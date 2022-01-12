衞生署報告兩人離世前14日曾打針　無證據有關連　13歲男針後胸痛

政府宣布於下月24日起擴大「疫苗氣泡」，市民進入食肆、戲院等處所須已接種最少一針。食衞局今日（12日）公布，衛生署於截至本月9日的過去一周內，接獲兩宗離世前14日內接種新型冠狀病毒疫苗的死亡報告，涉及一名75歲女子及一名56歲男子，沒有臨牀證據顯示個案由疫苗引起。



另外，同期新增一宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，該名13歲少年在接種第二劑復必泰疫苗後十天內出現胸痛，目前情況穩定。



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13歲男打第二劑復必泰後出現胸痛、情況穩定

食物及衞生局公布，截至1月9日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲30宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

其中一宗個案，涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，該名13歲少年，在接種第二劑復必泰疫苗後十天內出現胸痛，目前情況穩定。

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75歲女子及56歲男子針後14日內亡 與疫苗無關

在過去一星期，衞生署共接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案分別涉及一名75歲女子及一名56歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

截至1月9日晚上8時，本港市民合共接種了超過1 023萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約501萬名，佔全港12歲或以上人口的74.4%。衞生署共接獲6 667宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.07%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括55宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

另外，截至1月9日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會專家委員會已總結38宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，兩宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。