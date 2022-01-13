最新｜政府：屯門友愛、蝴蝶灣、建生及青田檢測中心人流較少

撰文：曾凱欣 王潔恩 張嘉敏 林穎嫺 陳淑霞 鍾妍 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 胡家欣 梁思行
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本港周三（12日）新增22宗確診個案，其中4宗為輸入相關個案，居於寶田邨的竹篙灣檢疫中心的女保安，仍未找到源頭。而初步陽性個案中，一名20歲港大學生曾於1月4日晚上去過銅鑼灣希慎廣場牛気，同時段有＃12838(曾出席洪為民生日派對的王詩雅)及#12882同場(即王詩雅的友人)同場用膳，中心呼籲曾在當晚的市民都要檢測及聯絡衞生防護中心，如發現餐廳內有傳播，或需要當晚的食客檢疫。

政府因應屯門區內龐大的檢測需求，事隔一日宣布今起（12日）增加區內檢測站至十個，為居民「願檢盡檢」，以盡快找出隱形病人。

北角楓林花園三期出現垂直傳播，一名居於9B室的男住戶初步確診。衞生防護中心及政府專家袁國勇視察後，估計9B住戶未有在廁所地渠加水 ，「U型隔氣管乾咗」，致病毒由早前有住戶確診的6B室垂直傳播，當局將安排大廈14戶B座住戶撤離，安排入檢疫中心。

【9:55】政府今日（13日）宣布，在屯門區內設置的檢測點中，根據目前情況，友愛體育館、蝴蝶灣社區中心、建生社區會堂及青田遊樂場流動採樣站的人流較少，市民可嘗試前往這些採樣站進行檢測，輪候時間可能會較短。以上採樣站均開放至今晚八時。實際輪候時間或會隨情況有所變動，請市民諒解。

1月12日，香港仔石排灣邨碧朗樓封區檢測

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▼1月12日，油塘曦臺1座封區檢測▼

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▼1月12日，北角楓林花園三期B室單位全面撤離▼

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▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼

▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼

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▼1月12日北角楓林花園三期現垂直傳播　專家到場視察▼

▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼

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▼1.11疫情下市面人流甚多▼

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▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼

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餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

▼染疫12家庭一覽(截至1.11）▼

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截至1月11日暫有六間校有學生確診或初確診。(香港01製圖）
封區檢測｜油塘曦臺1座、石排灣邨碧朗樓圍封　涉2宗初步陽性個案屯門檢測｜長者排7小時 仍未能做檢測：寧坐監都唔再做疫情︱竹篙灣女保安感染源頭不明　楓林花園初陽裝修工曾訪4屋苑Omicron｜中銀滙豐恒生等銀行改營業時間　周四起下午4時關門Omicron｜銅鑼灣牛気恐爆疫　20歲男生與王詩雅友人同場火鍋中招屯門檢測｜5個採樣站延長服務日數　10個檢測點最新開放時間總覽Omicron｜北角楓林花園增一初確診　涉垂直傳播三期B座14戶須撤離
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