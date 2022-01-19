增2宗源頭不明　學之園幼師男友人初確診　常到K11祥仔餐廳午膳

新冠肺炎第五波爆發，衞生署衞生防護中心今日（19日）公布，新增16宗確診。其中居於美孚新邨的鰂魚涌學之園幼稚園女教師今列確診，她帶Omicron，感染源頭不明，其在尖沙咀K11 MUSEA寫字樓工作的男人初步確診，他午膳多光顧在河內道K11、名廚張錦祥Ricky Cheung主理的祥仔餐廳。



葵涌邨逸葵樓出現兩宗染疫個案，其中一名79歲老翁今日確診，也歸不明源頭，他間中會在樓下閒坐及食飯，因氣促問題，口罩戴得不好；居於同一大廈的一名國泰貨運站外判商「飛勁貨運」的剷車司機初步確診。衞生防護中心指兩患者居於不同樓層，居住單位亦涉不同座向，正調查兩人曾否在公園相遇。



學之園幼稚園女教師的男友人，在K11 MUSEA寫字樓工作，有時午膳會去附近K11祥仔餐廳（資料圖片）

鰂魚涌學之園染疫幼師男友人檢測呈陽性

另外，初步確診個案中，有一名鰂魚涌學之園幼稚園女教師的朋友，患者在K11 MUSEA 5樓做文職工作，居住荃灣恒麗園6座，本月17日喉嚨痛及頭痛，曾接種兩劑復必泰，本月18日被送往檢疫中心，當日在檢測站取樣本，結果呈陽性。

該患者主要在公司吃早餐，有時午膳會去附近K11、由名廚張錦祥Ricky Cheung主理的祥仔餐廳，及與另一名朋友奧膳吃飯，本月15去大坳門Ocean view中菜廳及海港城逛街。

▼1月18日，北角學之園幼稚園26歲女教師初步確診▼



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葵涌邨逸葵樓有兩名住戶染疫，他們居住不同樓層不同座向。(資料圖片)

染疫老翁曾在樓下公園用餐

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名79歲老翁確診，屬不明源頭個案，他居住葵涌邨逸葵樓，身體不太好，間中會在樓下閒坐，並因氣促問題，口罩戴得不好。

老翁早前曾到仁濟醫院準備照腸鏡，事前曾做檢測，結果呈陽性。他本月18日出現氣促，平時除到樓下買外賣在公園食，亦曾到過大窩口街市及荃灣換身份證。

初確診國泰外判工日常一個人工作 不會接觸貨物

張竹君又指，老翁居住的逸葵樓有另一宗初步確診個案，但兩人居住不同樓層及不同方向單位。初確診患者是國泰貨運站外判商「飛勁貨運」的剷車司機，在國泰貨運站5樓工作，主要駕駛剷車運貨，不會直接接觸貨物。患者接單後，就會剷貨搬來搬去，日常一個人工作，坐同一部車。

該剷車司機本月18日咳嗽，檢測結果呈陽性，曾在本月12日接受檢測。當局正調查其居住地點，了解該司機與79歲老翁曾否相遇過。由於染疫老翁經常在公園，未知初確診剷車司機會否於經過時受感染。