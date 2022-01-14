最新｜政府向屯門居民派三千快速測試套裝　倡自行家居測試

變種病毒株Omicron來勢洶洶，本港昨(13日)新增14宗確診，5宗為輸入相關個案，初步確診少於10宗。港府昨晚分別圍封屯門龍成花園第一座及屯門凱德花園第二座，分別涉及兩名初步確診的莊柏醫療女護士，料今日早上7時完成行動。

疫情嚴竣，全港所有幼兒中心、幼稚園及小學將於今(14日)或之前暫停面授課堂，，直至農曆新年假期後；中學在現階段繼續現行課堂安排。行政長官林鄭月娥日前解釋，停課為艱難決定，但因先後出現多宗幼兒確診，師生均要送檢，「咁細嘅小朋友要擺入檢疫中心，我哋都唔係咁想見到。」



【12:09】因應屯門區出現懷疑隱形傳播鏈，政府呼籲有感染風險的當區居民及在該區工作的人士盡快進行自願檢測，連日區內各檢測站大排長龍。民政事務總署今日將透過「全港社區抗疫連線」向屯門區居民，免費派發三千套2019冠狀病毒病快速測試套裝，希望可以有效地及早識別感染者，保障患者和他們的家人。

「全港社區抗疫連線」今日（14日）會透過義工向屯門區有需要的居民和長者派發快速測試套裝，建議他們自行作檢測，希望可以有效地及早識別感染者。不過，快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。如有任何身體不適（即使症狀非常輕微），亦應盡快向醫生求診，按照醫護人員的指示接受檢測。

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禁堂食｜黃家和：打定輸數暫未能重開晚市 每日生意損失1.5億元

【12:08】本港仍受變種病毒Omicron影響，全港食肆於1月7日起暫停晚市堂食，料政府今日（14日）下午會公布新一輪社交距離限制措施，再延續14天。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示已「打定輸數」。他說，禁晚市堂食後，每日平均生意損失1.5億元，預計如未來一兩個月仍然未能重開堂食，餐飲業失業率會大幅上升。

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屯門檢測｜承辦商：三成預約人士不出現 人龍改善籲不要放棄檢測

【09:41】屯門多處被列入強制檢測公告，日前多個屯門區內多個檢測中心出現人龍，政府增加數個流動檢測站疏導。在屯門負責開設兩個檢測站的相達生物科技，創辦人招彥燾表示，檢測中心人龍已改善，前日及昨日都分別做了兩萬個檢測結果。他指，預約檢測人士有兩三成都不出現，憂擴大可預約的檢測站，或令不懂預約的長者輪候更長時間。

Omicron｜曾祈殷：密切留意未來數天 無不明個案農曆年前可緩和

【09:24】本港Omicron變種病毒繼續在社區蔓延，屯門莊柏醫療有兩名護士確診，但兩人並未曾同時同地接觸。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於電台指，診所衣帽間或更衣室可能有殘餘病毒，或有第三者感染並傳播，有待衞生防護中心追查。

▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼



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【10:37】消息：政府將宣布禁晚市堂食、關閉表列處所等措施14天。

1月13日 龍成花園第一座封區檢測



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1月13日凱德花園第二座封區檢測



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餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼



▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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封區檢測｜莊柏醫療兩護士染疫 龍成花園及凱德花園圍封

崇光百貨強制員工一月內打針或三日一檢 員工：想打都預約唔到

Omicron｜確診港大生與王詩雅隔一行打邊爐 希慎牛気44客需送檢

竹篙灣染疫女保安 穿全套保護衣在患者門外貼通告 並沒直接接觸

Omicron｜患者曾到莊柏醫療屯門診所 兩護士初確診 183病人強檢

Omicron｜浸大持續教育學院女生初確診 曾訪圖書館、SCE大樓

屯門檢測｜兆麟運動場下午2時半增設採樣站 區內檢測點增至11個

Omicron｜梁子超反駁袁國勇：若指疫情受控言之尚早 或誤導市民

袁國勇指疫情受控 若續沒有無源頭個案 農曆新年前後可停第五波