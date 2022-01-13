最新｜浸大持續教育學院護理學女生初確診　昨曾到九龍塘校區上堂

本港周三（12日）新增22宗確診個案，其中4宗為輸入相關個案，居於寶田邨的竹篙灣檢疫中心的女保安，仍未找到源頭。而初步陽性個案中，一名20歲港大學生曾於1月4日晚上去過銅鑼灣希慎廣場牛気，同時段有＃12838(曾出席洪為民生日派對的王詩雅)及#12882同場(即王詩雅的友人)同場用膳，中心呼籲曾在當晚的市民都要檢測及聯絡衞生防護中心，如發現餐廳內有傳播，或需要當晚的食客檢疫。



政府因應屯門區內龐大的檢測需求，事隔一日宣布今起（12日）增加區內檢測站至十個，為居民「願檢盡檢」，以盡快找出隱形病人。



北角楓林花園三期出現垂直傳播，一名居於9B室的男住戶初步確診。衞生防護中心及政府專家袁國勇視察後，估計9B住戶未有在廁所地渠加水 ，「U型隔氣管乾咗」，致病毒由早前有住戶確診的6B室垂直傳播，當局將安排大廈14戶B座住戶撤離，安排入檢疫中心。



【14:50】繼昨日有港大生確診，浸會大學持續教育學院護理學學位課程今日亦有女生初步確診，患者本月10至12日曾到訪浸大的陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓SCE701及709參與面授課堂，並曾到過圖書館、使用2樓女廁及外面長椅等設施，校訪今日凌晨發電郵通知學生，並會封閉及消毒相關設施。

▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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屯門檢測｜兆麟運動場下午2時半增設採樣站 區內檢測點增至11個

【13:10】變種病毒Omicron肆虐，不少確診者均曾踏足屯門，該區近日多個檢測站出現長人龍。食物及衞生局今日（13日）公布，將於屯門兆麟社區會堂附近的兆麟運動場增設流動採樣站。該採樣站將於下午2時半起運作。

1月12日，屯門兆麟社區會堂檢測中心下午3時許，有近1,000人輪候做檢測。（資料圖片／林穎嫺攝）

Omicron｜梁子超反駁袁國勇：若指疫情受控言之尚早 或誤導市民

【12:44】變種病毒Omicron在本港社區蔓延，呼吸系統專科醫生梁子超今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，若現階段指疫情受控仍為言之尚早，甚至會誤導市民，「以為所有野都控制得好，呢樣野反而係最危險。」

袁國勇指疫情受控 若續沒有無源頭個案 農曆新年前後可停第五波

【10:00】變種病毒Omicron在本港社區迅速蔓延，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，目前確診個案未有幾何式增加，反映疫情受控。若維持找到確診個案的傳播鏈，第五波疫情有望於農曆新年前後停下來。



他再澄清有關戴兩個口罩的說法，指可減低「漏氣」情況。不過他指，現時建議不能接種疫苗的長期病患者、從事高危行業人士等可考慮戴兩個口罩。

政府專家袁國勇。（資料圖片／歐嘉樂攝）

【9:55】政府今日（13日）宣布，在屯門區內設置的檢測點中，根據目前情況，友愛體育館、蝴蝶灣社區中心、建生社區會堂及青田遊樂場流動採樣站的人流較少，市民可嘗試前往這些採樣站進行檢測，輪候時間可能會較短。以上採樣站均開放至今晚八時。實際輪候時間或會隨情況有所變動，請市民諒解。

1月12日，香港仔石排灣邨碧朗樓封區檢測



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▼1月12日，油塘曦臺1座封區檢測▼



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▼1月12日，北角楓林花園三期B室單位全面撤離▼



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▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼



▼1月12日北角楓林花園三期現垂直傳播 專家到場視察▼



▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼



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▼1.11疫情下市面人流甚多▼



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▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼



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餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

▼染疫12家庭一覽(截至1.11）▼



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