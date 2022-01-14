直播｜抗疫基金兩大類行業受惠　如食肆、美容院、健身中心、旅遊

衞生防護中心公佈今日(14日)新增9宗個案，初步陽性個案少於10宗。其中早前確診竹篙灣女保安(個案13004)的同事，一名51歲女士亦初步確診，相信兩人是工作或一起進食午餐時傳播。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，本地Omicron確診及疑似個案達60宗，主要由兩個群組傳播，相信社區內仍有隱形傳播鏈。



消息指，鑑於變種病毒株Omicron疫情仍未完全受控，政府今日(14日)將會宣佈全港花市取消 並會延長禁晚市堂食、關閉表列處所等防疫措施14天至年初三。特首林鄭月娥傍晚6時會舉行記者會。



【18:45】會以4.0基金作為藍本，獲當中一半資助：

1)餐飲處所按持牌面積、酒牌有額外資助，不超過一百平方米就是一次性5萬；大於100-200平方米10萬；如此類推

2)針對停面授課的幼兒中心及中心提工興趣班的導師，會以個人名義發放，受影響機構包括全港1000間幼稚園會有支援，包括小學關閉校巴司機等

3)第二類未復甦行業針對旅遊業、旅行社、航空服務公司、跨境巴士、渡輪、出租汽車及船

4)取消的美食嘉年華，農墟及年宵都會有資助，在持牌費用上額外再予50%，美食嘉年華所有農友有一次性資助

【18:30】新一輪防疫基金希望做到快，1月7日收緊社交距離措施，1月14日距離一星期再公布措施，相較以前兩輪相隨，第一輪2個月，今次是快，料資助最快下星期接受申請，爭取在新年前後，就算不可年初一都之後數日，馬上發放資助，總額35.7億元，防疫抗疫基金仍餘有40多億元，不需要立法會申請判已可開展基金，史上最快。

一如以往具針對性，針對:一共四星期，直接影響到的處所及人士，包括食肆無晚市堂食、美容健身中心全面關閉，包括體育教練、藝術工作者因關閉場所會獲得資助；第二是未復甦過、因封關長處冰封的行業，如旅遊業及跨境客運。

【18:23】收緊社交距離措施延長至年初三：

1）原定7/1-21/1要再延長多2星期，至2月3日，大年初三

2）大型活動要取消，包括年宵花市、新春市場、旅發局活動

3）外防輸入，由1月8日至21日，地區航班機制8國禁飛都要延長到2月4日，多個國家疫情仍嚴峻延多14天

當新年過後，大年初四起，除非疫情出現明顯逆轉，會逐步放寬，如美容院、食肆等，但疫病氣泡會提前至當時實施。

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【18:06】林鄭月娥表示今日是2022年1日，是抗疫兩年兩年，形容抗疫工作化險為夷，控制得好，經歷幾浪疫情，現在進入第五波疫情，會控制得好，紅線都是平的，沒有太多本地感染個案。輸入個案已大減，輸入相關連個案增加由上周17增至42宗。有一宗未找到源頭令人關注，過去一星期已做了110萬宗檢測。追蹤辦公室已增加人手至300人，4700人要隔離檢疫，對市民過程遇到不愉快體驗、或輪候時間好長，代表特區政府致歉。

【17:20】 徐樂堅表示如有個案違反法例599Ｄ章，刻意隱暪行蹤影響公共衞生工作，一定有檢控，有些個案進行檢控中，但屬那些個案進行中就不能公佈，正進行中。

【17:00】 徐樂堅承認竹篙灣檢疫中心出現混亂，1月6至13日有逾千名檢疫人士進入，一日內做600檢測，當中有60人遲了1至2天離開，需要致歉，會加強統籌督導，確保不漏資料，今次疫情都加了人手，不同崗位有600同事，不同團隊都加，現有約1000位，萬一大量人進入，都不希望發生混亂。

【16:56】 徐樂堅表示雖然感染數字有緩和，但相信社區上，尤其某區域，不排除仍有穩性傳播鏈。因為幾個個案曾在屯門區生活，帶病毒時間去過不少地方，故傳播風險絕對存在。另外其中一個個案， 特別藥房東主個案，在女兒中首先發現，再找到爸爸受感染，再發現被空少所感染, 故我們發現時，已經有兩代傳播，期間會否有其他傳播鏈仍然要調查，現時希望要在強檢公告及區域檢測搵到個案，減少聚集截斷傳播鏈。

【16:50】 昨日一宗初陽個案的女護士，病毒量低、CT值35至36，樣本去到化驗所後，驗到有D614D（疫苗病毒株），N501Y陰性，樣本今早亦送港大袁國勇教授再次確認是因疫苗而產生陽性的個案，故不屬確診個案，所以無確診編號。女護士住屯門凱德花園二座，今早凱德花園檢測再有一個不確定個案，但再經化驗所檢測後是陰性，故凱德無確診個案，因此居民因應兩人之後的強檢結果，便不需要再做。

