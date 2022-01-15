Omicron．最新｜增5宗確診　一名貨機清潔工初確診　居青衣長宏邨

本港今日（1５日）新增５宗確診個案，包括3宗輸入個案及2宗相關個案。其中早前確診竹篙灣女保安（＃13004）的51歲女同事，轉確診，政府昨晚將其將軍澳寶盈花園4座住所圍封強檢。北角楓林花園3期樓下B座單位的確診患者（#12985）的家人，今日亦告確診。

另外，今日初步確診個案少於10宗，包括一名41歲的貨機機艙清潔員，住青衣長宏邨宏善樓，與家人同住，相關活動地方會納強檢名單。另外，北角城市花園三座確診患者#12860的74歲男家人，送院後檢測亦呈初步陽性。



另外，政府亦宣佈取消農曆年宵，並會延長禁晚市堂食、關閉表列處所等防疫措施14天，至2月3日年初三。



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



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第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

【17:18】運輸署表示，繼早前批准九巴、新巴及城巴在一月七日至二十日期間，調整共341條路線晚上八時後的班次。三間巴士公司檢視最新的營運及服務安排後，再次向運輸署申請暫時調整部分巴士路線的班次。

運輸署考慮路線乘客量的下降幅度、載客率、調整班次後對乘客候車時間的影響、巴士資源的有效調配，以及市民對建議調整班次的接受程度等因素，進一步批准調整其中134條路線於一月十七日至二十日晚上八時前非繁忙時段的班次，惟班次一般最多延長不超過五分鐘，而延長後的班次間距時間不會超過三十分鐘。另外，六條個別低載客量的通宵路線由於有替代路線而獲批准暫停。

上水、小西灣及梨木樹增3個流動接種點 醫管局11門診轉打復必泰

【16:54】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記者會表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報19宗個案，過去24小時，27名病人康復出院，至今有410名病人分別在北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心及亞博社區治療設及公立醫院留醫；全部病況穩定。

劉續指，醫管局普通科門診將提供更多疫苗選擇，早前已公布22間診所提供接種科興。醫管局決定將其中11間轉為接種復必泰，由於須更多時間調人手，服務由1月25日開始，市民可於1月22日開始網上預約。至於大澳門診則會加入接種科興，將於1月27日開始。其餘11間提供接種科興的診所，會由1月21日起提供服務。

連同目前提供接種的診所，合共有14間普通門診提供接種科興，所有新增科興服務都會由1月18日開始接受網上預約。

【16:42】張竹君表示，早前出現確診者個案的銅鑼灣牛氣分店，已經追到35位與患者同時段光顧的顧客，都已安排送去檢疫，大部分都能追蹤到，但承認有個別未追到。

至於早前一名護士疑受疫苗污染個案，當局在相關診所取樣本，有很多樣本都呈陽性，包括醫生的電腦鍵盤、滑鼠、椅及樣本袋。雖不具傳染性，但都屬疫苗的病毒殘留，已建議診所大清潔，平日清潔要用合比例漂白水。

另外，早前檢測呈陽性的巴基斯坦裔外賣員，昨日、今日的檢測都呈陰性，希望取多個樣本，如明天檢驗結果都屬陰性，相信大機會屬復陽，將列復陽個案。

1月15日，本港新增5宗確診個案，包括3宗輸入個案及2宗相關個案。（歐嘉樂攝）

Omicron｜41歲貨機機艙清潔員初確診 曾到訪長亨邨麥當勞及街市

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

今日新增５宗確診個案，包括3宗輸入個案及2宗相關個案，當中4宗懷疑有OMICRON變種病毒株，涉及N501Y及T478K，餘下1宗個案的病毒分析未完成。其中早前確診的竹篙灣女保安（＃13004），其51歲女同事今日轉確診，政府昨晚將其將軍澳寶盈花園4座住所圍封強檢。北角楓林花園3期樓下B座單位的確診患者#12985的家人，今日亦告確診。



另外，今日初步確診個案少於10宗，包括一名41歲的貨機機艙清潔員，住青衣長宏邨宏善樓，與家人同住，相關活動地方會納強檢名單。張指，該清潔工本月10日放假，11日檢測呈陰性，14日的檢測呈陽性。患者本月10日曾到長亨邨麥當勞分店、亦到過街市地下，並曾乘搭E21、E32回家。患者有時會見到去機底的機師，但與早前確診的機艙清潔員個案，並無同時當值見過面，仍追蹤患者染疫途徑。

至於北角城市花園三座確診患者#12860的74歲男家人，送院後檢測亦呈初步陽性。

今日初步確診的41歲貨機機艙清潔員，家住青衣長宏邨宏善樓。（資料圖片/ 陳惠嫻攝）

新冠疫苗｜上水、小西灣及梨木樹增3個流動接種點 供接種復必泰

【15:49】港府表示，今（15日）起將陸續新增三個流動接種站，分別位於上水、小西灣及梨木樹。市民可於流動接種站，接種第一劑、第二劑或第三劑疫苗。

新冠疫苗｜梁卓偉倡「默許」谷院舍打針 夠8成長者打再推3至5歲

【12:50】全港已有510萬人接種第一針疫苗，佔合資格人士接種率75.8%，但80歲以上長者接種率未達3成。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉建議，在老人院舍推行「默許（opt-out）」形式，只要長者曾打流感針，除非長者或家人以電話或電郵等形式提出反對，否則都會為其接種新冠疫苗。

