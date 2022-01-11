屯門疑隱性傳播　明起延長檢測中心開放　張竹君：感冒要做檢測

本港新冠肺炎疫情肆虐，衞生防護中心今日（11日）公布，新增21宗確診，鑑於屯門近日爆發不少個案，懷疑當區存有隱性傳播，政府明日起安排8個社區檢測中心及流動檢測中心，包括延長兆麟社區中心、安定/友愛社區中心、建生社區會堂開放時間、另加設友愛體育館、友愛足球場、新和里遊樂場、蝴蝶灣社區中心、大興社區會堂流動檢測站。



1月11日，屯門檢測站排長龍



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，鑑於近期不少個案居住屯門，懷疑屯門存有隱性傳播，部份個案比較遲才發現，變相社區可能出現傳播，而且不少個案並沒有接種疫苗，因此呼籲市民切勿輕視，「如果小小唔舒服，好似傷風感冒咁，要盡快睇醫生做測試」，她又提醒醫生，現時情況已經不同，當有患感冒人士求診，應替他們做病毒檢測。

張竹君又指出，政府已安排社區檢測中心，及流動檢測中心，開放予屯門區工作及居住的市民，將會有至少8間，當中包括兆麟社區中心，今日下午2時起，一連七日早8晚10開放，安定/友愛社區中心操場明日起提早開放，早8晚8，建生社區會堂早10晚8。

另外，明日開始一連三日，屯門加設5個流動採樣中心，開放時間早10晚8 ，分別是友愛體育館、友愛足球場、新和里遊樂場、蝴蝶灣社區中心、大興社區會堂，會視乎實際用量及需去，判斷是否睇需要延長。

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