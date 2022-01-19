疫情．最新｜葵涌邨逸葵樓圍封　兩個不同樓層座向單位有人染疫

今日(19日)新增16宗個案，其中7宗為本地感染，5宗與其他個案相關個案，2宗無源頭，暫時有10多宗初步陽性，起碼10宗是本地感染，多為無源頭。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，愈來愈多無源頭個案出現，形容疫情非常之嚴峻，社區有明顯傳播，並有「幾個火頭」。



【20:45】因應葵涌邨逸葵樓有兩個不同樓層座向的單位住戶染疫，政府自晚上七時起引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告限制，在葵涌指明「受限區域」（即葵涌邨逸葵樓）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

（政府新聞處圖片）

【20:30】港府周二（18日）公布「殺鼠令」，除了寵物店Little Boss分店及倉庫約1000隻動物要全數人道毁滅外，全港可售賣倉鼠寵物店內約1000隻倉鼠，同樣須人道毀滅。

漁護署人員今日（19日）展開行動，記者直擊檢走北角一間寵物店的十多隻倉鼠。寵物店老闆表示，署方人員逐隻為倉鼠「打兩針」，證實倉鼠死亡後，將牠們逐隻取走，然後放隻紅色膠袋離開。

殺倉鼠．直擊｜漁護署到寵物店即場打兩針人道毀滅 放紅膠袋帶走

老闆楊先生表示，今早他們為倉鼠餵食，就如牠們的最後一餐。（盧翊銘攝）

【19:50】政府晚上7時引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，限制在深水埗指明「受限區域」（即深水埗西邨路19號富昌邨富悅樓）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

發言人指，今日發現一宗初步陽性個案居於上址，初步顯示涉及變異病毒株。

【19:30】 政府公布，將刊憲延續現行社交距離措施的有效期14天，即晚市禁堂食、關閉多個表列處所等，會維持至2月3日為止。政府發言人表示，在現有社交距離措施的有效期結束後，政府將以『疫苗氣泡』為基礎，考慮有序地作出放寬，屆時有關處所的員工須接種至少一劑新冠疫苗；而進入對顧客或使用者實施疫苗接種要求的處所時，顧客或使用者亦須接種至少一劑新冠疫苗，稍後再公布詳情。

晚市禁堂食再延長14日 有效期結束擴大「疫苗氣泡」打針才可堂食

▼1月19日，深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



▼1月19日，觀塘凱滙第三座圍封檢測▼



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【18:50】因應巴布亞新幾內亞和蘇里南確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，1月22日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

封區檢測｜凱滙第三座傍晚6時半圍封 17歲男住戶初步確診無源頭

1月19日，漁護署到全港寵物店撲殺倉鼠



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【18:48】食物及衞生局公布新一期疫苗接種監測報告，截至1月16日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲三宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別73歲及95歲的女子和一名59歲男子，當局指沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。 同期衞生署沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

新冠疫苗｜兩女一男離世前14日曾打疫苗 衞生署指與打針無關

倉鼠染疫｜聖若瑟英中男生疑染Delta 源頭未明或LittleBoss相關

一名就讀彩虹新清水灣道聖若瑟英文中學的17歲男生初步確診。（張美華攝）

【18:34】一名居於觀塘凱滙第3座的17歲男學生初確診。政府今晚下午6時30分起，在該大廈展開圍封檢測，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（20日）上午約6時30分完成此行動。府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

【17:03】張竹君表示美孚地利亞修女紀念學校傳播覺得奇怪，考試期間應無時間傾、「過位冇咩接觸」，以往幾波疫情好少這種情況，有機會情況不太一樣，「變咗係咪中間有超級傳播定點都未知」，見到起碼兩班考試都有傳播，隱陣些要當全班曝露所以需要檢疫。好難講BA.2型是否特別傳播力高，好多原因有傳播，以往都有超級傳播者，某因素或環境下會有傳播。

火頭處處多校爆疫 張竹君︰開始非常嚴峻 當局留意中學需否停課

【16:51】張竹君表示，愈來愈多無源頭個案，疫情非常之嚴峻，社區有明顯傳播，有幾個火頭，有DELTA LITTLE BOSS有關，有第26日酒店後尾去入社區，同附近地方有個案包括美孚個案，呼籲美孚深水埗及元洲街居民都要盡快檢測，當然是自願，但不舒服或覺得自己都高危，住附近政府有流動檢測中心，希望大家盡檢睇到隱性傳播，知道對訊息未收得好，知道流動中心無人龍，大家好易做到檢測。

