檢測︱楓林花園男患者瑪麗醫院急症室求診後確診　20名醫護需強檢

今日（13日）新增確診個案中，包括一名居於北角楓林花園三期32歲男病人（＃13011），他與早前中信証券染疫者（＃12985）居同坐向單位，並於1月9日開始感到不適，11日到瑪麗醫院急症室求診後初步陽性。

瑪麗醫院指，該名患者求診時出現咳嗽、喉嚨痛、發燒的病徵，其後檢測為初步陽性。發言人指，當時急症室的醫護人員均有穿着恰當的保護衣，無人被列作緊密接觸者，約20人包括醫護人員、抽血員及行政部人員須作強制檢測，沒有發現陽性個案。消防處回覆查詢時亦指，因應政府發出的強制檢測公告，已即時安排有關43名需要接受檢測的屬員盡快接受檢測，而因確診人士非坐救護車前往醫院，故沒有消防處屬員被界定為密切接觸者。



▼1月12日北角楓林花園三期現垂直傳播 專家到場視察▼



+ 1

今日新增的確診個案中，包括一名可能與輸入有關的個案13011，該名32歲男病人，居於北角楓林花園三期，與早前中信証券染疫者（＃12985）居同坐向單位，二人互不相識。該名男患者主要從事裝修工作，於1月9日開始感到不適，1月11日到瑪麗醫院急症室求診後初步陽性。

▼1.11北角楓林花園第三期封區檢測▼



+ 6

20名急症室醫護及抽血員需強檢 瑪麗：當時有穿保護衣

瑪麗醫院指，該名患者求診時出現咳嗽、喉嚨痛、發燒的病徵，其後檢測為初步陽性。發言人指，當時急症室的醫護人員均有穿着恰當的保護衣，無人被列作緊密接觸者，約20人包括醫護人員、抽血員及行政部人員須作強制檢測，沒有發現陽性個案。

政府昨日已將瑪麗醫院急症室納入強檢，凡於1月11日下午4時至6時身處於處所人士，必須做檢測。

瑪麗醫院指，當時急症室的醫護人員均有穿着恰當的保護衣，無人被列作緊密接觸者，約20人包括醫護人員、抽血員及行政部人員須作強制檢測，沒有發現陽性個案。（資料圖片）

消防處：即時安排43名救護員接受檢測

消防處回覆查詢時亦指，因應政府發出的強制檢測公告，已即時安排有關43名需要接受檢測的屬員盡快前往社區檢測中心或流動採樣站進行2019冠狀病毒病檢測。而相關確診人士並非乘坐救護車前往醫院，至目前為止就上述個案中，並没有消防處屬員被衞生防護中心界定為密切接觸者。