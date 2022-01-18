疫情｜消息：銅鑼灣寵物店動物樣本驗出病毒　動物傳人成調查方向

新冠肺炎變種病毒株Omicron及Delta夾擊，本港疫情惡化，昨日（17日）新增7宗確診個案，累計增至13,048。昨日初步確診個案回升至少於20宗，其中在油麻地香港海景絲麗酒店檢疫期間受傳染、回到社區才確診的巴基斯坦裔婦人，同住五名家人及親友一家四口昨都初步確診，即她一人傳染九人。去年12月下旬開始的第五波疫情，本地確診人數單日最多只有8人，因此今勢破紀錄。



另外，第五波疫情源頭之一的「望月樓群組」兩名國泰航空前空少已康復出院，迅即被警方拘捕，案情指二人在醫學監察期間進行不必要活動，昨落案起訢二人涉嫌違反《預防及控制疾病規例》第599A章，已獲准保釋，案件將於2月9日分別在屯門裁判法院及東區裁判法院提堂。



【10:47】銅鑼灣寵物店Little Boss有女店員染Delta，事件可能涉及動物傳播。消息稱，當局檢測涉事寵物店動物時，驗出病毒，暫未能確診是否涉人傳動物或動物傳人，但動物傳成調查重點。行政長官林鄭月娥早上表示，已敦促食衞局及漁護署在今日稍後時間內交代有關個案的進展。

【10:00】行政長官林鄭月娥早上表示，最新有寵物店店員染Delta，因事件可能涉及動物傳播，涉事寵物店有多間分店，故已敦促食衞局及漁護署在今日稍後時間內交代有關個案的進展。

▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



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【07:00】政府宣布已完大埔太和邨居和樓及長沙灣元州街450-464號寶華閣強制檢測行動，沒有發現陽性檢測個案。

▼1.17長沙灣寶華閣圍封檢測▼



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▼1.17大埔太和邨居和樓圍封檢測▼



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▼1月17日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜四所學校等7處上榜 染疫小五女生灣仔童心補習社學習

【00:01】新冠肺炎疫情肆虐。食物及衞生局昨晚（17日 )發出強制檢測公告，有7處被列入強制檢測公告，其中涉及4所中小學，包括北角蘇浙公學、軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）、美孚地利亞修女紀念學校（百老匯），以及深水埗李鄭屋官立小學。另外，確診的小五女生曾到過灣仔駱克道「童心補習社」補習，該處亦需強檢，名單也包括麥當勞銅鑼灣道國泰大廈分店。

▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫 離開竹篙灣▼



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▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



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▼1.16港大教授袁國勇調查海景絲麗酒店內部傳播▼



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▼1.15大坑東邨東滿樓圍封檢測▼



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第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



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昨日總覽：新冠肺炎．1.17｜望月樓群組國泰兩空少被捕 大埔患者檢測不確定

Omicron｜國泰兩前空少引發望月樓群組 涉違免檢疫規定被警拘捕

洪為民派對｜徐英偉全黑造型放疫監 坐私家車離開竹篙灣不發一言

海景絲麗酒店爆交叉感染 巴裔婦坐完疫監1傳9 至少9人初步確診

Omicron｜長沙灣寶華閣四人被巴基斯坦婦傳染 男戶主當外賣員

太和邨居和樓住戶檢測呈初步陽性 覆檢結果不確定 大廈封區檢測

北角蘇淅公學、軒尼詩道銅鑼灣官立小學學生確診 屬國泰空姐群組

寵物店女店員染Delta 最接近巴基斯坦基因 正調查是否動物傳人

珠海香洲區停回港易及來港易 周二起珠海經港珠澳大橋抵港要檢疫

通關｜港珠澳大橋穿梭巴士港珠線 周二起雙向停運至另行通知

▼1月16日上水清河邨流動接種站▼



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