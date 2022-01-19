Omicron｜美孚地利亞校內爆疫　3學生1教師染疫　張竹君認低估

本港新冠疫情大爆發，衞生署今日（19日）公布新增16宗確診個案，由大坑東邨東滿樓巴基斯坦裔確診女病人群組擴散惡化，其一對確診兒子就讀的美孚新邨地利亞修女紀念學校（百老匯）有新患者，長子的同學在戴了口罩考試情況下仍然確診，而其弟的58歲老師也初步確診。兩班學生及相關教師需檢疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認低估了情況。



位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯）昨日發通告，指接獲衞生防護中心通知，有兩位學生初步確診。（網上圖片）

本港再增16宗確診個案，其中7宗屬本地個案。美孚地利亞修女紀念學校早前染疫的巴籍婦人，分別就讀中二及中三的14歲及16歲兒子（第13,067及第13,069宗）雙雙確診。長子同就讀3M班的同學（第13079宗），今日也確診，他們1月14日在同一班房考試，但沒有直接接觸，當日約30多位同場師生要接受檢疫。

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女教師居馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

該校一名2E班58歲女教師初步確診，居於馬鞍山錦豐苑錦蓉閣，在1月10日、11日及14日均在學校監考，其中一名考生為確診人士，二人沒有直接接觸，同一時間考試的學生會列為密切接觸者要檢疫。該名教師除了返工外，曾到訪新港城、馬鞍山街市買菜；也曾到鑽石山大有街3號23樓看過古道中醫，同場人士要接受檢測；另在1月15日光顧錦榮街蘇記粥品店，以及到九龍城行街。

張竹君：地利亞或有超級傳播

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，對於地利亞修女紀念學校情況感到奇怪，皆因考試期間應無暇交談、過位等，未知是否有超級傳播，亦至少涉及兩個班房，謹慎起見全班學生要接受檢疫。

地利亞我們都覺得奇怪，考試沒有時間傾計、過位或大家有接觸，以往幾波好少有這樣情況，有機會現在情況不太一樣，中間是否有超級傳播也未知，起碼兩班考試都有傳播，穩陣起見要當全班受曝露，要接受檢疫。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君

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至於疑似出現垂直傳播的大坑東邨東滿樓，巴裔婦一家居東滿樓514室，其樓上614室的42歲女住戶及3歲小童今日列確診。昨日東滿樓1至11樓14室住戶已撤離檢疫，涉及23名住客、共8個單位，並發現有環境樣本呈陽性，包括514室洗手間的去水位、洗手盤鋅位、抽氣扇。