空氣污染2021｜路邊二氧化氮超標6倍　屯門懸浮粒子濃度全港最高

本港空氣質素時好時壞，環保團體健康空氣行動發現去年當疫情緩和下，多種主要空氣污染物水平較前一年上升，最嚴重的是路邊二氧化氮（NO2），超出本港的空氣質素指標近一倍，更比世界衞生組織指引超出逾六倍，路邊微細懸浮粒子（PM2.5）年均濃度亦超世衞標準逾三倍。

該團體又指，全港15個一般空氣質素監測站中，去年錄得最高NO2年均濃度為葵涌，為每立方米53.8微克；錄得最高PM10及PM2.5年均濃度的則為屯門，分別達每立方米36.5微克及每立方米19.7微克。



▼7.23 多區空氣質素健康指數爆錶▼



疫情去年一度緩和 二氧化氮年均濃度即比前年升12%

健康空氣行動分析2021年環保署空氣質素監測站數據，發現二氧化氮（NO2）、可吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）、及臭氧（O3），全部濃度於2021年錄得比2020年增加。當中一般空氣質素監測站中，NO2年均濃度比2020年上升12%，雖然年均濃度符合本港的空氣質素指標，不過比世衞標準高出近三倍。

葵涌年均二氧化氮濃度最高 元朗升幅最大

環團又指，NO2年均濃度升幅最大的地區是元朗，由每立方米32微克升至每立方米41微克，上升28%。

另外，本港PM10及PM2.5的年均濃度於近年趨向下跌，並於2020年錄得新低。不過在2021年又回升，當中路邊PM2.5年均濃度達每立方米21微克，較2020年升9%，亦超出世衞標準三倍。而錄得最高PM10及PM2.5年均濃度的則為屯門，分別為每立方米36.5微克及每立方米19.7微克。

至於臭氧方面，2021年本港一般監測站錄得臭氧平均濃度為每立方米57微克，比2020年上升10%，為20年來第二高，僅次於2019年錄得的每立方米60微克。路邊監測站所得數據則與2019年及2020年相同，維持於有紀錄以來最高位，即每立方米32微克。

塔門監測站臭氧濃度達每立方米77微克 為近20年第二高

在各地區中，塔門監測站的臭氧濃度水平最高，年均濃度為每立方米77微克，較往年上升8%，為過去20年中第二高，僅低於2004年及2019年的每立方米80微克。而排行第二的東區同時是升幅最大，由每立方米51微克升至每立方米68微克，升幅高達33%。

健康空氣行動引述推算：2021年空氣污染令1329人提前死亡

健康空氣行動又引述香港大學公共衞生學院推算，2021年空氣污染帶來的不良健康影響，包括呼吸系統疾病、心肺功能受損等，造成市民約169萬次求診、住院9.8萬日，並令1,329人提前死亡；空氣污染造成的總經濟損失，達158億港元。

促政府應盡早制訂政策 盡快淘汰燃油車輛

團體認為，NO2主要來自車輛排放，反映政府必須推出新措施減低車輛排放。團體批評港府計劃於2025年，才就發展零排放商用車訂立時間表是過於緩慢，促請政府應盡早制訂政策，訂立清晰目標，並撥調資源，盡快淘汰燃油車輛。

新空氣質素指標今年生效 惟與世衞標準相差甚遠

至於臭氧問題方面，團體認為不單要找出污染來源，亦要交代減低臭氧的行動計劃，著手改善污染。團體又指，新的空氣質素指標（AQO）今年生效，但與2021年更新的世衞標準仍相差甚遠，故促請政府盡快收緊指標，保障市民健康。