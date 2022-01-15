梁卓偉：Omicron傳播力強　清零不可能　倡食肆一條件開早輪晚市

政府昨日宣布延長禁晚市堂食等社交距離措施至年初三，並多次強調要達至「動態清零」。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日(15日)於電台節目表示，即使100%疫苗接種率，仍然有機會感染變種病毒Omicron，因為Omicron的傳播力非常強，「真係要清零、零感染，呢個差不多係不可能任務」。他指，內地應對omicron疫情，雖然有實名健康碼及小區排查等措施的優勢，仍然未可以完全停止病毒傳播，由此可見要清零實在很困難。

他建議，食肆可拆下隔板，但確保枱與枱之間有足夠距離，可以重開6時至8時的早輪晚市；足球場、網球場及高爾夫球場等戶外運動場地，亦相對安全，可以重開。



政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，餐廳隔板「心理作用大於一切」，更會影響通風。（資料圖片）

梁卓偉指出，酒樓食肆的隔板，只能防飛沫，惟Omicron很大機會都是空氣傳播，「隔板有少少似啲屏風樓咁樣，擺好多個屏風喺酒樓入面，反而仲令空氣無辦法流通」，認為有需要檢視，指隔板「心理作用大於一切」。

他指，政府推行「疫苗氣泡」是好事，但因現時即使打復必泰疫苗，都不會完全免於感染Omicron，疫苗證明或只是「通行證」。他笑稱，「病毒唔會6點鐘之後先出嚟，都係希望人流少啲」，建議可以改推早輪晚市，「如6點至8點做一輪」，但食肆要確保顧客之間坐得較疏，並要拆除隔板更安全。

至於現時所有運動場所關閉，他舉例，網球、哥爾夫球、足球等場地，室外空氣流通，「其實你問我，我又覺得呢啲都比較安全」，指市民改去行山或露營期間會進食，風險亦沒有分別，認為可以較人性化並基於科學處理。他認為，政府需要讓市民有願景，若疫苗接種率達9成，大幅減低重症率後，有恢復正常生活的時間表。

梁卓偉指，Omicron傳染力強，「真係要清零，係零感染，呢個差不多係不可能任務」，即使全港疫苗接種率達100%，都很難停止Omicron的傳播，又指即使內地多個城時實施大量限制措施，要使用健康碼及短時間進行大量檢測，都未能完全遏止Omicron個案。

▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼



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他表示，Omicron病毒的即時繁殖率推算仍在1至2.5之間，即每個患者都會傳播予多於一個人，代表疫情未受控，仍會有更多人確診。不過，仍有「曙光」，因病毒基本繁殖率（即甚麼措施都不推行的傳播率）為6至10，故代表政府措施有效。

年初四是否有機會控制疫情，他希望可以做到，指即時繁殖率於10天前已向下跌，但始終未到一或以下，認為要做好追蹤及檢測，把所有社區傳播鏈截斷。

有說法指，即使不打疫苗，感染Omicron都不會有重症，他認為「太武斷」，雖英國及南非多人感染Omicron，但重症人數少，疑似確診及傷亡數字「脫勾」，但觀乎美國就未見此情況，認為「脫勾」情況主要在於南非人口年輕，而英國疫苗接種率高。所以，他仍憂慮香港疫情，尤其長者接種率低，「內地、香港今天都仲可以見得到冇海嘯式爆發，已經做得好，要繼續咬實牙根」。他承認，Omicron病毒較不容易引起肺炎，而是多在上呼吸道，但指出長者死亡風險較年輕人高10倍，「你敢唔敢試?」

早前港大微生物學系講座教授袁國勇建議，市民可戴兩個口罩，令口罩更貼近面部。梁卓偉指，「戴多個你唔會影響呼吸或者工作，呢個係可以嘗試，但如果一啲老闆可以買到貼身口罩，不是外科口罩，貼住啲邊就唔使同事戴兩個口罩咁辛苦。」