建造商會調查：承建商對前景評分創四年新高　對大灣區建設感樂觀

香港建造商會今日（11日）公布最新「建造業營商指數」，稱承建商對建造業的短、中、長期前景有信心，創四年新高。商會亦表示，受訪公司對未來政治環境感到樂觀，評分較2020年高逾32%，亦有六成公司認為修改選舉制度後會帶來正面影響。



左起：香港建造商會會長林健榮、香港建造商會行政總裁謝子華。（香港建造商會提供）

建造商會相關調查在2021年11月3日至19日進行，共向257間會員公司發出問卷，回應率為40.1%。

調查顯示，受訪公司對建造業的短、中、長期前景有信心，以10分代表最有信心，評分分別達6.24、6.99、7.45，創四年新高。調查又發現，54%受訪公司估計，未來工程量及溢利，能夠支撐建築公司生存。

調查亦發現，受訪公司對香港整體經濟的短、中、長期的前景感樂觀，評分分別為6.01、6.57、6.89，較過去四年顯著回升。

對大灣區建設前景感樂觀

結果又顯示，承建商對粵港澳大灣區建設的前景感到樂觀，受訪公司認為，在眾多地區之中，對行業發展較為重要的首五個地區分別為深圳、前海、澳門特區、珠海、廣州。

六成公司稱改變選舉制度會帶來正面影響

對於未來政治環境，受訪公司評分為6.61分，較2020年的4.98分高逾32%。而被問到改變選舉制度後，對建造業營商環境是否有影響時，61%受訪公司稱，會帶來正面影響。

此外，82%受訪公司認為，人力資源將是公司面對的主要困難之一，當中就以工人老齡化成為最大挑戰，其次是前線管理人員和技術人員不足。