【16:33】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前確診竹篙灣女保安(個案13004)的同事，一名51歲女士亦初步確診，兩人在中國海外物業服務有限公司工作，同樣在竹篙灣檢疫中心做相關工作，今日初確診患者與個案 有一起食晏及進食，工作性質差不多，相信工作時一齊進食、午餐時感染，此個案無與確診個案直接接觸。她住在將軍澳寶盈花園第4座，1月11日最後上班，工作主要派送物資，有着足保護衣。她們會在更衣室換衫，有時在此食三餐。患者平時會到青衣城肯德基與同事吃早餐，又曾經到過將軍澳廣場太興吃早餐，及到過將軍澳廣場地下街市。

【16:33】 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，本地Omicron個案達60宗，主要由兩個群組傳播。

Omicron｜凱德花園一人檢測不確定送院 消息：樣本或被疫苗污染

【14:45】 消息指：屯門凱德花園2座圍封強檢，發現一人檢測結果不確定需送院複檢，這名居民是在大學做疫苗研究工作，有可能檢測樣本受到疫苗污染，目前正化驗是否帶有疫苗的病毒基因。

【14:30】行政長官林鄭月娥今日（14日）下午六時將舉行記者會，將宣佈延長禁晚市堂食、關閉表列處所等措施14天至年初三，並會取消全港花市。在下午四時三十分，衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理劉家獻醫生亦會舉行記者會交代最新疫情。

【14:16】消息指，全港花市取消 政府將宣布延長禁晚市堂食、關閉表列處所等措施14天至年初三。

【12:50】屯門凱德花園2座完成圍封強檢中午解封 一人檢測結果不確定送院，截至今日凌晨零時三十分，約195名居民接受檢測，其中一名人士的檢測結果為不確定，為審慎起見，有關人士和其密切接觸者已被安排分別送往醫院及檢疫中心跟進；其餘居民的檢測結果均為陰性。

1月13日凱德花園第二座封區檢測



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屯門檢測｜政府向居民派3000套快速病毒測試套裝 冀盡快自願檢測

【12:27】因應屯門區持續出現確診個案，衛生署懷疑出現懷疑隱形傳播鏈，早前政府呼籲有感染風險的當區居民及在該區工作的人士盡快進行自願檢測。民政事務總署今（14日）將透過「全港社區抗疫連線」義工向屯門區居民，免費派發三千套2019冠狀病毒病快速測試套裝。

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消息：政府將宣布禁晚市堂食至年初三 黃家和稱打定輸數日蝕逾億

【12:08】本港仍受變種病毒Omicron影響，全港食肆於1月7日起暫停晚市堂食，料政府今日（14日）下午會公布新一輪社交距離限制措施，再延續14天。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示已「打定輸數」。他說，禁晚市堂食後，每日平均生意損失1.5億元，預計如未來一兩個月仍然未能重開堂食，餐飲業失業率會大幅上升。

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屯門檢測｜承辦商：三成預約人士不出現 人龍改善籲不要放棄檢測

【09:41】屯門多處被列入強制檢測公告，日前多個屯門區內多個檢測中心出現人龍，政府增加數個流動檢測站疏導。在屯門負責開設兩個檢測站的相達生物科技，創辦人招彥燾表示，檢測中心人龍已改善，前日及昨日都分別做了兩萬個檢測結果。他指，預約檢測人士有兩三成都不出現，憂擴大可預約的檢測站，或令不懂預約的長者輪候更長時間。

Omicron｜曾祈殷：密切留意未來數天 無不明個案農曆年前可緩和

【09:24】本港Omicron變種病毒繼續在社區蔓延，屯門莊柏醫療有兩名護士確診，但兩人並未曾同時同地接觸。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於電台指，診所衣帽間或更衣室可能有殘餘病毒，或有第三者感染並傳播，有待衞生防護中心追查。

▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼



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【10:37】消息：政府將宣布禁晚市堂食、關閉表列處所等措施14天。

1月13日 龍成花園第一座封區檢測



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1月13日凱德花園第二座封區檢測



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餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼



▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



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封區檢測｜莊柏醫療兩護士染疫 龍成花園及凱德花園圍封

崇光百貨強制員工一月內打針或三日一檢 員工：想打都預約唔到

Omicron｜確診港大生與王詩雅隔一行打邊爐 希慎牛気44客需送檢

竹篙灣染疫女保安 穿全套保護衣在患者門外貼通告 並沒直接接觸

Omicron｜患者曾到莊柏醫療屯門診所 兩護士初確診 183病人強檢

Omicron｜浸大持續教育學院女生初確診 曾訪圖書館、SCE大樓

屯門檢測｜兆麟運動場下午2時半增設採樣站 區內檢測點增至11個

Omicron｜梁子超反駁袁國勇：若指疫情受控言之尚早 或誤導市民

袁國勇指疫情受控 若續沒有無源頭個案 農曆新年前後可停第五波