疫情．直播｜銅鑼灣寵物店Little Boss女售貨員初確診　源頭不明

一名居於大坑東邨東滿樓、從巴基斯坦抵港的43歲女病人昨（15日）初確診，而她於油麻地香港海景絲麗酒店進行強制檢疫期間，6次檢測均呈陰性，完成檢疫後便返回位於石硤尾居所。

消息稱，油麻地海景絲麗酒店懷疑再有初步確診個案，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（16日）下午將到現場視察。



【15:48】一名住大坑東邨東滿樓、從巴基斯坦抵港的43歲女病人昨（15日）初確診，而她於油麻地香港海景絲麗酒店進行強制檢疫期間，6次檢測均呈陰性，完成檢疫後更返回位於石硤尾居所。消息稱，油麻地海景絲麗酒店再有初步確診個案，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（16日）下午將到現場視察。

新冠疫苗｜市民到貨櫃接種站打針 憂未接種被禁堂食

【14:00】以貨櫃箱形式運作的流動接種站今日及周一在上水清河邨清澤樓對出空地，提供復必泰疫苗接種服務。今日早上10時左右，已有不少長者在貨櫃箱外排隊等待打針，而在11時已截止派發即日籌，只有已預約的市民才能進場接種，有市民表示此服務非常方便：「屋企同公司附近都冇得打，宜家嚟到樓下咪打，又話冇得堂食，都冇辦法。」

▼1月16日上水清河邨流動接種站▼



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Omicron｜陳肇始提放寬限制6指標 自詡因做好準備才沒幾何級爆發

【13:25】食物及衞生局局長陳肇始在電視節目上表示，由於社區仍有潛藏傳播鏈，需要延長14日社交距離措施截斷傳播鏈，政府會審視六大指標，包括：即時繁殖率、確診數目、不明源頭、追蹤情況、垂直傳播及污水監測，以決定放寬措施，而處所未來需以疫苗氣泡運作，政府資訊科技總監辦公室正研究手機APP，供處所營運商檢查市民針卡。就外界批評政府不力，以致檢測中心及疫苗中心大排長龍，陳肇始強調，政府已吸取過去兩年經驗，準備人手應對第五波，否則疫情會幾何級爆發，她希望受影響市民可以「配合、包容、忍一陣」，待疫情受控後一切便可恢復如常。

消費券︱跨政黨促加派 陳茂波稱應使則使：有反對聲音話作用有限

【11:00】財政司司長陳茂波在網誌透露，近月諮詢會有人建議繼續派發，亦有反對聲音認為涉及金額龐大，應將公共資源更具針對性地運用；有人希望「派糖」，亦有人認為退稅、退差餉等措施只惠及收入較高、擁有資產的一群，或許會做成另類不平均。



陳茂波指出，任何紓困措施一旦「力求精準」聚焦某群目標受眾，容易因「差異待遇」而引起反彈；相反，如果措施做到「普遍受惠」，卻也有機會被視為對弱勢群體的關懷不足。他認為，如果能在大家較接受的範圍內爭取較理想效果，需要更好的平衡、更好的解說，也需要大家的諒解。

▼2021年10.1消費券第二期派發 新城廣場有不少市民消費▼



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封區檢測│長宏邨宏善樓和大坑東邨東滿樓無人確診

【07:45】政府因應兩宗新冠肺炎初步確診個案，昨晚圍封深水埗大坑東邨東滿樓和青衣長宏邨宏善樓進行檢測。當局今早宣布，上述兩址都沒有發現確診個案。當局指截至今日凌晨1時，長宏邨宏善樓1184人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪516戶，當中39戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼1.15青衣長宏邨宏善樓圍封檢測▼



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強制檢測｜21處上榜 涉北角、深水埗、青衣和機場巴士線

【07:00】本港昨日（15日）新增5宗確診個案，以及少於10宗初步確診個案，政府今晨公布因應三宗初步陽性檢測個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告，地點包括北角和青衣區內多間餐廳、社區設施和巴士路線，相信與居北角城市花園的74歲男子和居青衣長宏邨的機艙清潔工人等人懷疑染疫有關。

▼1月16日強制檢測公告詳情▼



▼1.15大坑東邨東滿樓圍封檢測▼



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▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



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第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼1.15荔枝角公園體育館接種復必泰市民情況▼



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▼1.15市民到上環海味街買年貨辦團年飯▼



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昨日總覽：Omicron．1.15｜41歲貨機機艙清潔員初確診 仍有牛気食客未尋回

Omicron｜41歲貨機機艙清潔員初確診 曾到訪長亨邨麥當勞及街市

封區檢測│41歲貨機機艙清潔員初確診 青衣青宏邨宏善樓圍封強檢

封區檢測│大坑東邨東滿樓疑有居民染變種病毒 晚上8時起圍封

巴士削班｜運輸署准三巴士公司134線再縮班 1.17起減非繁時服務

上水、小西灣及梨木樹增3個流動接種點 醫管局11門診轉打復必泰

「先苦後甜」冀年初四食肆實施疫苗氣泡 陳肇始稱安心出行放針卡

Omicron｜陳肇始：目標一定要清零 數6大未能放寬防疫措施原因

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新冠疫苗｜提早推疫苗氣泡 為過年後外出長者提早打針：要去食飯

新冠疫苗｜梁卓偉倡「默許」谷院舍打針 夠8成長者打再推3至5歲

梁卓偉：Omicron傳播力強 靠打針不能零感染 倡食肆開早輪晚市

Omicron｜劉宇隆冀農曆年多30萬長者打針 走出大流行須全民接種

Omicron│年宵花市首取消 花農轉攻地舖及「開直播」賣蘭花