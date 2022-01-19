漁護署人員將撲殺大批倉鼠　到銅鑼灣Little Boss持紅色膠袋離開

撰文：王潔恩
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銅鑼灣寵物店Little Boss早前有女職員確診，並帶有Delta變種病毒，今天亦有顧客染疫。漁護署宣布，會檢取Little Boss寵物店，以及店舖位於大埔工業村倉庫的約1千隻倉鼠及較細小動物進行檢測，之後將所有動物作「人道處理」，即全部會撲殺。
署方傍晚聯同衞生防護中心人員，到銅鑼灣Little Boss寵物店，檢走多袋物品，並為店舖消毒，數小後手持多袋紅色膠袋離去。

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涉事的銅鑼灣Little Boss寵物店已經停業，進入店內的人員全部身穿全套保護衣，他們手持多個膠袋進入店內，離開時帶走多個裝有物品的紅色膠袋，隨後有人員進入店內，進行消毒。人員在內逗留數小時，期間一度落閘，外界難看到內裏情況，其後他們持多個紅色大膠袋離去。

衞生防護中心今日表示，除了Little Boss一名女店員確診感染Delta病毒外，再發現一名到訪的女顧客確診。她的女兒在今月4日曾在Little Boss購買倉鼠，之後患者曾與女兒到店舖換倉鼠籠。而她的丈夫檢測亦呈初步陽性。

當局表示，銅鑼灣Little Boss及大埔倉庫的所有動物要檢測，之後會全部殺死。另外，全港所有出賣倉鼠的寵物店須停業，售賣的倉鼠同樣須進行人道毀滅，估計共涉及2,000隻倉鼠和細小動物。

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