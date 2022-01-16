銅鑼灣Little Boss員工染Delta變種未知源頭　疑社區存未知傳播鏈

本港已爆發第五波疫情，變種病毒Omicron殺入社區，政府早前宣布延長收緊社交距離措施，市民至年初三前無望晚市團年飯。

衞生防護中心公布，本港今（16日）再新增11宗個案，以及少於10宗初陽個案，其中1宗初步確診個案源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該病人居於香港仔東勝道4號，在銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店任職售貨員，據初步化驗報告顯示為L452R，懷疑是Delta變種病毒，未必與早前的Omicron有關。張竹君指，情況值得憂慮，因為代表社區可能存在未知傳播鏈，但可肯定與早前的Oｍicron變種病毒群組無關。



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張竹君表示，其中一宗暫時未找出源頭的個案，病人為一名23歲女子，居於香港仔東勝道4號，在銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店任職售貨員。她平日主要在店舖工作，除了上班及下班外，曾到訪的地方並不多。

據當局掌握資料顯示，工作日期間，患者主要買外賣回店舖吃早餐，並在早上11時開始工作，直至下午4時許再買外賣回店舖進食，下班後則買外賣回家或在家吃飯。

張竹君亦指，女病人於1月5日放假時，曾到油麻地海底撈吃晚飯；1月10日放假時，曾與一名友人到灣仔睿景酒店過夜，但使用的設施不多，主要買外賣回酒店房進食。此外，她亦曾於1月3日到西環西環金玥餐廳吃午飯，並到阿一豬扒酸辣米線吃晚飯，「其他時候就好似我哋頭先講可能喺附近有啲外賣。」

張竹君續指，剛剛得悉患者初步化驗報告為L452R，懷疑是Delta變種病毒，未必與早前的Omicron有關，「可能係冇乜關係」，因此須調查病人的病毒來源。

她又指，患者早於1月11日已有病徵，包括喉痛、咳嗽等，但只曾吃過成藥未看醫生，1月15日到門診取樣本瓶，同日交回樣本瓶化驗，並證實初步陽性。她認為，由於患者現時CT值21（即病毒量高），符合其病發的日子，因此亦擔心社區仍有隱形傳播鏈未找到。

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