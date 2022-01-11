Omicron．最新｜多個家庭爆集體感染　理大今公布預測擴散情況

本港新冠病毒病疫情嚴峻，累計有12,964人確診。昨日（10日）新增的24宗個案中，包括一宗本地源頭不明個案，涉及一名20歲崇光女售貨員，她亦在自家經營的屯門「東亞大藥房」工作，其父（藥房老闆）亦初步確診，列可能與輸入個關連個案。由國泰航空空少及空姐引爆的變異病毒株Omicron疫情仍在擴大，多個家庭出現一人染疫，出現接近全家確診情況，當中有不少患者未打新冠疫苗。

疫情令人憂慮，確診人數增加，須強制檢疫人數急劑上升，政府決定由昨日起縮短患者的密切接觸者的檢疫期至14天。理工大學今日將舉行網上記者會，以大數據預測Omicron在港擴散情況。



▼1.10政府圍封美孚新邨第五期蘭秀道5-7號強制檢測▼



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國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

【07:05】本地Omicron疫情持續惡化，美孚新邨第五期疑出現初步確診患者，於昨晚（10日）7時圍封。當局今晨宣布已完成強制檢測行動，沒有發現陽性檢測個案。

▼1月11日強制檢測公告詳情▼



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強制檢測｜黃大仙祠等39處上榜 16歲女生天后匯進教育補習

【05:34】Omicron疫情擴散，食物及衞生局今日（11日）凌晨公布強制檢測公告，因應一宗與輸入個案有流行病學關連的個案、一宗可能與輸入個案有關的個案，以及七宗初步陽性檢測個案，有39個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及的個案中，包括一名在中環置地廣場Dior任售貨員的32歲女士、一名曾居住帝逸酒店52歲男子、一名就讀嘉諾撒聖方濟各書院16歲女學生等。

上榜地點包括大埔超級城、大埔壽司郎、黃大仙祠、嘉諾撒聖方濟各書院、帝逸酒店、北河街街市、大埔龍尾泳灘、愛定商場等。

▼洪為民生日派對，有確診者出席，涉事餐廳內部環境▼



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▼1.8維園新病毒檢測站出現人龍▼



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SOGO女售貨員與父疑被國泰空少傳染 街坊揭家族藥房有防疫風險

【00:46】銅鑼灣SOGO崇光百貨女售貨員確診源頭不明，衞生署周一（10日）在疫情記者會上公布，其父在檢疫期間初步確診。患者一家在屯門友愛邨愛定商場（H.A.N.D.S）經營一間「東亞大藥房」，衞生署指追查之下，發現又一城望月樓群組第一代患者、確診編號12611的國泰航空44歲空少，曾在12月27日光顧，疑因此傳染老闆，再傳給家人。

有友愛邨街坊指，「東亞大藥房」屹立屯門數十年，因家族式經營，收費合理，深受街坊歡迎，「每日都有長者排隊配藥，成日都排長龍。」她指平日觀察店員都有戴口罩，但間中會在店內吃飯，加上人流多，相信有一定傳播風險。

《香港01》記者周一到初確診藥房老闆幾乎每日都光顧的同層茶餐廳「都城餐廳」視察，餐廳仍正常營業，門外有不少食客等外賣，有客人指已打齊三針，故不太擔心。

▼屯門東亞大藥房老闆家人確診▼



昨日總覽：Omicron．1.10｜洪為民生日會增20非獲邀賓客 SOGO售貨員有源頭

SOGO女售貨員與父疑被國泰空少傳染 街坊揭家族藥房有防疫風險

SOGO女售貨員父親初步確診 源頭疑與望月樓國泰空少有關

Omicron｜置地廣場Dior男裝部售貨員染疫 住安寧花園被外傭感染

▼置地廣場Dior售貨員確診▼



Omicron｜北角證券公司累計3人染疫 新增患者居美孚新邨無打疫苗

封區檢測｜美孚新邨第五期7時圍封 一名初步確診患者曾居住

洪為民生日會｜跟王詩雅同出席女馬主確診 衞生署：出席達214人

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出席洪為民生日會高官致歉聲明。（香港01製圖）

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