葵涌邨逸葵樓79歲翁染疫 同廈國泰外判工初確診 居不同樓層座向

葵涌邨逸葵樓有兩名住戶染疫，他們居住不同樓層不同座向。(資料圖片)

【16:45】住凱滙3座 17歲學生初確診，暫未有源頭，就讀新清水灣道聖若瑟英文中學，1月15日有發燒，1月17日睇醫生，交樣本檢測後初陽，無去過強測或高危地方，無去寵物店little boss，但病毒基因有L452R病毒株，可能是delta，都可能同倉鼠little boss群組相關都未定，曾經係1月16日去大盛日本料理，1月15日去過旺角心、新之城等，要追查源頭。另外，美孚的地利亞修女紀念學校有老師初確診。

【16:34】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大坑東邨群組東滿樓14單位要撤，有23住客8個單位撤離，環境樣本有初陽，包樓下單位洗手間去水位、星位、抽氣。

Omicron｜國泰發獎金誘機師參與閉環執勤 最多可獲2.9萬元

【16:21】Omicron疫情持續擴散，政府之前收緊機組人員免檢疫安排，國泰一度停飛部份貨機，並指要加推閉環式操作。為吸引更多機師接受閉環式執勤，國泰近日向機師發通告，指會增加額外獎金，金額將按職級及閉環次數劃分，由10,000元至29,000元不等。



國泰回覆《香港01》查詢時表示，鼓勵更多機師參與閉環執勤模式，讓更多機師分擔飛行職務，並保持香港與世界的聯繫。

國泰機場貨運站外判員工確診 負責拆貨工作 全體員工強制檢測

【16:02】新冠肺炎繼續在本港蔓延，更於全港多處出現新苗頭。一名國泰航空貨運站員工確診，要求全體貨運站員工進行強制檢測，並消毒患者曾到的房間、飯堂及洗手間。國泰表示，確診員工為貨運站外判人員， 其工作及停留地方已進行徹底清潔及消毒。

殺倉鼠｜多區街頭現棄養鼠蹤 義工忙救鼠一日收逾60隻：已超負荷

【16:02】本港疑出現全球首宗倉鼠自然感染新冠病毒病例，政府昨（18日）下令採取疫情以來最大規模人道毁滅動物行動，將全港寵物店約1,000隻倉鼠，以及涉事寵物店Little Boss倉庫及分店約1,000隻動物全數人道毁滅。



事件引起寵物主人恐慌，不足一日已觸發棄養潮，不少市民在多區街頭發現倉鼠的蹤影，並在網上求救，一呼百應下相繼為倉鼠尋找安樂窩。有關注組織指已收到逾170宗查詢、接收逾60隻倉鼠並為牠們尋找新主人，但更多是忙著解說打消他們念頭，冀主人冷靜過後明白棄養非必要。

觀塘凱滙3座有17歲住戶初步確診 即日起訪客要嘟安心出行

【16:00】第五波疫情似有擴散跡象，最新殺入觀塘！據凱滙管理處通告，一名居於第三座高層的17歲男住戶初步確診，昨晚(18日)由救護車接走。管理處指，已即時致電通知同層單位有關事宜，並深夜安排為3座所有樓層、各大堂、會所及公眾地方進行噴霧式深層消毒。

管理處亦決定，即日起所有進入大廈之訪客、送外賣、裝修、運輸工人，都必須使用安心出行紀錄行蹤、填寫健康申報表、以酒精搓手液消毒雙手及量度體溫。

彩虹聖若瑟英文中學中六生初確診 停面授課14日 累計7中學中招

【15:48】新冠病毒Omicron疫情持續，繼香港管理專業協會李國寶中學後，今日（19日）再有中學接獲學校染疫噩耗。彩虹新清水灣道聖若瑟英文中學今日下午公布，學校剛收到衞生防護中心通知，一名中六級學生初步確診，現於醫院接受治療，情況穩定。學校按指示由明日（20日）起停止面授課堂14日。

【15:50】觀塘凱匯3座管理公司向住戶發通告指，昨晚(18日)救護車前往凱匯3座高層一單位接走一人士，經與單位住戶聯絡後，住戶表示其單位一位年約17歲男士為初步確診者。管理公司已即時致電通知同層單位有關事宜；深夜已為3座所有樓層、各大堂、會所及公眾地方進行噴霧式深層消毒工作。所有夜更員工已完成快速檢試，均是陰性結果；亦已安排今早日更員工進行測試。

