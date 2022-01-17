疫情．最新｜絲麗酒店中招巴裔婦1傳9　寵物店女售貨員證染Delta

本港今日（17日）新增7宗確診個案，4宗屬本地感染。另外，今日有少於20宗初步確診個案，而早前確診、曾入住油麻地香港海景絲麗酒店的巴基斯坦婦，多9位密切接觸者初步確診，包括5位同住大坑東邨東滿樓家人，另外4人住長沙灣元州街 450-464 號寶華閣。至於昨日（16日）初步確診的銅鑼灣寵物店女售貨員今日確診，證實感染Delta，源頭仍然未能確定。



【16:55】早前確診的1名19歲灣仔鄧鏡波書院中六級男生，多3位家人在檢疫中心確診。3宗個案包括一名17歲中五男生，就讀北角蘇浙公學；一名11歲小五女生，就讀軒尼詩道官立小學（銅鑼灣），她1月11日去過駱克道一間補習社補習；以及一名46歲外傭，曾去過早前確診個案位於油塘的家中。

【16:50】昨日初步確診的銅鑼灣寵物店Little Boss女售貨員今日確診，根據理大全基因分析，她感染的是DELTA AY.127病毒， 有關病毒巴基斯坦比較流行，但與本港最近發現的一宗個案（#12567）相距時間遠，病毒基因亦比較多不同之處，相信不是相同病源，因女售貨員病源仍在了解中。

【16:41】早前確診、曾入住油麻地香港海景絲麗酒店的巴基斯坦婦，多9位密切接觸者初步確診，包括5位同住大坑東邨東滿樓家人，另外4人住長沙灣元州街 450-464 號寶華閣。

【16:30】本港今日新增7 宗陽性個案，個案編號 13047 至13053，其中5 宗懷疑染Omicron，1宗為L452R變種病毒，餘下1宗病毒量低，仍有待結果。7 宗陽性個案，4 宗疑本地感染，3宗屬輸入相關。

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新冠肺炎｜旅發局公布去年9.1萬人次訪港 較前年跌97.4%

【14:30】新冠疫情肆虐，本港旅遊業蕭條，旅發局今日公布，本港2021年全年初步訪港旅客約9.1萬人次，按年下跌97.4%，旅發局指出，在本港出入境相關的防疫措施下，訪港人士主要是探望親友或有其他必要到訪，消閑旅客繼續維持近乎零的水平。

通關｜港珠澳大橋穿梭巴士港珠線 周二起雙向停運至另行通知

【13:45】珠海市新聞辦公室官方微博帳號今日公布，因應疫情防控需要，港珠澳大橋穿梭巴士香港珠海線將於明（18）日凌晨零時暫停運行，直至另行通知。

疫苗氣泡｜飲食業嘆無力查針卡真偽 黃傑龍：App加相都係對唔到

【10:30】稻苗學會榮譽會長黃傑龍在電台節目表示，以禁晚市堂食安排持續一個月計算，估計政府補助只可彌補業界一半虧損，一旦措施繼續延長，直言對飲食業衝擊好大。對於下月推行的疫苗氣泡涵蓋食肆，黃傑龍指執法應由執法者負責，業界無能力亦無需要充當執法角色，也難以查證食客針卡真偽。

第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

陳肇始對突現Delta感奇怪 社區有傳播鏈 籲市民縮短辦年貨時間

【09:30】變種病毒Omicron殺入本港社區，食物及衞生局局長陳肇始今早（17日）在電台節目表示，市民接種疫苗、配合強檢公告，找出傳播鏈，才令病毒不會擴散，希望做到減少人流、大型聚集，才有條件讓市民在農曆新年後恢復正常生活。她又指，明白市民需要辦年貨，呼籲市民縮減購物時間，相信有助減低擠塞情況。

▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼



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【06:30】政府清晨發聲明，指已完成香港仔東勝道2-4號強制檢測行動，沒有發現確診個案。

▼1.16香港仔東勝道2-4號圍封檢測▼



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▼1月16日強制檢測公告詳情▼



▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



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【00:01】新冠肺炎疫情肆虐，本港再爆發新傳播鏈。衞生防護中心昨（16日）公布有一宗初步確診的個案源頭不明。該病人居於香港仔東勝道4號，在銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店任職售貨員，懷疑是Delta變種病毒，為近月罕見個案。



食物及衞生局昨晚發出強制檢測公告，將其工作及曾到訪的食肆共6個地方，列入強制檢測公告，包括油麻地海底撈火鍋、西環海都樓阿一豬扒酸辣米綫、卑路乍街金玥等，她亦於10至11日在灣仔睿景酒店過夜，該兩日曾處該酒店超過兩小時都需強制檢測。

▼1月16日上水清河邨流動接種站▼



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▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



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第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

昨日總覽：Omicron．1.16｜寵物店售貨員染Delta源頭不明 檢疫酒店爆疫

銅鑼灣Little Boss員工染Delta變種未知源頭 疑社區存未知傳播鏈

封區檢測｜寵物店女店員染Delta居香港仔東勝道 暫有2宗源頭不明

寵物店Little Boss兩度爆源頭不明個案 獸醫︰動物傳人機會低

▼銅鑼灣Little Boss寵物店女店員初確診帶Delta▼



檢疫酒店海景絲麗酒店爆傳播 兩層6人確診 巴基斯坦婦已入社區

海景絲麗酒店4樓、12樓相連房間交叉傳播 同時開房門30秒即中招

新增11宗確診 貨機清潔工全基因測試 證病毒來自英美輸入個案

Omicron｜巴基斯坦裔Foodpanda外賣員檢測再呈陰性 評為復陽個案

密切接觸者檢疫14天檢測陰性可出營 徐英偉有望最快周二凌晨離開

Omicron｜針卡app或加樣貌對照? 陳肇始：技術上需證明市民身份

新冠疫苗｜市民到貨櫃接種站打針 憂未接種被禁堂食

消費券︱跨政黨促加派 陳茂波稱應使則使：有反對聲音話作用有限

▼1.16善信到荃灣圓玄學院還太歲▼

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虎年到｜善信圓玄學院排隊還太歲 盼飲食業早日回復正常

年宵花市取消｜旺角花墟人頭湧湧 市民憂增加感染風險

年宵花市｜年花批發市場連續兩年煞停 花農嘆被遺忘：苦況無人知

年宵花市取消｜桃花加價市民仍爭住買 東主戥同行唔抵：損失慘重

▼1.16市民到元朗花選購桃花▼



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▼1月12日，外展隊到立法會為議員打科興疫苗▼

