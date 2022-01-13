最新｜屯門龍成花園、凱德花園封區檢測　莊柏醫療兩女護士居上址

今日(13日)新增14宗個案，5宗為輸入相關連，少於10宗初步確診個案，理大全基因測試顯示，竹篙灣女保安基因分析與個案12676之後個案的基因一致，女保安1月8日仍陰性，1月9日曾在確診人士門口貼通告，沒有直接接觸確診人士，兩人隔紗窗，女保安有著保護衣，有面罩，但不知道除保護衣時程序是否正確，要再了解傳播途徑，暫列與個案12960相關。



【19:30】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時半起限制在屯門指明「受限區域」（即屯門榮發里13-17號凱德花園2座）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。

翻查資料，衞生防護中心曾指出，今日另一名莊柏醫療女護士初步確診，而該醫務所曾有患者到訪。

封區檢測｜莊柏醫療兩護士染疫 龍成花園及凱德花園圍封

【19:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在屯門指明「受限區域」（即屯門青山公路－青山灣段345號龍成花園第一座）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。

翻查資料，衞生防護中心曾指出，今日一名莊柏醫療女護士初步確診，而該醫務所曾有患者到訪。

崇光百貨強制員工一月內打針或三日一檢 員工：想打都預約唔到

【18:50】《香港01》獲得一份崇光百貨內部通告，要求銅鑼灣及尖沙嘴店內，所有專櫃員工都要在1月31日或之前接種新冠疫苗，否則就要三日一檢，並取得一次陰性結果才准上班。



崇光百貨回覆，本港疫情有上升趨勢，有必要加強、推動同事接種疫苗，指若個人理由或健康情況不打針，可選擇每三日一次的核酸檢測。



有崇光百貨員工表示，措施推行太急，即使想打復必泰疫苗，但多個接種中心今個月的預約名額都爆滿，感到無奈。為工作糊口，現時只能先接受三天一檢，但擔心難以長期執行。

【17:00】曾到訪銅鑼灣牛氣的20歲大學生確診(個案13012) ，住香港仔石排灣邨，已圍封檢測2000多個樣本全部陰性，患者1月4日在牛気坐13號檯，隔一行檯，另一確診者在31號檯，昨日與機電工程署到訪，研究風向及風流，1月4日17:40至21:34有19檯客人1、共44名客人，有3檯用現金，包括患者、14枱用信用卡，追尋緊用現金客人，這些人士全部要檢疫，牛氣取41環境樣本，暫時全部為陰性。

Omicron｜確診港大生與王詩雅隔一行打邊爐 希慎牛気44客需送檢

【16:48】理大全基因測試顯示，竹篙灣女保安基因分析與個案12676之後個案的基因一樣，女保安1月8日仍陰性，1月9日曾在確診人士門口貼通告，沒有直接接觸，兩人隔紗窗，女保安有著保護衣，有面罩，但不知道除保護衣時程序是否正確，要再了解傳播途徑。暫列與個案12960相關。

竹篙灣染疫女保安 穿全套保護衣在患者門外貼通告 並沒直接接觸

竹篙灣檢疫中心一名女保安確診，她曾在確診者門外貼通告。（資料圖片）

【16:45】今日初步確診個案少於10宗，早前曾替確診個案屯門藥房老闆的兒子診症的張思敏醫生診所，一位21歲兼職護士初步確診，她平時在莊柏醫務屯門兩診所返工，有跟醫生睇症，於黃金海岸診所有跟之前1月3日的確診者，有幫忙睇喉嚨，昨日在檢疫中心檢測時呈陽性，她亦是浸會大學持續教育學院護理學位課程的女學生，有返過學校。另外，再有一宗在張思敏醫生診所同一醫療集團工作的護士亦初步陽性，與上述個案沒有重疊返工時間，主要跟醫生睇症、執排版及收錢，與兩護士同時返工人士要強制檢疫。

Omicron｜患者曾到莊柏醫療屯門診所 兩護士初確診 183病人強檢

衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容診所內有爆發，已即時要求診所做消毒清洗，相關的病人需做強制檢湔。

Omicron｜浸大持續教育學院女生初確診 曾訪圖書館、SCE大樓

【15:52】浸會大學持續教育學院護理學學位課程今日（13日）有女學生初步確診，患者曾於本月10日至12日到訪浸大九龍塘校園，包括到過陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓課室參與面授課堂，亦曾到過校園內的區樹洪紀念圖書館、使用過圖書館內的2樓女廁及外面長椅等設施，也到過校內的新校學生福利合作社。

【14:50】繼昨日有港大生確診，浸會大學持續教育學院護理學學位課程今日亦有女生初步確診，患者本月10至12日曾到訪浸大的陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓SCE701及709參與面授課堂，並曾到過圖書館、使用2樓女廁及外面長椅等設施，校訪今日凌晨發電郵通知學生，並會封閉及消毒相關設施。

Omicron｜浸大持續教育學院女生初確診 曾訪圖書館、SCE大樓

浸會大學持續教育學院護理學學位課程今日（13日）有女學生初步確診。（資料圖片）

▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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屯門檢測｜兆麟運動場下午2時半增設採樣站 區內檢測點增至11個

【13:10】變種病毒Omicron肆虐，不少確診者均曾踏足屯門，該區近日多個檢測站出現長人龍。食物及衞生局今日（13日）公布，將於屯門兆麟社區會堂附近的兆麟運動場增設流動採樣站。該採樣站將於下午2時半起運作。

1月12日，屯門兆麟社區會堂檢測中心下午3時許，有近1,000人輪候做檢測。（資料圖片／林穎嫺攝）

Omicron｜梁子超反駁袁國勇：若指疫情受控言之尚早 或誤導市民

【12:44】變種病毒Omicron在本港社區蔓延，呼吸系統專科醫生梁子超今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，若現階段指疫情受控仍為言之尚早，甚至會誤導市民，「以為所有野都控制得好，呢樣野反而係最危險。」

袁國勇指疫情受控 若續沒有無源頭個案 農曆新年前後可停第五波

【10:00】變種病毒Omicron在本港社區迅速蔓延，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，目前確診個案未有幾何式增加，反映疫情受控。若維持找到確診個案的傳播鏈，第五波疫情有望於農曆新年前後停下來。



他再澄清有關戴兩個口罩的說法，指可減低「漏氣」情況。不過他指，現時建議不能接種疫苗的長期病患者、從事高危行業人士等可考慮戴兩個口罩。

政府專家袁國勇。（資料圖片／歐嘉樂攝）

【9:55】政府今日（13日）宣布，在屯門區內設置的檢測點中，根據目前情況，友愛體育館、蝴蝶灣社區中心、建生社區會堂及青田遊樂場流動採樣站的人流較少，市民可嘗試前往這些採樣站進行檢測，輪候時間可能會較短。以上採樣站均開放至今晚八時。實際輪候時間或會隨情況有所變動，請市民諒解。

1月12日，香港仔石排灣邨碧朗樓封區檢測



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▼1月12日，油塘曦臺1座封區檢測▼



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▼1月12日，北角楓林花園三期B室單位全面撤離▼



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▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼



▼1月12日北角楓林花園三期現垂直傳播 專家到場視察▼



▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼



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▼1.11疫情下市面人流甚多▼



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▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼



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餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

▼染疫12家庭一覽(截至1.11）▼



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