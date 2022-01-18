LITTLE BOSS旺角分店無開門　有寵物店稱抵港寵物鼠至少檢疫14天

銅鑼灣Little Boss寵物店售貨員染上Delta變種病毒，基因排序未與本港錄得的任何確診個案有關，消息指，不排除店員受店內動物傳染。

《香港01》記者今日（18日）上午到旺角通菜街Little Boss分店視察，至中午十二時許、即網上列明的營業時間，亦未見有職員開門。

有其他寵物店指，從外國進口寵物鼠多透過船運來港，以龍貓為例，來港後須至少14天隔離檢疫，確保健康無問題方會出售。



+ 4

據涉事寵物店Little Boss社交網站帖文，該公司設兩間實體店，分別位於旺角及銅鑼灣，兩店分別在2020年3月及10月開幕。該店主打出售兔仔、龍貓、倉鼠等，以及相關寵物的日用品、食物等。不過據記者視察，今日至中午12時，旺角分店尚未按時開門營業。

旺角通菜街另有其他出售倉鼠、龍貓及天竺鼠的寵物店，有寵物店標明寵物鼠多來自加拿大及荷蘭，每隻價錢由不足百元至數千元不等，店內寵物鼠大多「一籠一鼠」，分別居於不同玻璃櫃內。

記者嘗試以顧客身份查詢，店員稱，外國進口寵物鼠多透過船運來港，以龍貓為例，來港後須至少14天隔離檢疫，確保健康無問題方會出售。由寵物鼠出生地運抵香港，再放到店內出售，前後需時約兩個月，一般而言，在寵物店出售的龍貓鼠至少已3個月大。

《香港01》記者今日（18日）上午到旺角通菜街Little Boss分店視察，至中午十二時許，該店未按網上所列的營業時間開門營業。（鄧穎琳攝）

▼銅鑼灣Little Boss寵物店女店員確診帶Delta▼

