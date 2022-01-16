Omicron．最新｜增5確診　大坑東邨東滿樓及長宏邨宏善樓圍封強檢

本港昨日（15日）新增５宗確診個案，初步確診個案則少於10宗，包括一名41歲的貨機機艙清潔員，住青衣長宏邨宏善樓，相關活動地方會納強檢名單，政府昨晚亦將其住所圍封強檢。



封區檢測│長宏邨宏善樓和大坑東邨東滿樓無人確診

【07:45】政府因應兩宗新冠肺炎初步確診個案，昨晚圍封深水埗大坑東邨東滿樓和青衣長宏邨宏善樓進行檢測。當局今早宣布，上述兩址都沒有發現確診個案。當局指截至今日凌晨1時，長宏邨宏善樓1184人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪516戶，當中39戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼1.15青衣長宏邨宏善樓圍封檢測▼



+ 8

強制檢測｜21處上榜 涉北角、深水埗、青衣和機場巴士線

【07:00】本港昨日（15日）新增5宗確診個案，以及少於10宗初步確診個案，政府今晨公布因應三宗初步陽性檢測個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告，地點包括北角和青衣區內多間餐廳、社區設施和巴士路線，相信與居北角城市花園的74歲男子和居青衣長宏邨的機艙清潔工人等人懷疑染疫有關。

▼1月16日強制檢測公告詳情▼



▼1.15大坑東邨東滿樓圍封檢測▼



+ 1

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



+ 1

第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼1.15荔枝角公園體育館接種復必泰市民情況▼



+ 4

▼1.15市民到上環海味街買年貨辦團年飯▼



+ 9

昨日總覽：Omicron．1.15｜41歲貨機機艙清潔員初確診 仍有牛気食客未尋回

Omicron｜41歲貨機機艙清潔員初確診 曾到訪長亨邨麥當勞及街市

封區檢測│41歲貨機機艙清潔員初確診 青衣青宏邨宏善樓圍封強檢

封區檢測│大坑東邨東滿樓疑有居民染變種病毒 晚上8時起圍封

巴士削班｜運輸署准三巴士公司134線再縮班 1.17起減非繁時服務

上水、小西灣及梨木樹增3個流動接種點 醫管局11門診轉打復必泰

「先苦後甜」冀年初四食肆實施疫苗氣泡 陳肇始稱安心出行放針卡

Omicron｜陳肇始：目標一定要清零 數6大未能放寬防疫措施原因

新冠疫苗｜上水、小西灣及梨木樹增3個流動接種點 供接種復必泰

新冠疫苗｜提早推疫苗氣泡 為過年後外出長者提早打針：要去食飯

新冠疫苗｜梁卓偉倡「默許」谷院舍打針 夠8成長者打再推3至5歲

梁卓偉：Omicron傳播力強 靠打針不能零感染 倡食肆開早輪晚市

Omicron｜劉宇隆冀農曆年多30萬長者打針 走出大流行須全民接種

Omicron│年宵花市首取消 花農轉攻地舖及「開直播」賣蘭花