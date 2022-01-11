3患者元旦曾出席跑馬地馬場婚宴　馬會：暫停百萬廂房營業消毒

Omicron變種病毒殺入社區，引爆第五波疫情。馬會今日（11日）公布，一名1月9日確診的患者，以及兩名1月10日初步確診的人士，曾在1月1日到訪跑馬地馬場快活看台3樓百萬廂房。

馬會表示，百萬廂房將由今天起將暫停營業，直至另行通知，以進行全面清潔及消毒，該處的六化郎輕食也會暫停服務。



跑馬地馬場快活看台3樓百萬廂房，1月1日合共有3名患者到訪。（資料圖片）

馬會表示，當得悉事件後，已立即翻查有關人士的到訪紀錄，並追蹤同時段在有關處所的會員、顧客及員工。同時會聯絡當日訂座的會員，並提醒該名會員通知相關賓客。

馬會又指，已即時安排當天曾在場工作的員工接受檢測，他們在取得陰性測試結果前，不會獲安排上班，又強調1月1日雖為賽馬日，但賽事安排在沙田馬場舉行。

患者出席婚禮與賽事無關 馬會：同日日馬在沙田馬場舉行

馬會強調， 1月1日雖為賽馬日，但賽事安排在沙田馬場舉行，且為日馬賽事，而有關人士在跑馬地馬埸百萬廂房出席一傍晚婚禮及婚宴，3人更是在9日及10日確診或初步確診，即是近十日前到訪百萬廂房，但馬會仍十分審慎處理，故作出上述安排。

馬會稱，極度重視保障員工及顧客的健康及安全，當知悉有關事宜後，立即翻查有關人士的到訪紀錄，並追蹤同時段在有關處所的會員、顧客及員工，確認並聯絡當日訂座的會員，並提醒該名會員通知相關賓客。

據馬會網站簡介，百萬廂房位處露台，可遠眺整個跑馬地馬場的景致，並可提供四道菜西式套餐。收費每枱港幣1,120 元，最多4人。

跑馬地馬場快活看台3樓的百萬廂房。（馬會圖片）

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1月5日有患者亦曾訪跑馬地賽馬會餐廳廂房

翻查資料，早前跑馬地賽馬會餐廳廂房亦曾有染疫人士到訪。一名荃灣有線電視大廈工作的43歲女子染疫，她在1月9日被宣布初步確診。該名女子是馬主，亦曾與確診的榮源茶行太子女王詩雅，結伴出席港區人大代表洪為民生日會。

女患者在1月5日，曾與兩名同時馬主朋友到訪跑馬地賽馬會餐廳廂房用膳，當日傍晚亦於沙圈逗留10數分鐘。

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