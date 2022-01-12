Omicron．最新｜居屯門女保安初確診　10檢測站今為居民願檢盡檢

本港昨日（11日）新增21宗確診個案，其中8宗為輸入相關個案。初步確診個案中，再有人居於屯門，包括一名居於寶田邨的竹篙灣檢疫中心的女保安，其住所昨晚亦圍封強檢；衛生防護中心懷疑屯門區有隱形傳播鏈，呼籲市民有輕微病徵都要做檢測。



屯門居民憂慮無聲中招，昨日數以千人由朝到晚排長龍檢測，不少長者輪候四、五小時才完成，政府後知後覺，宣布今起（12日）增加檢測站至十個，為居民「願檢盡檢」，以盡快找出隱形病人。



屯門設十個檢測點便利居民「願檢盡檢」

▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼



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Omicron｜政府周五公布抗疫基金 放無薪假酒樓工憂無份要愁過年

【08:00】新冠變種病毒Omicron社區大爆發，政府急急上周五（7日）起收緊防疫措施，復蘇中經濟受挫。特首林鄭月娥昨日（11日）公布即將推出第5輪的防疫抗疫基金，金額約40億元，詳情周五公布。

有酒樓燒味部主管指，三個月前以爲來年市道似會慢慢復蘇，「本來埋年酒席都預過百圍」，但突然第五波的疫情，預計農曆新年都復業無期，公司現強制員工放無薪假期，他擔心即將過年，樣樣都是開支。港九勞工社團聯會主席、立法會議員林振昇表示，如果政府打算繼續按去年第四輪基金發放的程序及標準，補貼只落入僱主、老闆手上，前線員工絲毫無法得益，以及一些如從事美容化妝等及自由身工作者，均一同未能受益。

Omicron｜三大未解謎團礙抗疫 國泰空少藥房買洗頭水如何播毒？

【 07:23】本港變種病毒株Omicron疫情未受控，國泰空少群組爆發點的屯門更屬重災區，再添感染源頭不明患者，為昨日（11日）初步確診的竹篙灣女保安。她居於區內寶田邨，是在區內社區感染，抑或在竹篙灣工作時中招，有待衞生署專家調查。

屯門愛定商場東亞大藥房老闆一家四口相繼中招。衞生署追查發現，國泰空少群組第一代患者、居家隔離時違規周圍走的44歲空少，在上月27日曾到該店短暫逗留5分鐘購買洗頭水。老闆元旦發病，被空少傳染可能性大，但店舖閉路電視顯示兩人同在期間都有戴口罩，因此染疫成謎，真是「毒銀紙」播毒？藥房東主發病後延誤檢測，未知有否傳染他人。

衞生防護中心指屯門或有隱形傳播鏈，不過其他區也可能有隱形病人。因工作而到過港九逾30間超市及藥房的58歲理貨員，病毒全基因分析顯示她屬國泰空姐及其母群組，但她與群組患者沒有重疊行蹤。理貨員如何惹到病毒，是第三個謎團。

▼1月11日，屯門檢測站排長龍▼



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▼1.1屯門寶田邨3座封區檢測▼



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封區檢測｜北角楓林花園第三期完成強檢 無發現確診個案

【06:45】因應多宗Omicron變種病毒個案，政府於昨晚（11日）7時及7時30分先後對北角楓林花園第三期及屯門寶田邨第三座，展開圍封檢測。當局今晨宣布已完成楓林花園第三期的強制檢測行動，沒有發現陽性檢測個案。

▼1.1北角楓林花園第三期封區檢測▼



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▼1.11疫情下市面人流甚多▼



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▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼



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▼屯門安定商場都城餐廳、東亞大藥房暫停營業▼



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洪為民派對︱王詩雅派對前干諾道西155號飲酒 同場7至8人送檢疫

消息：王詩雅飲酒場所實為干諾道西155號 兩食肆均稱無患者光顧

洪為民生日會｜曾祈殷：絕對可能有更多隱性患者 呼籲到場者通報

餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

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