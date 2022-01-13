Omicron．最新｜牛気疑爆傳播鏈　港大生打邊爐遭隔離枱患者感染

本港周三（12日）新增22宗確診個案，其中4宗為輸入相關個案，居於寶田邨的竹篙灣檢疫中心的女保安，仍未找到源頭。而初步陽性個案中，一名20歲港大學生曾於1月4日晚上去過銅鑼灣希慎廣場牛気，同時段有＃12838(曾出席洪為民生日派對的王詩雅)及#12882同場(即王詩雅的友人)同場用膳，中心呼籲曾在當晚的市民都要檢測及聯絡衞生防護中心，如發現餐廳內有傳播，或需要當晚的食客檢疫。
政府因應屯門區內龐大的檢測需求，事隔一日宣布今起（12日）增加區內檢測站至十個，為居民「願檢盡檢」，以盡快找出隱形病人。
北角楓林花園三期出現垂直傳播，一名居於9B室的男住戶初步確診。衞生防護中心及政府專家袁國勇視察後，估計9B住戶未有在廁所地渠加水 ，「U型隔氣管乾咗」，致病毒由早前有住戶確診的6B室垂直傳播，當局將安排大廈14戶B座住戶撤離，安排入檢疫中心。
1月12日，香港仔石排灣邨碧朗樓封區檢測
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▼1月12日，油塘曦臺1座封區檢測▼
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▼1月12日，北角楓林花園三期B室單位全面撤離▼
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▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼
▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼
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▼1月12日北角楓林花園三期現垂直傳播 專家到場視察▼
▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼
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▼1.11疫情下市面人流甚多▼
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▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼
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▼染疫12家庭一覽(截至1.11）▼
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封區檢測｜油塘曦臺1座、石排灣邨碧朗樓圍封 涉2宗初步陽性個案屯門檢測｜長者排7小時 仍未能做檢測：寧坐監都唔再做疫情︱竹篙灣女保安感染源頭不明 楓林花園初陽裝修工曾訪4屋苑Omicron｜中銀滙豐恒生等銀行改營業時間 周四起下午4時關門Omicron｜銅鑼灣牛気恐爆疫 20歲男生與王詩雅友人同場火鍋中招屯門檢測｜5個採樣站延長服務日數 10個檢測點最新開放時間總覽Omicron｜北角楓林花園增一初確診 涉垂直傳播三期B座14戶須撤離