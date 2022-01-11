屯門疑有隱性傳播　安定檢測站二千街坊排隊等足四個鐘：寧願封區

政府將屯門多個地方納入強制檢測公告，其中去年12月27日至今年1月9日曾到訪屯門愛定商場的市民須進行6次檢測。《香港01》記者下午到現場視察，位於屯門安定友愛社區中心的流動採樣站，等檢測人龍橫跨整個屋苑，估計超過2千人，當中不少是行動不便的長者、亦有失明人士，或帶着小朋友的家長。

已等候近三小時的陳太認為安排失當，「兩條邨居民個個都要經過呢條路，你話點搞，一係你封區，一係每座分組預約，攞嚟攪。」又有長者等候時感到不適、腳痛，因為多當局要考慮分流及檢測的次數。



▼1月11日，屯門檢測站排長龍▼



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屯門安定友愛社區中心的流動採樣站大批市民排隊檢測。(鄭子峰攝)

當局昨晚證實，早前於崇光百貨售貨員為輸入相關，她在父親位於屯門為愛定商場215號的東亞大藥房工作，其父親、母親與弟弟亦告確診及初確診。政府將屯門多個地方納入強制檢測公告，其中去年12月27日至今年1月9日曾到訪屯門愛定商場的市民須進行6次檢測，今日為正式檢測的首日，區內多個檢測站人流眾多。

其中最接近愛定商場的屯門安定友愛社區中心的流動採樣站大批人排隊檢測，《香港01》記者下午到現場視察，整條人龍有檢測站開始，接近橫跨整個屋苑超過2千人，當中不少是行動不便的長者、亦有失明人士，或帶着小朋友的家長。有較早到場的市民表示，已經發近超過一整個下午等候檢測，保守估計要等候超過4小時進行檢測，期間不少長者不適需要協助。

等近3小時有長者抽筋 街坊陳太：一係封區一係封區分組檢測

有家長不滿意安排，因為當局要檢討有關安排，已等候接近三個鐘的陳太認為安排失當，「兩條邨居民個個都要經過呢條路，你話點搞，一係你封區，一係每座分組預約，攞嚟攪。」眼見有長者在等待期間腳抽筋不適，愛莫能助，只好借出私家膠櫈給她，大感無奈。

有到達安定檢測站的長者，等候超過三個鐘去洗手間後，被職員要求重新排隊，佢即時發牢騷。（梁煥敏攝）

亦有家長指安排令人無所適從，又擔心人流聚集等候檢測，增加感染風險。陳太剛巧放假，與一對子女到過附近兩個檢測站，均人流眾多，只好決定等候檢測，「要人兩日一檢，分幾十個時間，分分鐘未有報告都做第二次檢測，你估個個唔洗做日日等咩！」認為當局要檢討分流及檢測次數，要考慮檢測的範圍太大，現行的檢測機制是否合理。

排隊長者：連派飯畀我個嬸嬸都要檢測 今日冇人送飯

有不少等候市民感不適，但不能走遠去洗手間等，相當無助，有長者擔心感染，加上遵守港府的規定，即時到場進行檢測，苦候多時：「唔單止要我等咗好耐，派飯個嬸嬸都到過商場，佢都要檢測，好多老人家今日冇飯食，我都要食自己（自行購買飯點）。」

居民形容有四人染疫的東亞大藥房價廉物美 深受居民歡迎

等候期間，不少居民表示出現確診者的東亞大藥房在區中非常有名，價廉物美，深受居民喜歡，屋邨的人口老化，不少長者亦到場配藥，得到不少長者的信賴，口碑不錯，有街坊説，「佢啲嘢係好平，個個都會去，基本上喺度住都會去，我奶奶就係呢幾日去過，驚咗兩日瞓唔着。」

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▼1.11疫情下市面人流甚多▼



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屯門安定商場都城餐廳、東亞大藥房暫停營業

