最新｜消息：政府將宣布禁晚市堂食、關閉表列處所等措施14天

變種病毒株Omicron來勢洶洶，本港昨(13日)新增14宗確診，5宗為輸入相關個案，初步確診少於10宗。港府昨晚分別圍封屯門龍成花園第一座及屯門凱德花園第二座，分別涉及兩名初步確診的莊柏醫療女護士，料今日早上7時完成行動。

疫情嚴竣，全港所有幼兒中心、幼稚園及小學將於今(14日)或之前暫停面授課堂，，直至農曆新年假期後；中學在現階段繼續現行課堂安排。行政長官林鄭月娥日前解釋，停課為艱難決定，但因先後出現多宗幼兒確診，師生均要送檢，「咁細嘅小朋友要擺入檢疫中心，我哋都唔係咁想見到。」



▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼



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【10:37】消息：政府將宣布禁晚市堂食、關閉表列處所等措施14天。

1月13日 龍成花園第一座封區檢測



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1月13日凱德花園第二座封區檢測



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餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼



▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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封區檢測｜莊柏醫療兩護士染疫 龍成花園及凱德花園圍封

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