Omicron｜國泰發獎金誘機師參與閉環執勤　最多可獲2.9萬元

Omicron疫情持續擴散，政府之前收緊機組人員免檢疫安排，國泰一度停飛部份貨機，並指要加推閉環式操作。為吸引更多機師接受閉環式執勤，國泰近日向機師發通告，指會增加額外獎金，金額將按職級及閉環次數劃分，由10,000元至29,000元不等。

國泰回覆《香港01》查詢時表示，鼓勵更多機師參與閉環執勤模式，讓更多機師分擔飛行職務，並保持香港與世界的聯繫。



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根據國泰向員工發放的通告，參與閉環執勤的機師，將獲發獎金，假如職級屬機長（Captain），完成4個或以上閉環飛，將可獲發29,000元獎金；若只完成1次，亦可獲20,000元。至於次一級的副機師，則會獲15,000至24,000不等；更為初級的二副機師（Second Officer），完成1次閉環飛可獲10,000元獎金；4次或以上則有19,000元。

國泰︰增閉環執勤機師休息時間及調整薪津

國泰航空回覆查詢時表示，因應新冠疫情對機組人員的檢疫要求，需推行閉環執勤模式以維持航班運作，並監察情況及作出調整。發言人指，已增加閉環執勤機師的休息時間，以及就航班安排及運作變動調整薪津。國泰稱一直鼓勵更多機師參與閉環執勤模式，讓更多機師分擔飛行職務，及保持香港與世界的聯繫。

所謂閉環執勤，即機組人員執勤時，在航班之間需留在酒店隔離，直至到下一航班工作；回港後如要進入社區，便需先接受隔離。