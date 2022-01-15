Omicron．最新｜初確診少於10宗　居寶盈花園女保安料轉確診

本港昨日（14日）新增9宗確診個案，初步個案則少於10宗。其中早前確診竹篙灣女保安（＃13004）的51歲女同事，亦初步確診，政府昨晚將其將軍澳寶盈花園4座住所圍封強檢。



另外，政府亦宣佈取消農曆年宵，並會延長禁晚市堂食、關閉表列處所等防疫措施14天，至2月3日年初三。



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



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第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

Omicron│年宵花市首取消 花農轉攻地舖及「開直播」賣蘭花

【08:00】新冠病毒疫情爆第五波，政府昨（14日）宣布取消全港年宵市場，花農與市民失去買賣年花平台。為免「雙失」，有出售蘭花的花農找其他途徑「出花」，當中「蘭花大王」楊小龍轉攻臨時地舖，「春蘭居」則轉攻網上市場，「開直播」賣花讚花香，而且反應較預期好，價錢亦由以往1,400元10株，增加至1,800元都不愁無客。

不過並非所有年花都易有出路，在年宵市場投了19檔的「陳記花園」老闆梁先生主要賣桃花，顯得無奈，「桃花好蝦人買，成棵樹咁大邊入到舖？而且應節花睇意頭合眼緣，又要睇實物大細放入屋，無乜可能網上賣，即係今年我要收檔。」他預計無錢賺加上按金、賠償人工等蝕100萬元。

▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼



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，食物及衞生局1月14日強制檢測公告

強制檢測｜將軍澳廣場太興、青衣城KFC等上榜 寶盈花園患者曾到

【00:01】本港昨日(14日)新增9宗確診個案和少於10宗初步確診個案，食物及衞生局晚上強制檢測公告，有五個地方上榜，包括青衣城3樓肯德基KFC、將軍澳廣場1樓太興及銅鑼灣希慎廣場11樓美食廣場等，涉及一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及一宗初步陽性檢測個案。當中肯德基KFC及太興是今日初步確診、在竹篙灣檢疫中心當保安的寶盈花園51歲女住戶，在潛伏期曾光顧。

▼1月14日將軍澳寶盈花園4座圍封檢測▼