【15:22】本港再增一宗新冠肺炎確診個案，國泰貨運站一名外判員工染疫， 該員工的工作地點及停留地方已進行徹底清潔及消毒。

【15:13】早前因出席洪為民生日宴需隔離檢疫的入境事務處處長區嘉宏，其母校位於清水灣道的聖若瑟英文中學發通告指，學校剛收到衛生防護中心通知，一位中六級學生初步確診，該學生現於醫院接受治療，情況穩定。學校根據衛生防護中心指示，由明日(20日)起暫停面授課堂至下月2日 ，所有課外活動亦告取消。今天之中六級下午課堂亦暫停，全校學生放學時間為 12:40pm。

殺倉鼠｜市民交鼠到漁護 小主人哭斷腸留字條最後告別：我愛倉倉

【14:31】銅鑼灣寵物店Little Boss一名女店員及一名女顧客確診，多個倉鼠樣本驗出帶病毒，政府決定人道處理全港約二千隻倉鼠和小動物。今早（19日），有大約20多名市民響應漁護署呼籲將倉鼠帶到沙田的新界南動物管理中心，部份人擔心得戴著膠手套，不敢直接觸碰，而當中不少是家長，負責將小朋友的寵物送上檢測及人道毀滅路。

侯先生帶著兒子今個月8日購買的生日禮物「布甸」到來，無奈說他離開時兒子喊得聲嘶力竭，又搶着要保留倉鼠，非常無奈，「決定好艱難」他安慰兒子將來疫症過後，再購買倉鼠給他，但兒子的一句說話，也令他感到難受，「佢同我講話倉鼠都係一條生命，再買過都唔係呢一隻，點解要咁樣對佢？」

第五波疫情｜再有中學生染疫 李國寶中學中三生確診 停面授14日

【14:26】Omicron疫情持續，《香港01》接獲消息指，再有一間學校學生確診。香港管理專業協會李國寶中學證實，今早接獲衞生防護中心通知，有一位中三學生確診，學校由今日起須暫停14日面授，改為網上授課。

新冠疫苗｜中山紀念公園、界限街體育館可打復必泰 明日起可預約

【12:50】政府今日（19日）公布，兩間新增社區疫苗接種中心，包括中山紀念公園體育館、界限街體育館，均是提供免費接種復必泰疫苗，將由明日（20日）起可預約。

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殺鼠令｜倉鼠關注組織指接獲約60宗棄養 呼籲先觀察倉鼠健康情況

【12:24】政府懷疑出現倉鼠傳人的新冠肺炎個案，昨日（18日）決定銷毀約2,000隻倉鼠及細小動物。漁護署又呼籲，假如市民在去年12月22日後，曾在本港寵物店購買倉鼠，應交予署方毀滅。「掌心生命」香港倉鼠關注協會負責人陳小姐今早（19日）於港台節目表示，至今收到120宗有關查詢，其中一半正考慮棄養倉鼠。她引述獸醫稱，即使倉鼠感染新冠肺炎，仍然可以醫治，建議倉鼠主人先觀察倉鼠的健康情況，不應急於棄養。

檢測｜深水埗增8檢測點 街坊曾逛鴨寮街一檢求心安：驚隱形傳播

【12:23】在油麻地海景絲麗酒店染疫的巴裔女子，離開酒店後始確診，更傳染至少9名親友，昨（18日）更疑現二代傳播，美孚地利亞修女紀念學校兩學生「中招」，家人又在深水埗區遊走，令該區成為「疫區」。

政府今日（19日）在深水埗增設8個檢測點，為自願檢測市民採樣，惟今早情況有別於屯門日前千人空巷景況，荔枝角公園流動採樣站冷清，開站頭1小時只有約20人做檢測。有住美孚市民對美孚以至整個深水埗區疫情感擔憂，周末曾逛鴨寮街的她今前來檢測：「驚區內有隱形傳播鏈，做檢測求安心。」

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殺鼠令｜漁護署：LittleBoss大埔貨倉有鼠初陽 正調查是否鼠傳人

【11:35】本港疑出現倉鼠傳人的新冠肺炎個案，漁護署昨日（18日）決定銷毀約2,000隻倉鼠及細小動物。漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗今早於商台節目表示，初步調查結果顯示，倉鼠身上的病毒與確診者相似，不過仍要調查是鼠傳人，抑或人傳鼠，承認調查仍未完成。他又指，涉事寵物店Little Boss的大埔貨倉中，有其他初步陽性結果，包括其他鼠類動物。漁護署署長梁肇輝於港台節目亦表示，大埔廠房有動物出現初步陽性，但有待了解詳情，暫不公布細節。

