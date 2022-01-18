直播｜今增18確診11宗屬本地感染　創第五波新高　疑首爆學校傳播

新冠肺炎變種病毒株Omicron及Delta夾擊，昨日（17日）新增7宗確診個案，其中，銅鑼灣寵物店Little Boss有女店員染Delta，事件可能涉及動物傳播。消息稱，當局檢測涉事寵物店動物時，在多個樣本驗出病毒，暫未能確診是否涉人傳動物或動物傳人，但動物傳成調查重點，而被驗出帶病毒動物為店內倉鼠。食物及衞生局局長陳肇始、漁農自然護理署署長梁肇輝、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君等，今日（18日）下午3時30分將交代有關個案最新調查進展及疫情最新情況。



【16:02】今增18宗確診，11宗屬本地感染，創第五波發以來新高。其中兩宗個涉及美孚地利亞修女學校學生，而該校今日再有一名學生初步確診，與兩名確診個案一同考試，疑現班房傳播，所有考試學生要檢疫。

【15:58】漁護署表示將採取預防措施，首先，會檢取銅鑼灣little boss和位於大埔倉所有動物，再進一步測試，所有動物人道處理，而全港所有供賣倉鼠寵物店停業，倉鼠會作人道處理。漁護署稱，全港有34間可賣倉鼠的寵物店，涉1000倉鼠，估計須處理數字約2000隻，包括倉鼠和細小動物。

【15:50】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅稱不排除動物傳人可能，正聯絡銅鑼灣寵物店Little Boss買倉鼠顧客檢疫，初步約有300宗交易

【15:44】食物及衞生局局長陳肇始稱，銅鑼灣寵物店Little Boss內倉鼠樣本驗出對病毒呈陽性。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅稱，除店Little Boss有女店員染Delta外，再有一名曾訪該店顧客染疫，女患者67歲，住田灣海旁道嘉隆苑A座嘉昇閣，其女於1月4日曾在Little Boss買倉鼠，1月8日再曾到店，曾與染疫女店員有交談。

【13:30】銅鑼灣寵物店Little Boss有女店員染Delta，消息稱，政府在檢測涉事寵物店動物時，在多個店內倉鼠樣本驗出Delta病毒。食物及衞生局局長陳肇始、漁農自然護理署署長梁肇輝、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君等，下午3時30分將交代有關個案最新調查進展及疫情最新情況。

疫情｜涉巴裔婦群組2學生初確診 美孚地利亞修女學校停面授14日

【13:10】位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯）發通告，指接獲衞生防護中心通知，有兩位學生初步確診，他們最後上學日期為1月14日。校方宣布，學校會暫停面授14日，明日起（19日）至31日轉為網課，考試延後至下月14日後舉行。另外校方今日安排清潔及消毒校園。消息指，兩學生涉43歲巴基斯坦籍婦人群組。

消息：銅鑼灣Little Boss多個倉鼠樣本帶Delta 港曾現首例人傳狗

【12:30】銅鑼灣寵物店Little Boss有女店員染Delta，該店至今午12時許未見開門營業。最新消息稱，政府在檢測涉事寵物店動物時，在多個店內倉鼠樣本驗出Delta病毒。

LITTLE BOSS旺角分店無開門 有寵物店稱抵港寵物鼠至少檢疫14天

【12:15】銅鑼灣Little Boss寵物店售貨員染上Delta變種病毒，《香港01》記者今日（18日）上午到旺角通菜街Little Boss分店視察，至中午十二時許、即網上列明的營業時間，亦未見有職員開門。有其他寵物店指，從外國進口寵物鼠多透過船運來港，以龍貓為例，來港後須至少14天隔離檢疫，確保健康無問題方會出售。

▼旺角有寵物店從外國進口寵物鼠等寵物▼



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【10:47】銅鑼灣寵物店Little Boss有女店員染Delta，事件可能涉及動物傳播。消息稱，當局檢測涉事寵物店動物時，驗出病毒，暫未能確診是否涉人傳動物或動物傳人，但動物傳成調查重點。行政長官林鄭月娥早上表示，已敦促食衞局及漁護署在今日稍後時間內交代有關個案的進展。

【10:00】行政長官林鄭月娥早上表示，最新有寵物店店員染Delta，因事件可能涉及動物傳播，涉事寵物店有多間分店，故已敦促食衞局及漁護署在今日稍後時間內交代有關個案的進展。

▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



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【07:00】政府宣布已完大埔太和邨居和樓及長沙灣元州街450-464號寶華閣強制檢測行動，沒有發現陽性檢測個案。

▼1.17長沙灣寶華閣圍封檢測▼



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▼1.17大埔太和邨居和樓圍封檢測▼



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▼1月17日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜四所學校等7處上榜 染疫小五女生灣仔童心補習社學習

【00:01】新冠肺炎疫情肆虐。食物及衞生局昨晚（17日 )發出強制檢測公告，有7處被列入強制檢測公告，其中涉及4所中小學，包括北角蘇浙公學、軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）、美孚地利亞修女紀念學校（百老匯），以及深水埗李鄭屋官立小學。另外，確診的小五女生曾到過灣仔駱克道「童心補習社」補習，該處亦需強檢，名單也包括麥當勞銅鑼灣道國泰大廈分店。

▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫 離開竹篙灣▼



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▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



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▼1.16港大教授袁國勇調查海景絲麗酒店內部傳播▼



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▼1.15大坑東邨東滿樓圍封檢測▼



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第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



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昨日總覽：新冠肺炎．1.17｜望月樓群組國泰兩空少被捕 大埔患者檢測不確定

Omicron｜國泰兩前空少引發望月樓群組 涉違免檢疫規定被警拘捕

洪為民派對｜徐英偉全黑造型放疫監 坐私家車離開竹篙灣不發一言

海景絲麗酒店爆交叉感染 巴裔婦坐完疫監1傳9 至少9人初步確診

Omicron｜長沙灣寶華閣四人被巴基斯坦婦傳染 男戶主當外賣員

太和邨居和樓住戶檢測呈初步陽性 覆檢結果不確定 大廈封區檢測

北角蘇淅公學、軒尼詩道銅鑼灣官立小學學生確診 屬國泰空姐群組

寵物店女店員染Delta 最接近巴基斯坦基因 正調查是否動物傳人

珠海香洲區停回港易及來港易 周二起珠海經港珠澳大橋抵港要檢疫

通關｜港珠澳大橋穿梭巴士港珠線 周二起雙向停運至另行通知

▼1月16日上水清河邨流動接種站▼



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