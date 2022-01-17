疫情．最新｜衞生署專家不反對兒童打復必泰　為成人劑量三分一

本港今日（17日）新增7宗確診個案，4宗屬本地感染。另外，今日有少於20宗初步確診個案，而早前確診、曾入住油麻地香港海景絲麗酒店的巴基斯坦婦，多9位密切接觸者初步確診，包括5位同住大坑東邨東滿樓家人，另外4人住長沙灣元州街 450-464 號寶華閣。至於昨日（16日）初步確診的銅鑼灣寵物店女售貨員今日確診，證實感染Delta，源頭仍然未能確定。



【20:23】衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，聯同行政長官專家顧問團，公布更新的本港兒童接種新冠疫苗暫擬共識建議。聯合科學委員會聯同專家顧問團不反對為5至11歲兒童接種科興克爾來福疫苗，以及以成人復必泰疫苗的部分劑量為該年齡組別兒童接種，即三分之一劑量。

就接種疫苗的相隔時間建議，克爾來福疫苗應為28天，5至11歲兒童接種復必泰疫苗至少相距12星期（即均按照給12至17歲青少年的相關建議）。專家亦建議兒童於大腿前外側中段部位以肌肉注射方式接種復必泰疫苗，但尊重選擇在上臂注射的個人意願。

+ 7

洪為民派對｜徐英偉全黑造型放疫監 坐私家車離開竹篙灣不發一言

【19:50】因出席全國人大代表洪為民生日會而需到竹篙灣檢疫的民政事務局局長徐英偉，晚上完成14日檢疫，乘搭私家車離開竹篙灣，戴了cap帽的他未有發言。

▼1.17長沙灣寶華閣圍封檢測▼



Omicron｜長沙灣寶華閣四人被巴基斯坦婦傳染 男戶主當外賣員

【19:35】政府公布由晚上7時半起在長沙灣元洲街寶華閣展開封區檢測，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（18日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

當局表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株。根據衞生防護中心下午公布，今日初確診的個案中，有一個家庭居於上

長沙灣元洲街寶華閣1月17日晚圍封檢測。（政府新聞處圖片)

▼1.17大埔太和邨居和樓圍封檢測▼



太和邨居和樓住戶檢測呈初步陽性 覆檢結果不確定 大廈封區檢測

【19:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在大埔指明「受限區域」（即大埔太和邨居和樓）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日早上約七時完成此行動。

政府表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，檢測後結果為不確定，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

疫情｜巴士今起削班 新城巴4通宵線要等一小時 九巴10條線有變

【18:00】政府再度收緊社交距離措施，專營巴士亦跟隨削班。運輸署早前表示，批准新巴、城巴、九巴由今日起開始調整134條路線的服務。翻查巴士公司最新的通告，新巴城巴有4條通宵路線，隨時60分鐘一班車，包括N8、N72、N90、N962；大角咀單向往啟德的N20更直接暫停服務。另外，由柴灣往小西灣的82M線，於早上9時後就暫停服務；75、796S的晚上8時後班次暫停；22M的尾班車會提早於晚上8時55分開出。

九巴則縮減部份路線於早上10時至下午4時的時段，當中有路線縮至半小時一班，當中包括10條路線。

北角蘇淅公學、軒尼詩道銅鑼灣官立小學學生確診 屬國泰空姐群組

【16:55】早前確診的1名19歲灣仔鄧鏡波書院中六級男生，多3位家人在檢疫中心確診。3宗個案包括一名17歲中五男生，就讀北角蘇浙公學；一名11歲小五女生，就讀軒尼詩道官立小學（銅鑼灣），她1月11日去過駱克道一間補習社補習；以及一名46歲外傭，曾去過早前確診個案位於油塘的家中。

▼1月12日，油塘曦臺1座封區檢測▼



+ 4

寵物店女店員染Delta 最接近巴基斯坦基因 正調查是否動物傳人

【16:50】昨日初步確診的銅鑼灣寵物店Little Boss女售貨員今日確診，根據理大全基因分析，她感染的是DELTA AY.127病毒， 有關病毒巴基斯坦比較流行，但與本港最近發現的一宗個案（#12567）相距時間遠，病毒基因亦比較多不同之處，相信不是相同病源，因女售貨員病源仍在了解中。

▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



+ 2

海景絲麗酒店爆交叉感染 巴裔婦坐完疫監1傳9 至少9人初步確診

【16:41】早前確診、曾入住油麻地香港海景絲麗酒店的巴基斯坦婦，多9位密切接觸者初步確診，包括5位同住大坑東邨東滿樓家人，另外4人住長沙灣元州街 450-464 號寶華閣。

▼1.16袁國勇到海景絲麗酒店調查▼



+ 1

【16:30】本港今日新增7 宗陽性個案，個案編號 13047 至13053，其中5 宗懷疑染Omicron，1宗為L452R變種病毒，餘下1宗病毒量低，仍有待結果。7 宗陽性個案，4 宗疑本地感染，3宗屬輸入相關。

