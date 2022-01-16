最新疫情｜檢疫滿14天密切接觸者　周一起覆檢陰性可結束「疫監」

本港今日（16日）新增11宗確診個案，另有少於10宗初步確診個案，其中一宗暫時源頭未明。個案涉及一名在銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店女售貨，她住於香港仔東勝道4號。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，患者報告懷疑是感染變種病毒Delta，未必與Omicron有關，意味香港或再有第二個傳播源頭。



【21:18】衞生署表示，考慮到感染變異病毒株Omicron的潛伏期較短，中心已於1月10日公布，更新本地感染個案密切接觸者在檢疫中心的檢疫期要求，將檢疫期由21天縮短至14天。中心指，近日不少檢疫人士亦根據既定安排，因應其新冠疫苗接種紀錄申請縮短在檢疫中心的檢疫期，中心明天起會進行特別離營安排，為現時已於檢疫中心檢疫滿14天的檢疫人士（根據599E的檢疫人士除外）安排病毒檢測，如取得陰性檢測報告，便會陸續安排他們有序地離開檢疫中心，提早一至七天完成。

署方表示，提早脫離「疫監」人士，其後須在家進行自我監察，為原來檢疫期爲止的餘下日子，期間不設外出限制，但須留意身體狀況、保持社交距離、避免參與社交活動，並於最後接觸陽性檢測個案後的第19天到社區檢測中心接受檢測。

因此，在1月3日出席全國人大代表洪為民生日會，因有賓客確診而被送往竹篙灣檢疫的官員、議員及其他賓客共百多人，最快明日可出營。

▼1.16香港仔東勝道2-4號圍封檢測▼



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封區檢測｜寵物店女店員染Delta居香港仔東勝道 暫有2宗源頭不明

【19:03】銅鑼灣寵物店Little Boss女售貨員初確診，疑染Delta源頭不明。政府今晚7時起，將她居住的香港仔東勝道2-4號（不包括地下的店舖）列為指明「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（17日）上午約6時30分完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚10時前接受檢測。

香港仔東勝道2-4號在1月16日圍封檢測。（政府新聞處圖片)

銅鑼灣Little Boss員工染Delta變種未知源頭 疑社區存未知傳播鏈

【16:55】寵物店Little Boss初確診女售貨員約有少於10位密切接觸者，女患土已接種兩針科興疫苗，雖然她曾到油麻地海底撈晚飯，但暫未有爆發，同時段食客不用檢疫。

【16:50】寵物店Little Boss初確診女售貨員，通常購買外賣在店內進食，不是對著寵物用膳，其主要工作是清潔動物籠，為兔及倉鼠加水加食物，亦會抱寵物給客人。張竹君指，正調查本港是否有其他傳播鏈，因今次個案或屬DELTA，故憂慮是否有其他個案未找到，全力追蹤中。

【16:41】本港今日有少於10宗初步確診個案，其中一宗暫時源頭未明。個案涉及一名銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店女售貨，她住於香港仔東勝道4號。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，患者報告懷疑是感染變種病毒Delta，未必與Omicron有關，意味香港或再有第二個傳播源頭。

▼1.15大坑東邨東滿樓圍封檢測▼



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檢疫酒店海景絲麗酒店爆傳播 兩層4人確診 巴基斯坦婦已入社區

【16:38】一名巴基斯坦來港43歲女子確診，她與家人於12月20日坐EK609、EK384經杜拜來港，在油麻地香港海景絲麗酒店檢疫，1月10號早上回家，住大坑東邨東滿樓，期間無離家，除了14號去檢測。

衞生防護中心翻查紀錄，住在其香港海景絲麗酒店隔離房人士亦確診，涉及一名71歲尼泊爾男子(#12891)，懷疑兩宗個案相關，尤其有新確診樣本是來港第26日才找出，再翻查同一酒店發現，另一層樓有2間房有相關個案(#12893)及 (#12895)，當中三個人全基因分析非常相似，懷疑兩間房有傳播，袁國勇與機電工程署正實地調查，了解是否有傳播。

43歲巴基斯坦（#13045）主婦確診，患者早前曾於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫。（廖雁雄攝）

