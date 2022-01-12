景林邨曱甴屋丨業主：管理處三度清潔仍湧現曱甴　拒收貨或興訴訟

今期綠置居首次推售租置屋邨貨尾單位，惟疫情下不安排買家參觀現樓單位，有買家因此買入將軍澳景林邨一個單位而「中伏」，遇著鄰居衞生情況極惡劣，致走廊及其單位有數以百隻曱甴湧入。

業主劉先生向《香港01》表示，房屋署現時將單位的成交期限延至2月15日，管理處表示，在此期間已清潔至少3次，亦有聘請專業公司消毒，認為問題已經解決，遊說他盡快成交單位。惟他發現，涉事鄰居仍不時翻垃圾，更不時在走廊晾曬衣服，其單位常常傳出惡臭，曱甴仍繼續湧現，衞生情況根本無改善。

他不滿房委會僅安排他重新揀樓，惟租置貨尾大單位已被揀走，批評做法對他並不公平，將會委託律師要求再推遲成交期限，「到最尾可能法援又好，點都好，打官司打到尾啦！」他強調會極力爭取應有權利。



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劉先生表示，房屋署現時將成交日期一再推遲至2月15日，但卻無提供其他選項，僅表示會清潔惹來大批曱甴鄰居的單位，「應該就係，我清乾淨你就唔好話唔買啦。」他透露，去年12月22日，管理處曾致電他，稱已大清潔了3次，並已聘請專業人士消毒，清潔工作已完成，並遊說他先成交物業，再處理鄰居的問題。

他表示，雖然涉事單位已較之前乾淨，但曱甴問題並無完全改善，「大曱甴就冇咗，𠵱家就有啲細曱甴出現，同埋佢開門，成個走廊都好臭。」劉先生又說，該鄰居每天都在走廊晾衫，遍地積水，街坊掉出走廊的垃圾仍會在短時間內被翻出，直斥衞生情況仍然惡劣，難以買入單位，「都冇辦法，真係住唔到。」

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劉先生續指，房屋署僅提供兩個選項，一是退還訂金，但他要虧損律師費，二是重新揀樓，惟現時大單位已被揀走，批評做法對他並不公平，強調會極力爭取其權利，「到最尾可能法援又好，點都好，打官司打到尾啦，都冇辦法，唯一可以解決到呢個問題。我會叫我律師，繼續去delay，繼續去延遲成交，佢唔接受都無辦法。」他又透露申訴專員公署已接納其案件，冀能討回公道。

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劉先生本身一家四口居於公屋單位，早前於綠置居及租置貨尾計劃中籤，決定購入將軍澳景林邨景桃樓一個中層單位，惟他上門視察時，發現鄰居衞生情況極為惡劣，走廊有數以百隻曱甴爬出，不少更是飛曱甴，走廊亦滿布曱甴屍體。

他最終發現，其鄰居衞生情況極惡劣。他描述，鄰居為一名身材肥胖的中年女子，不時到垃圾房執拾原袋垃圾，之後放到走廊或後樓梯分類，再揀選部份帶回家，餘下的不會收拾，令到衞生情況異常惡劣。