+ 1

新冠肺炎｜旅發局公布去年9.1萬人次訪港 較前年跌97.4%

【14:30】新冠疫情肆虐，本港旅遊業蕭條，旅發局今日公布，本港2021年全年初步訪港旅客約9.1萬人次，按年下跌97.4%，旅發局指出，在本港出入境相關的防疫措施下，訪港人士主要是探望親友或有其他必要到訪，消閑旅客繼續維持近乎零的水平。

通關｜港珠澳大橋穿梭巴士港珠線 周二起雙向停運至另行通知

【13:45】珠海市新聞辦公室官方微博帳號今日公布，因應疫情防控需要，港珠澳大橋穿梭巴士香港珠海線將於明（18）日凌晨零時暫停運行，直至另行通知。

疫苗氣泡｜飲食業嘆無力查針卡真偽 黃傑龍：App加相都係對唔到

【10:30】稻苗學會榮譽會長黃傑龍在電台節目表示，以禁晚市堂食安排持續一個月計算，估計政府補助只可彌補業界一半虧損，一旦措施繼續延長，直言對飲食業衝擊好大。對於下月推行的疫苗氣泡涵蓋食肆，黃傑龍指執法應由執法者負責，業界無能力亦無需要充當執法角色，也難以查證食客針卡真偽。

第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

陳肇始對突現Delta感奇怪 社區有傳播鏈 籲市民縮短辦年貨時間

【09:30】變種病毒Omicron殺入本港社區，食物及衞生局局長陳肇始今早（17日）在電台節目表示，市民接種疫苗、配合強檢公告，找出傳播鏈，才令病毒不會擴散，希望做到減少人流、大型聚集，才有條件讓市民在農曆新年後恢復正常生活。她又指，明白市民需要辦年貨，呼籲市民縮減購物時間，相信有助減低擠塞情況。

▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼



+ 18

【06:30】政府清晨發聲明，指已完成香港仔東勝道2-4號強制檢測行動，沒有發現確診個案。

▼1.16香港仔東勝道2-4號圍封檢測▼



+ 2

▼1月16日強制檢測公告詳情▼



▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



+ 2

【00:01】新冠肺炎疫情肆虐，本港再爆發新傳播鏈。衞生防護中心昨（16日）公布有一宗初步確診的個案源頭不明。該病人居於香港仔東勝道4號，在銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店任職售貨員，懷疑是Delta變種病毒，為近月罕見個案。



食物及衞生局昨晚發出強制檢測公告，將其工作及曾到訪的食肆共6個地方，列入強制檢測公告，包括油麻地海底撈火鍋、西環海都樓阿一豬扒酸辣米綫、卑路乍街金玥等，她亦於10至11日在灣仔睿景酒店過夜，該兩日曾處該酒店超過兩小時都需強制檢測。

▼1月16日上水清河邨流動接種站▼



+ 4

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



+ 1

第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

昨日總覽：Omicron．1.16｜寵物店售貨員染Delta源頭不明 檢疫酒店爆疫

銅鑼灣Little Boss員工染Delta變種未知源頭 疑社區存未知傳播鏈

封區檢測｜寵物店女店員染Delta居香港仔東勝道 暫有2宗源頭不明

寵物店Little Boss兩度爆源頭不明個案 獸醫︰動物傳人機會低

▼銅鑼灣Little Boss寵物店女店員初確診帶Delta▼



檢疫酒店海景絲麗酒店爆傳播 兩層6人確診 巴基斯坦婦已入社區

海景絲麗酒店4樓、12樓相連房間交叉傳播 同時開房門30秒即中招

新增11宗確診 貨機清潔工全基因測試 證病毒來自英美輸入個案

Omicron｜巴基斯坦裔Foodpanda外賣員檢測再呈陰性 評為復陽個案

密切接觸者檢疫14天檢測陰性可出營 徐英偉有望最快周二凌晨離開

Omicron｜針卡app或加樣貌對照? 陳肇始：技術上需證明市民身份

新冠疫苗｜市民到貨櫃接種站打針 憂未接種被禁堂食

消費券︱跨政黨促加派 陳茂波稱應使則使：有反對聲音話作用有限

▼1.16善信到荃灣圓玄學院還太歲▼

+ 4

虎年到｜善信圓玄學院排隊還太歲 盼飲食業早日回復正常

年宵花市取消｜旺角花墟人頭湧湧 市民憂增加感染風險

年宵花市｜年花批發市場連續兩年煞停 花農嘆被遺忘：苦況無人知

年宵花市取消｜桃花加價市民仍爭住買 東主戥同行唔抵：損失慘重

▼1.16市民到元朗花選購桃花▼



+ 11

▼1月12日，外展隊到立法會為議員打科興疫苗▼

