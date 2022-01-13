Omicron．最新｜牛気疑爆傳播鏈　港大生打邊爐遭隔離枱患者感染

本港周三（12日）新增22宗確診個案，其中4宗為輸入相關個案，居於寶田邨的竹篙灣檢疫中心的女保安，仍未找到源頭。而初步陽性個案中，一名20歲港大學生曾於1月4日晚上去過銅鑼灣希慎廣場牛気，同時段有＃12838(曾出席洪為民生日派對的王詩雅)及#12882同場(即王詩雅的友人)同場用膳，中心呼籲曾在當晚的市民都要檢測及聯絡衞生防護中心，如發現餐廳內有傳播，或需要當晚的食客檢疫。



政府因應屯門區內龐大的檢測需求，事隔一日宣布今起（12日）增加區內檢測站至十個，為居民「願檢盡檢」，以盡快找出隱形病人。



北角楓林花園三期出現垂直傳播，一名居於9B室的男住戶初步確診。衞生防護中心及政府專家袁國勇視察後，估計9B住戶未有在廁所地渠加水 ，「U型隔氣管乾咗」，致病毒由早前有住戶確診的6B室垂直傳播，當局將安排大廈14戶B座住戶撤離，安排入檢疫中心。



1月12日，香港仔石排灣邨碧朗樓封區檢測



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▼1月12日，油塘曦臺1座封區檢測▼



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▼1月12日，北角楓林花園三期B室單位全面撤離▼



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▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼



▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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▼1月12日北角楓林花園三期現垂直傳播 專家到場視察▼



▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼



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▼1.11疫情下市面人流甚多▼



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▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼



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餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

▼染疫12家庭一覽(截至1.11）▼



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