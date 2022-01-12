四歲小女孩，因為染上新冠病毒，而入住了醫院，她是由爸爸傳染的。聰明伶俐的小女孩，在晚上的時候，自行解除束衣，模仿大人如何用電子感應去開啟隔離病房的大門，走到病房的走廊上，碰見護士便說：「我掛住媽咪」，旁人聽到，也暗暗心痛。

撰文：醫院管理局策略及發展總監李夏茵醫生



有一天，筆者下班回家路上，路經跑馬地毓成大廈附近。只是晚上七時半的光景，街上杳無人煙。商舖餐廳都關了門，一片死寂，只見一隊隊警隊，警車，泊在路旁，準備圍封大廈進行檢測。除了醫護人員，在抗疫裡默默在守護着香港人的算是他們了，可是，知道他們辛勞的又有何許人？

那邊廂，一位年輕才俊從外地回港，感染了Omicron，入住了位於北大嶼山的感染控制中心。這個世代，在社交傳媒分享自己的生活點滴，是可以理解的。一張笑臉，投訴感染中心的食物質素，與四歲小女孩偷走出病房，只因思念母親，及警隊孤寂堅守崗位的場面，成為一個強烈的對比。

每一個人也是社會的一份子，有責任去營造共存共融共享的環境。這不獨是政府的責任，而是每一個市民應該做的事。在抗疫之中，這代表接種疫苗、用安心出行、戴口罩、勤洗手、盡量避免到人多不戴口罩的地方、可以的話不外遊、多留意疫情情況、遵守政府建議及規則等。

當我們埋怨第五波影響生活生計時，當我們投訴別人辦事不力時，也許我們更應該撫心自問，身邊的人及自己有沒有做足本份。批評他人容易，批評自己難過登天，不過現在也是時候好好自省了，當問社會為我們做了些什麼的時候，我們該也問問自己盡了公民責任沒有，在病毒面前，世上無特權。