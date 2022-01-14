Omicron．最新｜莊柏醫療兩女護士遭傳染　幼稚園、小學今停課

變種病毒株Omicron來勢洶洶，本港昨(13日)新增14宗確診，5宗為輸入相關個案，初步確診少於10宗。港府昨晚分別圍封屯門龍成花園第一座及屯門凱德花園第二座，分別涉及兩名初步確診的莊柏醫療女護士，料今日早上7時完成行動。
疫情嚴竣，全港所有幼兒中心、幼稚園及小學將於今(14日)或之前暫停面授課堂，，直至農曆新年假期後；中學在現階段繼續現行課堂安排。行政長官林鄭月娥日前解釋，停課為艱難決定，但因先後出現多宗幼兒確診，師生均要送檢，「咁細嘅小朋友要擺入檢疫中心，我哋都唔係咁想見到。」
▼1月14日起，全港小學及幼稚園暫面授課程▼
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1月13日 龍成花園第一座封區檢測
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1月13日凱德花園第二座封區檢測
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▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼
▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼
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