殺鼠令｜許樹昌：倉鼠將病毒傳人類機會高 公共衛生角度需殺

【09:35】有寵物店員工確診新冠肺炎，港疑爆全球首宗倉鼠傳人個案，漁護署將大規模撲殺。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（19日）於港台節目表示，估計倉鼠來港前已受感染，倉鼠將病毒傳予人類的機會高，確診店員可能曾接觸受感染倉鼠的飛沬或分泌物，結果受到感染，相信是全球首例。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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▼1月18日涉染疫個案被納入強制檢測的地方▼



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▼1月18日涉倉鼠寵物店被納入強制檢測的地方▼



強制檢測｜62處上榜 涉美麗華Donki、入境事務大樓和各區寵物店

【03:35】本港新增18宗新冠肺炎確診，並有逾10宗初步確診。當局今晨宣布將62個指明地方納入強制檢測公告。



其中26個指明地方與一宗本地個案、三宗與輸入個案有關的個案、一宗曾於香港逗留的非本地確診個案以及五宗初步陽性檢測個案有關，涉及的個案包括居美孚的26歲幼稚園女教師和居田灣、與倉鼠寵物店有關的73歲男子等，地點有尖沙咀美麗華Donki、入境事務大樓、香港仔多間食肆和深水埗區內多個設施。

殺鼠令｜漁護署銅鑼灣Little Boss人道銷毀動物 放紅色膠袋帶走

【00:01】銅鑼灣寵物店Little Boss早前有女職員確診，並帶有Delta變種病毒，昨天（18日）亦有顧客列為確診。漁護署檢測該分店及大埔工業邨倉庫樣本，部分倉鼠及環境樣本對新冠病毒呈陽性，當局決定「人道處理」近1,900隻倉鼠及其他售賣寵物，即全部會撲殺。



漁護署人員傍晚聯同衞生防護中心人員，到銅鑼灣Little Boss寵物店，檢走多袋物品，並為店舖消毒，數小後手持多袋印有「生物危害」紅色膠袋離去。現場消息指，膠袋內裝有被人道銷毀的動物。

▼1.18銅鑼灣Little Boss有倉鼠和環境樣本呈陽性▼



▼1.18寵物店Little Boss全線停業▼



▼1.18田灣嘉隆苑嘉昇閣（A座）圍封檢測▼



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▼1.18美孚新邨第三期百老滙街72-74號封區檢測▼



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▼1.18袁國勇及衞生署到大坑東邨東滿樓調查垂直傳播▼



+ 2

▼1.18大坑東邨東滿樓14號室住戶撤離檢疫▼



+ 2

▼1月18日，北角學之園幼稚園26歲女教師初步確診▼



+ 3

▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



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昨日總覽：疫情．1.18｜港府大規模撲殺全港倉鼠 籲市民交出新買入倉鼠

01消息｜BA.2傳播力驚人 繼巴裔婦1傳9 今午急症室再現2個案

消息：銅鑼灣Little Boss多個倉鼠樣本帶Delta 港曾現首例人傳狗

寵物店Little Boss店員及顧客確診 1.7起曾光顧150人須檢疫

銅鑼灣Little Boss倉鼠及大埔貨倉驗出陽性 政府決殺2000小動物

+ 7

政府擬大規模滅殺倉鼠 袁國勇讚果斷、明智：不想新變種病毒傳播

寵物店爆疫撲殺逾千倉鼠及動物 寵物鼠飼主：倉鼠嘅生命都係生命

政府撲殺全港倉鼠 寵物店仍未知會否有賠償：沙士都未試過殺動物

交倉鼠非法例要求 自願交鼠無賠償 要簽棄養書日後生死無權過問

LITTLE BOSS旺角分店無開門 有寵物店稱抵港寵物鼠至少檢疫14天

▼旺角有寵物店從外國進口寵物鼠等寵物▼



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79歲男病人仁濟醫院照腸鏡 檢測初步陽性 醫生護士列密切接觸者

深水埗明增8個免費檢測點 政府籲居內居民及工作人士盡快檢測

大坑東邨東滿樓疑爆垂直傳播 全幢14號單位住戶須撤離檢疫

封區檢測｜一晚三幢大廈圍封 居美孚新邨幼稚園女教師染疫

疫情｜涉巴裔婦群組2學生初確診 美孚地利亞修女學校停面授14日

海景絲麗酒店交叉感染引爆傳播鏈 美孚地利亞修女學校三學生染疫

第五波疫情｜北角學之園幼稚園女教師初確診 疑本地感染源頭未明無源頭

新冠疫苗｜小童疫苗開打在即 家長接種前問子女意願 望可通關

▼1月18日，政府公布應對求本港出現全球首宗疑倉鼠傳人新冠病毒個案▼



+ 13

第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



+ 1

▼九巴的縮班詳情▼



▼新巴城巴的縮班詳情▼