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉。（資料圖片）

新冠疫苗｜提早推疫苗氣泡 為過年後外出長者提早打針：要去食飯

【12:48】今日（15日）在荔枝角公園體育館疫苗接種中心，未有出現排隊人龍，200張即日籌至早上11時仍未派完。有今日到場接種首劑疫苗的長者直言，原本已預約打針，不過擔心未能趕及在年初四前接種，故特意提早於今日取即日籌打針，「好多時出去食飯，諗住快啲打針先。」

梁卓偉：Omicron傳播力強 靠打針不能零感染 倡食肆開早輪晚市

【12:25】政府昨日宣布延長禁晚市堂食等社交距離措施至年初三，並多次強調要達至「動態清零」。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日(15日)於電台節目表示，即使100%疫苗接種率，仍然有機會感染變種病毒Omicron，因為Omicron的傳播力非常強，「真係要清零、零感染，呢個差不多係不可能任務」。他指，內地應對omicron疫情，雖然有實名健康碼及小區排查等措施的優勢，仍然未可以完全停止病毒傳播，由此可見要清零實在很困難。



他建議，食肆可拆下隔板，但確保枱與枱之間有足夠距離，可以重開6時至8時的早輪晚市；足球場、網球場及高爾夫球場等戶外運動場地，亦相對安全，可以重開。

Omicron｜劉宇隆冀農曆年多30萬長者打針 走出大流行須全民接種

【12:20】Omicron在社區爆發。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，今早（15日）在香港電台節目《香港家書》上表示，希望在農曆年前後，再有30萬至70歲以上長者能接種第一針，應對未來幾個星期Omicron在社區大規模傳播的風險。

「先苦後甜」冀年初四食肆實施疫苗氣泡 陳肇始稱安心出行放針卡

【10:43】農曆新年將至，本來市民原本準備歡賀新春，惟變種病毒Omicron襲港，政府昨日宣布叫停年宵市場，並延長食肆晚市禁堂食至年初三，令團年飯及行年宵告吹。食衞局局長陳肇始形容為「先苦後甜」，若確診個案數目減少，看到有成效的話，希望年初四可提早實施疫苗氣泡，讓食肆重開，現時已開始與飲食界商討落實情況，而創科局亦正準備更簡易地把針卡放入安心出行，並提供另一核實程式予食肆負責人使用。

▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼



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Omicron｜陳肇始：目標一定要清零 數6大未能放寬防疫措施原因

【10:14】本港Omicron個案減少，但政府昨日宣布再延長禁晚市堂食等社交距離措施14日至年初三。食衞局局長陳肇始今早(15日)出席電台節目時，數6個原因導致政府憂慮社區仍有隱形傳播鏈，包括Omicron傳播速度快，兩周內現第六代傳播，加上污水監察上，某些地區一度出現陽性，有樓宇出現垂直傳播，患者感染地方多元化等，故仍要全力遏止傳播，「我哋先有好日子過」



問到政府會否過分擔心，陳表示，香港疫情的大前提是「動態清零」，若做到就可以通關，市民可過正常生活。

▼1月15日 市民到荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心趕打針▼



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Omicron│年宵花市首取消 花農轉攻地舖及「開直播」賣蘭花

【08:00】新冠病毒疫情爆第五波，政府昨（14日）宣布取消全港年宵市場，花農與市民失去買賣年花平台。為免「雙失」，有出售蘭花的花農找其他途徑「出花」，當中「蘭花大王」楊小龍轉攻臨時地舖，「春蘭居」則轉攻網上市場，「開直播」賣花讚花香，而且反應較預期好，價錢亦由以往1,400元10株，增加至1,800元都不愁無客。

不過並非所有年花都易有出路，在年宵市場投了19檔的「陳記花園」老闆梁先生主要賣桃花，顯得無奈，「桃花好蝦人買，成棵樹咁大邊入到舖？而且應節花睇意頭合眼緣，又要睇實物大細放入屋，無乜可能網上賣，即係今年我要收檔。」他預計無錢賺加上按金、賠償人工等蝕100萬元。

封區檢測｜將軍澳寶盈花園第4座1100人受檢 無人確診

【07:26】政府因應再有一名竹篙灣檢疫中心的女保安員初步確診新冠肺炎，昨晚圍封將軍澳寶盈花園第4座進行檢測。當局今早發聲明表示，上址沒發現確診個案。

▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼



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，食物及衞生局1月14日強制檢測公告

強制檢測｜將軍澳廣場太興、青衣城KFC等上榜 寶盈花園患者曾到

【00:01】本港昨日(14日)新增9宗確診個案和少於10宗初步確診個案，食物及衞生局晚上強制檢測公告，有五個地方上榜，包括青衣城3樓肯德基KFC、將軍澳廣場1樓太興及銅鑼灣希慎廣場11樓美食廣場等，涉及一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及一宗初步陽性檢測個案。當中肯德基KFC及太興是今日初步確診、在竹篙灣檢疫中心當保安的寶盈花園51歲女住戶，在潛伏期曾光顧。

▼1月14日將軍澳寶盈花園4座圍封檢測▼

