青年在觀塘當眾𠝹警員頸　令其聲帶受損難復元　判囚7年9個月

2019年10月反逃犯條例的示威漸催激烈之際，一名青年在觀塘地鐵站出口的行人天橋，用疑似𠝹刀物體割一名軍裝警員的頸部，令該警員的咽縮管有損傷，聲帶回復靈活的機會渺茫。青年早前承認意圖傷人罪，求情稱已作反省，並希望仇恨不會滋生。法官今日（17日）判被告入獄7年9個月。



原被控企圖謀殺

被告許添力，現年21歲。他被控於2019年10月13日，在港鐵觀塘站A1出口附近行人天橋企圖謀殺梁兆祥，及同日同地意圖使梁兆祥身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。被告早前承認屬交替控罪的有意圖而傷人罪，但否認企圖謀殺罪，而企圖謀殺罪友保留在法庭檔案，不予起訴。

案發經過。(詳看下圖)

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被告混在人群中突然向事主下手

控方案情指，事主當日與約30名警員，被派到觀塘一帶群眾聚集的地方維持治安，他們在觀塘地鐵站一帶查看後準備撤退，被告在人群當中，突然行至事主的右方以疑似𠝹刀的物體割向事主的頸部，並立即逃走，事主即追截並終把被告逮住。

被告早在家中留下遺書

警方事後在被告家中發現一封疑似遺囑的文件，當中交代他想如何處理其葬禮，及如何處理他一些物品，他並在文件上寫上一句：「我絕對不會自殺，殺死我的一定是這個暴政！」

事主聲帶回復靈活機會渺茫

事主當日即被送到聯合醫院，並在深切治療部留醫，他的頸部甲狀軟骨有3.5厘米傷口，部份咽縮管有損傷，聲帶回復靈活的機會渺茫。醫生報告指，若傷口稍深數毫米或角度稍移，已足以成致命傷勢。

被告認因仇恨及愚昧犯案

辯方求情指，被告患有自閉症譜系障礙，案發時受該病影響，而他亦在求情信提及，案發時因仇恨、愚昧等犯案，但現時反省，希望仇恨不會滋生，社會不會撕裂。

案件編號：HCCC293/2020