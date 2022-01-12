屯門檢測｜等撩鼻千人人龍再現　有人清晨5點排隊：冇結果冇工返

屯門區疑現隱性傳播鏈，播愛定商場藥房群組疫情擴大，屯門多個檢測中心昨(11日)排隊等檢測人龍由日到深夜未散。雖然政府其後宣布區內今日（12日）會增設8個流動採樣站，但等撩鼻人龍早上再舖滿區內。

在兆麟社區會堂檢測中心，上午8時開始前已有大批街坊排隊，有市民透露人龍清晨5時前已出現，目測近千人排隊，由隊頭行到隊尾也需5至6分鐘時間。

不少街坊已有心理準備企足3小時，雖然有人笑言當行山，但也有人心急如焚，不滿相關安排，炮轟政府安排失當：「無陰性結果無得返工啊！」



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變種病毒株Omicron爆發，屯門疫情嚴重，居民人心惶惶。位於屯門安定友愛社區中心的流動採樣站，由今日下午起已大排長龍，晚上截龍時引發街圡鼓譟。

該區區議員甄紹南接受查詢時表示，兆麟及安定社區中心檢測名額昨日早爆滿，因有不少市民會到愛定商場買餸，他認為政府早已得知愛定商場需強檢，應該即時安排增設多個流動檢測站。另有居民表示，因曾到患者到訪地方，安心出行程式不停「嘟嘟嘟」，若果忽視擔心被執法人員發現而要罰款，「可以唔嚟咩？」

▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼

