霍家爭產　霍震宇押後至周四作供　被問會否和解僅稱No comment

已故全國政協副主席霍英東的遺產案，案件今(18日)在高等法院續審，原定由長房的三子霍震宇作供。惟代表霍麗娜的資深大律師余若海申請押後兩天，法官批准押後至星期四。霍震宇在庭外被問及會否和解，他僅回應：「No comment .(不予置評」)和「多謝多謝」。



原告為長房的三子霍震宇、長女霍麗萍和次女霍麗娜，他們要求家族公司有榮有限公司，回購涉及南沙發展項目權益的股權。被告包括長房的長子霍震霆、次子霍震寰，以及相關的家族公司，包括霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司及霍英東基金有限公司等。

法官陸啟康早前已形容本案令人傷感，指長房各子女非為個人利益而提出訴訟，霍麗萍和霍震宇只是關注南沙發展項目是否虧蝕，損害家族利益，霍震寰則只是想實現父親的地產夢，並不止一次著雙方尋求和解。

案件編號：HCA92、274、275/2016

霍英東長房子女因南沙項目引發爭產訴訟。(詳看下圖)