【07:00】人大代表洪為民生日派對有人確診新冠肺炎，揭發多個高官出席，賓客人數更難以統計，至少214人。涉事餐廳約1,000多呎，《香港01》根據餐廳介紹及多張內部相片，還原餐廳平日座位圖，最多僅100至150個位。



餐廳為D類食肆，入座率不得超過通常座位數目，亦規定每桌或每個群組最多12人，換言之，洪為民生日宴中，無戴口罩「滿場飛」的流水式運作涉違例。換言之若違反防疫規例的賓客，每位要罰款5,000元。餐廳去年底開業，洪為民有送花籃道賀，老闆葉偉龍拒絕回應記者查詢。

餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

▼洪為民生日宴連日發酵▼



+ 6

強制檢測｜黃大仙祠等39處上榜 16歲女生天后匯進教育補習

【05:34】Omicron疫情擴散，食物及衞生局今日（11日）凌晨公布強制檢測公告，因應一宗與輸入個案有流行病學關連的個案、一宗可能與輸入個案有關的個案，以及七宗初步陽性檢測個案，有39個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及的個案中，包括一名在中環置地廣場Dior任售貨員的32歲女士、一名曾居住帝逸酒店52歲男子、一名就讀嘉諾撒聖方濟各書院16歲女學生等。

上榜地點包括大埔超級城、大埔壽司郎、黃大仙祠、嘉諾撒聖方濟各書院、帝逸酒店、北河街街市、大埔龍尾泳灘、愛定商場等。

▼洪為民生日派對，有確診者出席，涉事餐廳內部環境▼



+ 1

▼1.8維園新病毒檢測站出現人龍▼



+ 8

SOGO女售貨員與父疑被國泰空少傳染 街坊揭家族藥房有防疫風險

【00:46】銅鑼灣SOGO崇光百貨女售貨員確診源頭不明，衞生署周一（10日）在疫情記者會上公布，其父在檢疫期間初步確診。患者一家在屯門友愛邨愛定商場（H.A.N.D.S）經營一間「東亞大藥房」，衞生署指追查之下，發現又一城望月樓群組第一代患者、確診編號12611的國泰航空44歲空少，曾在12月27日光顧，疑因此傳染老闆，再傳給家人。

有友愛邨街坊指，「東亞大藥房」屹立屯門數十年，因家族式經營，收費合理，深受街坊歡迎，「每日都有長者排隊配藥，成日都排長龍。」她指平日觀察店員都有戴口罩，但間中會在店內吃飯，加上人流多，相信有一定傳播風險。

《香港01》記者周一到初確診藥房老闆幾乎每日都光顧的同層茶餐廳「都城餐廳」視察，餐廳仍正常營業，門外有不少食客等外賣，有客人指已打齊三針，故不太擔心。

▼屯門東亞大藥房老闆家人確診▼



昨日總覽：Omicron．1.10｜洪為民生日會增20非獲邀賓客 SOGO售貨員有源頭

SOGO女售貨員與父疑被國泰空少傳染 街坊揭家族藥房有防疫風險

SOGO女售貨員父親初步確診 源頭疑與望月樓國泰空少有關

Omicron｜置地廣場Dior男裝部售貨員染疫 住安寧花園被外傭感染

▼置地廣場Dior售貨員確診▼



Omicron｜北角證券公司累計3人染疫 新增患者居美孚新邨無打疫苗

封區檢測｜美孚新邨第五期7時圍封 一名初步確診患者曾居住

洪為民生日會｜跟王詩雅同出席女馬主確診 衞生署：出席達214人

洪為民派對︱王詩雅43歲染疫友人為女馬主 任港澳深圳市僑聯會董

許樹昌強調疫情絕未受控 百人派對名單不全或有人染疫後社區遊走

出席洪為民生日會高官致歉聲明。（香港01製圖）

洪為民派對｜朱偉星認無掃安心及展示針卡 反駁：你哋咁守法?

洪為民生日宴｜朱偉星無掃安心出行稱不顯眼 圖證餐廳最少有3個

洪為民派對｜楊子矜首開腔：我不是一個到處跑的人 籲勿參與派對

消防處上周辦午宴 逾百人出席包括處長梁偉雄 稱嚴守防疫規例

密切接觸者檢疫期降至「14+7」 只剩900個疫單位 800多人待送檢

消息：公務員必須在2月16日前接種疫苗 否則不能上班

停課｜學者倡政府在減少上班上學人數下功夫 籲公眾減農曆年聚會

疫苗｜3長者健康中心今起可即場接種 打針婆婆：要湊孫驚惹佢哋

疫苗｜外地打針人士返港不能預約打第三針 即日籌只限60歳或以上

疫苗｜1.21起新增24個打針點總覽 接種中心即日籌明起只派予長者

防疫措施｜演出業協會料逾百場演唱會取消 損失逾兩億元冀獲資助

外傭檢疫｜青衣華逸酒店加推150房 房價加50元 僱主明早可搶房