新增11宗確診 貨機清潔工全基因測試 證病毒來自英美輸入個案

【16:35】本港今日新增 11 宗個案，8宗輸入、1宗可能輸入相關，1宗正調查中。其中，41歲貨機機艙清潔員確診，其住所青衣長宏邨宏善樓，昨日圍封，全部陰性。全基因測試顯示，個案與之前輸入性個案幾乎一樣，患者來自不同地方，美國、英國、加拿大、尼日利亞、芬蘭，應是另外感染，非本地感染。

【15:48】一名住大坑東邨東滿樓、從巴基斯坦抵港的43歲女病人昨（15日）初確診，而她於油麻地香港海景絲麗酒店進行強制檢疫期間，6次檢測均呈陰性，完成檢疫後更返回位於石硤尾居所。消息稱，油麻地海景絲麗酒店再有初步確診個案，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（16日）下午將到現場視察。

新冠疫苗｜市民到貨櫃接種站打針 憂未接種被禁堂食

【14:00】以貨櫃箱形式運作的流動接種站今日及周一在上水清河邨清澤樓對出空地，提供復必泰疫苗接種服務。今日早上10時左右，已有不少長者在貨櫃箱外排隊等待打針，而在11時已截止派發即日籌，只有已預約的市民才能進場接種，有市民表示此服務非常方便：「屋企同公司附近都冇得打，宜家嚟到樓下咪打，又話冇得堂食，都冇辦法。」

▼1月16日上水清河邨流動接種站▼



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Omicron｜針卡app或加樣貌對照? 陳肇始：技術上需證明市民身份

【13:25】食物及衞生局局長陳肇始在電視節目上表示，由於社區仍有潛藏傳播鏈，需要延長14日社交距離措施截斷傳播鏈，政府會審視六大指標，包括：即時繁殖率、確診數目、不明源頭、追蹤情況、垂直傳播及污水監測，以決定放寬措施，而處所未來需以疫苗氣泡運作，政府資訊科技總監辦公室正研究手機APP，供處所營運商檢查市民針卡。就外界批評政府不力，以致檢測中心及疫苗中心大排長龍，陳肇始強調，政府已吸取過去兩年經驗，準備人手應對第五波，否則疫情會幾何級爆發，她希望受影響市民可以「配合、包容、忍一陣」，待疫情受控後一切便可恢復如常。

消費券︱跨政黨促加派 陳茂波稱應使則使：有反對聲音話作用有限

【11:00】財政司司長陳茂波在網誌透露，近月諮詢會有人建議繼續派發，亦有反對聲音認為涉及金額龐大，應將公共資源更具針對性地運用；有人希望「派糖」，亦有人認為退稅、退差餉等措施只惠及收入較高、擁有資產的一群，或許會做成另類不平均。



陳茂波指出，任何紓困措施一旦「力求精準」聚焦某群目標受眾，容易因「差異待遇」而引起反彈；相反，如果措施做到「普遍受惠」，卻也有機會被視為對弱勢群體的關懷不足。他認為，如果能在大家較接受的範圍內爭取較理想效果，需要更好的平衡、更好的解說，也需要大家的諒解。

▼2021年10.1消費券第二期派發 新城廣場有不少市民消費▼



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封區檢測│長宏邨宏善樓和大坑東邨東滿樓無人確診

【07:45】政府因應兩宗新冠肺炎初步確診個案，昨晚圍封深水埗大坑東邨東滿樓和青衣長宏邨宏善樓進行檢測。當局今早宣布，上述兩址都沒有發現確診個案。當局指截至今日凌晨1時，長宏邨宏善樓1184人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪516戶，當中39戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼1.15青衣長宏邨宏善樓圍封檢測▼



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強制檢測｜21處上榜 涉北角、深水埗、青衣和機場巴士線

【07:00】本港昨日（15日）新增5宗確診個案，以及少於10宗初步確診個案，政府今晨公布因應三宗初步陽性檢測個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告，地點包括北角和青衣區內多間餐廳、社區設施和巴士路線，相信與居北角城市花園的74歲男子和居青衣長宏邨的機艙清潔工人等人懷疑染疫有關。

▼1月16日強制檢測公告詳情▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



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第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼1.15荔枝角公園體育館接種復必泰市民情況▼



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▼1.15市民到上環海味街買年貨辦團年飯▼



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昨日總覽：Omicron．1.15｜41歲貨機機艙清潔員初確診 仍有牛気食客未尋回

Omicron｜41歲貨機機艙清潔員初確診 曾到訪長亨邨麥當勞及街市

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封區檢測│大坑東邨東滿樓疑有居民染變種病毒 晚上8時起圍封

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